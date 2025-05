Esposa de Marcelo Cezán aclaró rumores de una separación con el presentador y si siente celos de Carla Giraldo

Michelle Gutty habla de su matrimonio y de Carla Giraldo - crédito @marcelocezan y @carlagiraldo/IG

Por el éxito de Marcelo Cezán como presentador de La casa de los famosos Colombia, compartiendo set con Carla Giraldo, su vida privada ha estado bajo la lupa de sus seguidores.

El actor, cuyo nombre real es Édgar Alfredo Gómez Menicagli, ha demostrado profesionalismo y carisma en cada emisión del reality, pero fuera de cámaras, ha sido motivo de conversación por los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial con su esposa, la actriz y coach Michelle Gutty.

En las redes sociales hay publicaciones que indican que el presentador estaría pensando en tomarse un tiempo y alejarse de su esposa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pero después de semanas de especulación, fue la misma Gutty la que decidió hacerle frente a la situación y hablar con claridad sobre el futuro de su relación con Cezán y lo que en realidad está sucediendo entre ellos.

Michelle Gutty contó qué está pasando en su relación con Marcelo Cezán - crédito @michellegutty/IG

En una entrevista concedida al programa Los impresentables, de la emisora Los 40, la artista despejó cualquier duda y aseguró que no hay ruptura, ni separación, aunque sí una decisión que marcará un antes y un después en su dinámica familiar.

Gutty confirmó que se mudará en el 2026 a Estados Unidos por un periodo aproximado de dos años y medio, y que no es por alejarse de su esposo, sino por un ambicioso proyecto académico en la prestigiosa academia de artes escénicas Amda, ubicada en Los Ángeles.

Allí, la actriz se dedicará a fortalecer su formación profesional, lo que implica separarse físicamente de su familia durante ese tiempo, pero explicó cómo será el manejo que le darán a esa separación, tanto de su pareja, como de su hijo.

“Simplemente, yo el otro año, 2026,voy a ir a estudiar dos años y medio a Los Ángeles y vamos a empezar con una dinámica distinta de pareja”, reveló Gutty.

Esta noticia fue el punto de partida de los rumores, pues muchos asumieron que la distancia significaba una crisis conyugal. No obstante, Michelle fue enfática en desmentir esa versión y afirmó que su matrimonio con Marcelo se mantiene firme, basado en el apoyo mutuo, la comunicación constante y la confianza.

“No, señor. No me estoy separando ni divorciando ni nada”, confirmó Michelle.

Michelle Gutty reveló que se irá dos años y medio a Estados Unidos, pero que no se va a separar de Marcelo Cezán - crédito @los40colombia/TikTok

La pareja, que lleva más de 14 años de relación y tiene un hijo en común, el pequeño Fabricio, ya ha superado obstáculos en el pasado y están en un momento muy seguro y tranquilo, así que están tranquilos de asumir el nuevo reto. Incluso, la actriz confesó que tienen todo cuadrado para compartir con su hijo, estar en los dos países y continuar juntos.

“Nuestro hijo estudia virtual, va a estar un tiempo conmigo y un tiempo con él. Y nosotros vamos a estar con una aerolínea y con una agencia aliada viajando constantemente. Entonces eso para la gente es como que ya nos separamos, pero nosotros solo tenemos dinámicas distintas de familia”, explicó Michelle.

Como sea quieren meter el tema de que Carla y Marcelo tienen algo entonces me tienen hasta la coronilla con el tema