Sofía Vergara reveló la relación entre ‘Griselda’ y Jodie Foster: “Se llevó todo”

En 2024 y 2025 Sofía Vergara, nominada por su trabajo en 'Griselda', fue superada por Jodie Foster en los Emmy y en los Globo de Oro - crédito @fallontonightbts/Instagram y Mario Anzuoni/REUTERS

En 2024 Sofía Vergara dio muestras de su interés por ir más allá de lo que se esperaba de ella en su faceta como actriz. Luego de transformarse en una celebridad en los Estados Unidos por su papel en Modern Family, la “Toty” dio un giro hacia el drama cuando encarnó a Griselda Blanco en la miniserie Griselda, de Netflix.

Estrenada el 25 de enero de 2024, la producción (en la que también estuvo involucrada la barranquillera) alcanzó el primer lugar en el Top 10 global de series en inglés durante sus tres primeras semanas, acumulando más de 30 millones de visualizaciones en ese periodo.

En su semana de estreno, Griselda debutó en el número uno en 89 países, incluyendo Estados Unidos, Colombia y Brasil, registrando 20,6 millones de visualizaciones.

Pese a que las respuestas ante la miniserie fueron divididas, su impacto le permitió ser nominada en dos de los premios más prestigiosos en los Estados Unidos. El primero fue en los Emmy Awards de 2024, en la categoría de Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada o Película para Televisión, siendo la primera vez que una latina era elegida en las nominaciones de esta categoría.

De igual modo, Griselda le valió a Vergara una nominación en los Globo de Oro de 2025 en la categoría de Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión. Pero, para mala suerte de la actriz, en ambas categorías acabó perdiendo con Jodie Foster, que recibió dichos galardones por su trabajo en True Detective: Night Country.

En su día, la “Toty” se expresó con humor en redes sociales por el resultado: “Me lo robaron... por quinta vez”, haciendo referencia a sus nominaciones anteriores por Modern Family en las que tampoco se llevó el galardón.

Ahora, durante su paso por The Tonight Show de la NBC, el presentador Jimmy Fallon le preguntó a la colombiana por esto, provocando un momento que provocó risas en las redes sociales por el sentido del humor del que ambos hicieron gala durante la charla.

La colombiana confesó que intentó detener a la actriz, que la privó de llevarse el Emmy y el Globo de Oro por 'Griselda' - crédito @Fallontonight/TikTok

Todo inició cuando Fallon felicitó a la colombiana por ser nominada a un Globo de Oro y a un Emmy, a lo que esta respondió diciendo que eso no importaba debido a que no se quedó con ninguno de estos galardones.

“¿No significan nada las nominaciones? ¡Es un honor!”, expresó Fallon sorprendido, a lo que Sofía respondió “Jodie Foster se lo llevó todo”, medio en broma medio en serio. Aunque no dudó en reconocer el talento de su colega, no ocultó su decepción por no llevarse ni el Emmy ni el Globo de Oro.

Sofía Vergara reveló que intentó detener a Foster en los Globo de Oro, cuando subía a recibir su galardón por su papel en 'True Detective: Night Country' - crédito @fallontonightbts/Instagram

Acto seguido, Vergara admitió que intentó detener a Foster durante una de las galas, cuando la llamaron para recibir su premio. “Traté de detenerla a la mitad de los Globo de Oro, pero era demasiado tarde”, comentó. Cuando el presentador le preguntó qué le dijo a Foster, la colombiana respondió “¡Dámelo! ¡Dámelo a mí! ¡Le di mi vida!“, provocando risas en todo el estudio, mientras la colombiana insistía: ”¡Se llevó todo!“.

Fallon le preguntó si estaría dispuesta a “ir por más” en estas galas. “¿Más de qué? No me van a dar el premio", dijo Sofía. Aunque el presentador no dejó de destacar su talento, la colombiana explicó que fue demasiado exigente para ella. “Me divertí, pero fue muy difícil. No hay nada como hacer Modern Family y comedia. Era mucho trabajo", afirmó, añadiendo que las prótesis que utilizó para personificar a Griselda Blanco fueron algo demasiado exigente.

La colombiana dejó ver que tenía dudas de volver a intentar competir por algún galardón, debido a lo exigente que le resultó el trabajo en 'Griselda' - crédito @fallontonightbts/Instagram

“Hice 11 años de Modern Family, que era un placer, bromeando, riendo. Aprendía mis líneas mientras estaba en maquillaje. Aquí [en Griselda] tuve que aprender un monólogo, tuve que aprender a usar cocaína, tuve que fumar…“.

Lo provocativo de sus palabras llevó a que Fallon apuntara “Suena difícil. ¡Eres una gran actriz de método!“, a lo que Sofía respondió insistiendo en recalcar que fue una experiencia desafiante. El presentador remató diciendo ”Sí, y luego la rehabilitación y todo eso", a lo que la “Toty” se limitó a sonreir.