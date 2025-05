Marcelo Cezán le confesó a su esposa lo que más le aburre de presentar ‘La casa de los famosos’: “No me agrada, me azara”

Marcelo Cezán compartió con su esposa, Michelle Gutty, lo que más le incomoda de ser presentador de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

En medio de una íntima charla que sostuvo Marcelo Cezán con su esposa, Michelle Gutty, el también actor expresó lo que más le incomoda de ser el presentador de La casa de los famosos Colombia 2025, programa que conduce junto a Carla Giraldo.

Cezán confesó que el ambiente hostil que se genera en redes sociales alrededor del reality lo tiene agotado. “Es algo que no manejo, pertenezco a otra generación”, comentó.

Para el conductor, lo más difícil de estar al frente de una competencia basada en la convivencia es el nivel de estrés que le produce el encierro de los participantes, situación que, según explicó, no había experimentado en otros formatos en los que ha trabajado.

“Lo máximo que me decían era que gritaba mucho”, señaló al referirse a las críticas constantes que recibe por parte de los cibernautas.

“Bueno, hace rato que no hacemos charlas de cocina. Está elegido el tema de la casa. Hay que decir si está en una etapa fuerte porque es la etapa final. A ver cómo controlar el tema de los haters. Tengo que contarles que él no sabe como lidiar con eso ni enfrentarlos”, así fue como Gutty consiguió que su esposo y padre de su hijo, Marcelo Cezán, contara la verdad detrás de lo que más le ha afectado en su vida desde que presenta La casa de los famosos Colombia 2025.

Si bien el conductor caleño de 54 años expresó incomodidad a la hora de referirse al tema, finalmente compartió que, el tema de las pasiones y diferencias que provoca el formato en parte del público le agobia mucho, pues ha tenido que enfrentarse a los malos comentarios que antes, no había experimentado, pese a su larga trayectoria en las pantallas del país.

“No estoy acostumbrado. Yo vengo de otra generación, yo vengo de otra dinámica. A mí el máximo hate que me echan es ‘oiga, por qué grita tanto en Bravíssimo‘. Un poco ese tipo de vainas. No pertenezco a esa generación y no me gusta”.

Asimismo, el presentador que ingresó en la segunda temporada del programa como reemplazo de Cristina Hurtado mencionó que, conforme ha avanzado la competencia, el nivel de hostilidad en las redes sociales ha aumentado. Sin embargo, reconoce que poco a poco ha ido entendiendo con paciencia que entre menos participantes quedan en el reality, más caluroso se pone el ambiente en internet.

“No me agrada. Me azara. Sin embargo, todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? ‘Tranquilo, qué tal’, pero no deja de afectarme. Entonces, poco a poco. Ahí vamos. Ahí vamos, también toca comprender que estamos ya en la etapa final y eso aumenta la tensión”, concluyó.

Marcelo Cezán reveló cómo es trabajar con Carla Girarlo con la que presenta La casa de los famosos Colombia 2025

El actor y presentador colombiano, ha compartido detalles sobre su experiencia como conductor de La Casa de los Famosos Colombia 2025, reality que conduce junto a su amiga Carla Giraldo y con la que protagonizó la recordada historia de los noventa, Me llaman Lolita.

Según Cezán, su dinámica con Giraldo es cordial y profesional. Aunque provienen de trayectorias distintas, han logrado construir una interacción fluida frente a las cámaras. “Con Carla nos entendemos en escena, cada uno tiene su estilo y hemos sabido equilibrar eso para que el programa funcione”, comentó durante una charla divulgada en redes sociales.

El presentador también señaló que trabajar junto a Giraldo ha sido una oportunidad para observar distintas formas de abordar la televisión en vivo. Ella, con una personalidad más frontal, y él, desde un enfoque más tradicional, han logrado sostener una fórmula que mantiene la atención del público. “Ella tiene una energía particular que suma al formato. Hemos encontrado un ritmo de trabajo donde cada uno sabe cuándo hablar y cuándo ceder el espacio”, agregó.

Más allá de la química en pantalla, Cezán reconoció que el ambiente que genera el reality no siempre le resulta cómodo. Mencionó que la tensión que se vive dentro de la casa se refleja también en los presentadores, quienes deben lidiar con las reacciones del público en tiempo real. “No me acostumbro al ambiente hostil que a veces se genera. Pertenezco a otra generación y me cuesta manejar ciertos comentarios”, afirmó.

Durante su conversación con Gutty, Cezán también hizo referencia a las críticas que ha recibido en redes sociales. Aunque está acostumbrado a la exposición mediática, señaló que el nivel de exigencia y vigilancia en este tipo de formatos es distinto al de otros programas en los que ha trabajado. “Lo máximo que me decían era que gritaba mucho. Ahora hay una presión constante sobre cada palabra o gesto”, dijo.

La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha generado amplio debate en plataformas digitales, y tanto Giraldo como Cezán han sido centro de comentarios por parte de seguidores del programa. Pese a ello, el presentador aseguró que su objetivo principal sigue siendo el mismo: ofrecer una conducción clara y permitir que los protagonistas sean los participantes.

El reality continúa su emisión con alta visibilidad en redes y televisión, mientras sus conductores siguen adaptándose a los ritmos de un formato que mezcla espectáculo, encierro y confrontación.