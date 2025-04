Melissa Gate reveló detalles de su etapa como testigo de Jehová: “Me obligaba a tocar puertas”

El diálogo entre los participantes sorprendió a los seguidores - crédito TikTok

Melissa Gate es una de las participantes más reconocidas de La casa de los famosos Colombia, pues tiene una gran cantidad de seguidores que la defienden en redes sociales y que le han demostrado su apoyo con sus votos, por lo que cada una de sus acciones dentro de la casa se viraliza. Uno de los clips más curiosos está relacionado con la religión, pues la joven aseguró haber sido testiga de Jehová.

Y es que la famosa tiene una forma muy particular de contar sus historias de vida, lo que llama la atención de sus compañeros y el público. En esta ocasión, la famosa, cuyo nombre de pila es Melissa Puerta, aseguró que estuvo vinculada a una de las religiones más reconocidas en el país, aunque no se sentía feliz allí, pues fue obligada a practicarla por su familia.

“Yo tomaba clases de historias bíblicas y soñaba que era una testiga de Jehová y que iba a cambiar, aunque a mí casi no me gustaba cuando mi mamá me obligaba a tocar puertas y me obligaba a hablar con desconocidos y decir ‘hola mi nombre es Melissa Puerta soy testigo de Jehová y hoy te quiero regalar un mensaje de la Biblia’“, relató la popular creadora de contenido y modelo a su compañero Emiro Navarro.

Y es que la joven aseguró que su madre sí es bastante arraigada a esta religión, por lo que su crianza fue bastante severa. Incluso, la mujer continúa predicando, aunque la famosa supo siempre que ese no sería su camino en la vida.

Del mismo modo, le contó a su compañero el momento en el que decidió revelarse en contra de su madre y decirle que no quería seguir golpeando en las casas de las personas para predicar, pues era algo que no la hacía feliz y que la estaba alejando de su verdadera construcción de identidad.

“En mi etapa de rebeldía me dieron una pela, pero la pela de tu vida porque ya no quería ir a tocar puertas y desde ese día ella entendió que yo era una revolucionaria“, explicó la famosa creadora de contenido por su decisión de alejarse de las tradiciones familiares que nunca la hicieron sentir bien.

Del mismo modo, dejó un mensaje de reflexión para todos sus seguidores, asegurando que su determinación la hizo más feliz, pues ya no se sentía obligada a llevar a cabo acciones que no la llenaban: “Yo también tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a decidir en quién creer, qué religión tener y no me pueden imponer una religión”, puntualizó la personalidad de internet.

Sin embargo, ese no fue el único momento en el que se sintió forzada a hacer este tipo de cosas, pues cuando tuvo una pareja también se vio obligada a asistir a misa, lo que ella no quería hacer. De ese vínculo nació su hijo, que ya tiene 18 años y que apoya a su madre en cada una de sus decisiones. Sin embargo, ella aclaró que ya no tiene relación con el padre de su hijo debido a sus diferencias.

Finalmente, agregó que ahora su pensamiento ha cambiado un poco, pues todo el rechazo que sentía a las religiones estaba relacionado con su crianza, aunque ahora no tiene mayor problema si alguien la llega a invitar a una misa. Además, aprovechó el diálogo con su compañero para aclarar que cree en que sí existe un Dios superior, pero lo hace a su manera y sin seguir ninguna religión porque se siente un poco confundida ante las doctrinas de cada una de ellas.