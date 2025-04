Cielo Rusinque denunció que la querían envenenar con unos dulces en Montería: alertó a las autoridades

Cielo Rusinque alertó sobre un posible atentado en su contra luego de que dulces que le regalaron causaran intoxicación a terceros - crédito Colprensa

Durante una visita al municipio de Montería, Cielo Rusinque Urrego, actual ministra de Comercio, Industria y Turismo (encargada), denunció un presunto intento de envenenamiento a través de unos dulces que le fueron entregados como obsequio. Los hechos, revelados por la funcionaria a través de su cuenta de X, provocaron conmoción y encendieron las alarmas sobre un posible atentado en su contra.

La denuncia fue hecha pública el domingo 20 de abril, cuando la funcionaria informó que al menos cuatro personas se encuentran hospitalizadas en la Clínica del Río, ubicada en Montería, tras haber consumido los dulces que ella había recibido durante su visita oficial a la capital del departamento de Córdoba. Según explicó la superintendente, los productos en cuestión estaban compuestos por dulce de coco y mongo-mongo, ambos empacados en recipientes de icopor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los hechos ocurrieron después de que la superintendente olvidara los dulces dentro de su vehículo oficial. Posteriormente, su escolta personal entregó los recipientes a terceros que, tras ingerir el contenido, comenzaron a manifestar síntomas de intoxicación.

En palabras de Rusinque: “Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Río en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro”.

La superintendente Cielo Rusinque pidió a las autoridades investigar con celeridad el presunto envenenamiento con dulces entregados durante su paso por Montería - crédito @cielo_rusinque/X

Noticia en desarrollo...