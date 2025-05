Con internet y televisión: así es el ‘congresito’, el pabellón de La Picota donde están recluidos los corruptos de Colombia

En el pabellón de los políticos detenidos por corrupción no hay problemas de hacinamiento - crédito Colprensa

La captura de Iván Name y Andrés Calle por su participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el Gobierno Petro, sigue siendo uno de los temas más sonados a nivel nacional.

A pesar de que no es el primer caso de esa índole, en el país no deja de sorprenderse cuando un congresista, que es elegido de manera popular, protagoniza escándalos de corrupción, y este no ha sido la excepción.

Después de la captura, uno de los temas de interés ha sido en que prisión serían recluidos Calle y Name, que, finalmente, terminarán pasando sus días, mientras el proceso avanza, en uno de los pabellones más reconocidos de La Picota, en Bogotá.

Así es el “congresito” en La Picota

Los congresistas se encuentran en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá, ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá; sin embargo, no todos los pabellones en este lugar son iguales.

Al ser presos políticos, que podrían tener información con la que se pueden resolver varios procesos de corrupción al interior de la Ungrd, Name y Calle deberán responder por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, pero también tendrán la oportunidad de exponer lo que saben, mientras están en el “congresito”.

Se trata de uno de los 34 patios de La Picota, en el que están detenidos los políticos o funcionarios condenados por corrupción, en donde, según un informe expuesto por El Tiempo, los precios de los elementos que se “negocian” en la cárcel son duplicados.

Cabe recordar que, la prisión mencionada se divide en tres estructuras, que de cierta forma también expone el poder de los recluidos, puesto que hay mayor margen de hacinamiento en el uno.

En el “congresito” no hay problemas de alimentación o de acumulación de presos, puesto que están retenidos 32 presos para 56 celdas disponibles. Antes era utilizado como un centro médico, por lo que cada espacio es más amplio que los del resto de la cárcel.

Esta zona de La Picota comenzó a ser llamada de esa forma porque fue el lugar en el que terminaron la mayoría de imputados por el escándalo de la “parapolítica”, que provocó que varios congresistas y figuras ligadas a la política terminaran presas por su vínculo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Tiempo indicó que en esta zona de la cárcel no está prohibido ingresar alimentos, que los presos pueden tener computadores, conexión a internet, televisión y hasta servicio privado de peluquería; además, debido a que la mayoría de ellos tiene un plan complementario de salud, tienen el beneficio de cumplir a citas médicas fuera de la prisión.

Debido a que se ha hablado a nivel nacional de la captura de Iván Name y Andrés Calle, cabe recordar que no son los únicos recluidos en ese pabellón por crímenes ligados a la corrupción.

En el “congresito” se encontrarán con figuras políticas como el exgobernador de Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar; en ese pabellón también estuvo recluido el excongresista Ciro Ramírez, Álvaro García Romero, el exsenador Arturo Char y el empresario Emilio Tapia.

Mientras Name y Calle deberán responder a las acusaciones de haber recibido $4.000 millones de pesos para favorecer la agenda del Gobierno, aún no se ha resuelto que pasará con sus curules en el Senado y la Cámara de Representantes en el Congreso de la República.