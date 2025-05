Los icónicos ‘outfits’ de Aurelio Cheveroni en ‘Yo me llamo’: el galán que conquistó al público colombiano

El estilo del lobo causó sorpresa a lo largo del programa, pues marcó tendencia - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Aurelio Cheveroni se convirtió en uno de los personajes favoritos por la audiencia tras su regreso a las pantallas en su paso por el concurso Yo me llamo en su etapa mini, donde los participantes eran niños, por lo que el canal decidió incluirlo como jurado para que alegrara cada una de las galas con su sello.

Sin embargo, no solo su alegría y comentarios divertidos se tomaron la televisión y las redes sociales, sino que su estilo único y sus trajes fueron tema de conversación, volviendo tendencia al lobo más icónico del país.

Y es que después de una prolongada ausencia en la televisión, Aurelio Cheveroni regresó a las pantallas con una renovada energía, pero con su toque de siempre, pues su presencia como jurado en el programa causó nostalgia entre aquellos que crecieron viendo Club 10, pues gran cantidad de personas recuerdan con cariño la trayectoria del lobo rojo. Aunque ahora se dio a conocer entre las nuevas generaciones.

Aurelio descrestó con cada aparición, pues su ropa es icónica - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En medio de una entrevista en el programa Se dice de mí, este personaje, conocido por su humor irreverente y carisma, demostró por qué volvió a conquistar al público, pues ha sido parte de las pantallas colombianas desde 1998, convirtiéndose rápidamente en un ícono.

Los accesorios no le hicieron falta nunca - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Su creador, Andrés Huertas Motta, libretista y realizador del programa Club 10, describió al personaje como un lobo que se considera un galán, siempre preocupado por su apariencia y por conquistar a las “nenas”, aunque, según Huertas, no siempre con éxito. Este carismático títere trascendió su rol en un programa infantil para convertirse en una figura reconocida por su estilo único y su capacidad de conectar con diferentes generaciones.

Como todo un Diomedes Díaz el lobo se mostraba conquistador - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En su reciente aparición en Yo me llamo mini, Aurelio no solo destacó por su humor y comentarios como jurado, sino por sus llamativos atuendos. Durante el programa, lució una variedad de outfits que captaron la atención del público, que no tardó en elogiar su estilo. Este detalle, junto con su personalidad única, ha llevado a muchos espectadores a pedir su regreso al programa, consolidando aún más su lugar en el corazón de los colombianos.

El lobo no solo utilizaba chaquetas de cuero, sino que hacía personajes como el lector del futuro - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El impacto de Aurelio Cheveroni en la televisión colombiana no se limita a su participación en programas infantiles, pues su capacidad para adaptarse a nuevos formatos y seguir siendo relevante demuestra la vigencia de su personaje. Desde su debut en Club 10, donde compartió pantalla con otros personajes icónicos como Mery Moon y Dinodoro, hasta su reciente rol en Yo me llamo mini, Aurelio demostró que es uno de los favoritos del entretenimiento.

Las chaquetas, corbatas y estilo único conquistaron - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El público exige el regreso del famoso lobo

Aquellas personas que crecieron viendo el personaje exigen a través de redes sociales la presencia del lobo no solo en Yo me llamo, sino en otros formatos, con el fin de que nuevas generaciones lo descubran y disfruten de su humor y carisma, pues consideran que su historia, que comenzó hace más de dos décadas, debe seguir escribiéndose, y su reciente acogida en la televisión es prueba de que Aurelio Cheveroni continúa siendo un personaje querido y relevante para los colombianos.

El animal print no podía faltar en sus outfits - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Cabe mencionar que, el traje del día de su despedida captó toda su esencia, desde el color lila, hasta la textura y su corbatín en la camisa blanca descrestaron, llevándose comentarios de aprobación en redes sociales.

Este fue el outfit de su despedida - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Entre las reacciones tras la despedida del lobo se encuentran: “Hace mucha falta el lobito, Aurelio Cheveroni no debió salir del programa”, “Como hace falta Aurelio Cheveroni en Yo me llamo”, “Llegando tarde a la triste gala de hoy sin Aurelio Cheveroni”, “Yo me llamo sin Aurelio Cheveroni no es lo mismo ya no dan ganas de ver ese programa sin él ya no es lo mismo, adiós Lobito” y “Saquen a Amparo Grisales y dejen a Aurelio Cheveroni”.