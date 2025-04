Los Amigos Invisibles presenta ‘Wiki Wiki’, su nuevo sencillo, y tienen a Colombia en la mira

Los Amigos Invisibles presentan su nuevo sencillo "Wiki Wiki" previo a su visita a Colombia en agosto - crédito cortesía LBM Comunicaciones

En un mundo cada vez más saturado de información negativa y rápida, Los Amigos Invisibles traen un respiro fresco con su nuevo tema, Wiki Wiki, una canción pensada para hacer a la gente olvidarse de las preocupaciones y disfrutar el momento.

En conversación con Infobae Colombia, José Rafael Torres “Catire”, bajista de la banda, explica cómo nació este tema y lo que su público puede esperar de su próxima gira mundial, que incluirá una parada en Colombia.

“Wiki Wiki es nuestra reacción a la loquera del mundo que estamos viviendo hoy en día”, explica Catire. En un contexto donde la información fluye rápidamente, especialmente lo malo, la banda busca ofrecer un escape a esa rutina que pesa sobre todos. “Todo el mundo se está enterando inmediatamente de todo lo malo. Entonces, todo el mundo anda amargado por la calle. Nosotros lo que queremos es que la gente haga el wikiwiki para que se ponga friki, se olvide de su cotidianidad y pueda sonreír”, asegura el bajista.

El mensaje detrás de Wiki Wiki es claro: desconectar de la ansiedad diaria y disfrutar, aunque sea por unos minutos. Es un llamado al disfrute puro, al baile y a la celebración, en un mundo que, según Catire, a veces parece estar perdido. La canción tiene el ritmo pegajoso que caracteriza a Los Amigos Invisibles, fusionando el groove afrobeat con un toque caribeño y fiestero que promete hacer vibrar cualquier pista de baile.

De una sesión improvisada al hit

El proceso creativo de Wiki Wiki refleja la esencia misma de Los Amigos Invisibles: espontaneidad, diversión y buena compañía. “La canción nace de sesiones de composición, con un beat que nos inspiró a todos. Estábamos con Pache y Servando, disfrutando unas cervezas, y fue el beat el que nos llevó a hacer esto”, relata Catire, haciendo hincapié en la química que hay entre los miembros de la banda, que se refleja tanto en el estudio como en el escenario.

“Yo tengo una imagen de una señora mayor preparando sus arepas en la mañana, poniéndole mantequilla, bailando el Wiki Wiki”, añade con una sonrisa, mostrando el carácter alegre y cercano que caracteriza a la banda. En este sentido, el sencillo tiene la capacidad de conectar con cualquiera, desde la persona que disfruta de un buen baile hasta la que simplemente busca un alivio momentáneo a las tensiones cotidianas.

Una gira de éxito y ritual colectivo

Con más de dos décadas de trayectoria, Los Amigos Invisibles continúan sorprendiendo a sus seguidores con nuevos lanzamientos. Catire adelanta que, para este 2025, la banda tiene planes de sacar un álbum completo hacia finales de año, lo que marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, los seguidores pueden estar tranquilos, pues la banda promete una gira llena de éxitos, con el toque festivo que los caracteriza.

“El show que tenemos preparado es un show estrictamente karaoke. O sea, puro éxito”, señala Catire. La banda, conocida por su energía en el escenario, propone una experiencia donde los fanáticos no solo disfrutan de los nuevos temas, sino también de los clásicos que los han hecho famosos, como La Vecina y La que me gusta. “Nada más divertido que simplemente escuchar los hits en vivo, como si fuera una misa, todo el mundo cantando y bailando”, asegura el bajista, quien no duda en calificar esta experiencia como algo único e incomparable.

El balance entre la gira y la rutina

Los Amigos Invisibles se presentarán en Lourdes Music Hall el 25 de agosto - crédito cortesía Malabar Sound

A pesar de los años de experiencia en giras, Catire comparte que no todo es tan fácil. “Con el tiempo, ya uno se acostumbra a que las giras son una pelea”, afirma entre risas, refiriéndose a las dificultades propias de viajar constantemente. A pesar de las largas horas y la “pela” que implica la vida de gira, el bajista señala que el verdadero disfrute radica en el contacto directo con los fans y la energía que se comparte en cada concierto.

“La parte más difícil sigue siendo estar en el lobby del hotel a las 06:00 para ir al aeropuerto, eso no lo supero. Pero todo lo demás, con gusto”, concluye con una reflexión sincera sobre las exigencias del estilo de vida de un músico en constante movimiento.

Los Amigos Invisibles regresarán a Colombia como parte de su World Tour 2025, que los llevará por varios países de América y Europa. La banda ha confirmado más de 35 presentaciones, entre ellas en Bogotá el próximo 25 de agosto en Lourdes Music Hall.

“Lo que pueden esperar es que van a ir a bailar y a cantar mucho”, promete Catire.