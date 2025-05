Rafael Martínez no va más como gobernador de Magdalena: denunció conspiración entre narco-clanes y el Consejo de Estado

La salida de Martínez de la Gobernación del Magdalena deja un vacío de poder que deberá ser atendido por el Gobierno nacional, mientras se define el mecanismo para designar a su reemplazo - crédito Colprensa

El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2024-2027. La decisión fue tomada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, bajo la ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.

En la sentencia, fechada el 8 de mayo, el alto tribunal falló a favor de la demanda presentada por Hollman Ibáñez Parra y Hernando Zabaleta Echeverry, que argumentaron que Martínez incurrió en doble militancia y estaba inhabilitado para ejercer el cargo por su presunta intervención en la gestión de contratos públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“DECLARAR la nulidad del formulario E-26 GOB del 26 de noviembre de 2023, por medio del cual se eligió al señor Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Departamento de Magdalena para el periodo constitucional 2024-2027”, indicó el fallo en su parte resolutiva.

Doble militancia y participación en contratación pública

La decisión del alto tribunal se basó en una inhabilidad por doble militancia y participación en contratación pública - crédito @mrafael70/X

La demanda, sustentada en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), expuso que Rafael Martínez fue inscrito como candidato a la gobernación por el movimiento Fuerza Ciudadana, pese a estar inhabilitado para aspirar al cargo. Según los accionantes, Martínez habría incurrido en la modalidad de doble militancia al apoyar a otros candidatos diferentes a los de su colectividad, además de haber intervenido en la gestión de contratos estatales, lo que le impedía aspirar a cargos de elección popular.

Durante el proceso, también se presentaron informes periciales y se tacharon documentos, lo cual fue valorado en concordancia con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.

La Sala concluyó que los hechos y pruebas allegadas eran suficientes para declarar la nulidad de su elección. Como se trata de una sentencia de única instancia, no procede ningún recurso adicional, por lo que el fallo queda en firme y deberá ser ejecutado de inmediato.

El fallo fue emitido en única instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado - crédito Colprensa

“En firme este proveído, archívese el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”, ordenó la decisión judicial, firmada por la magistrada presidenta Gloria María Gómez Montoya y el magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.

La salida de Martínez de la Gobernación del Magdalena deja un vacío de poder que deberá ser atendido por el Gobierno nacional, mientras se define el mecanismo para designar a su reemplazo. La anulación de su elección representa un golpe para el movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por el exgobernador Carlos Caicedo, del cual Martínez es una de las principales figuras.

Martínez respondió al fallo y denunció persecución política

Martínez fue avalado por el movimiento Fuerza Ciudadana para las elecciones del 29 de octubre de 2023 - crédito @mrafael70/X

Minutos después de conocerse la sentencia, Rafael Martínez se pronunció desde sus redes sociales, denunciando que detrás de la decisión del Consejo de Estado hay una persecución política en su contra y contra el movimiento Fuerza Ciudadana.

“Lo que no logran en las urnas, lo persiguen con maniobras políticas en los escritorios. Que quede claro: no salimos por corrupción, no nos apropiamos de bienes públicos ni cometimos delito alguno. Anulan la elección basándose en una supuesta doble militancia, sustentada en un video editado con fines publicitarios y periodísticos. Así, 306 mil votos son burlados por un tecnicismo, en una clara persecución contra Fuerza Ciudadana”, escribió en X el hasta hoy mandatario departamental.

Martínez hizo un llamado a sus votantes y bases políticas a mantenerse firmes y anunció que se prepararán para enfrentar unas eventuales elecciones atípicas.

“Los narco-clanes que usurparon la alcaldía, con el respaldo del Consejo de Estado, se dispararon en el pie. Ahora, el pueblo tendrá la palabra nuevamente. Es hora de sacarlos del Senado, despojarlos de sus plataformas en cámara de representantes y ganar con más fuerza las elecciones atípicas a la Gobernación. Estaremos atentos a la decisión de esos mismos magistrados sobre el robo de Santa Marta”, agregó Martínez, en alusión al controvertido proceso electoral de la capital del Magdalena.

Rafael Martínez rechazó el fallo y denunció persecución política contra Fuerza Ciudadana - crédito @mrafael70/X