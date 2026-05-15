Testimonios de víctimas, exguerrilleros y magistrados se cruzan en audiencias de la JEP para revelar crímenes del frente 47 de las Farc en Caldas

Las sesiones permitieron conocer relatos de víctimas y testigos que exponen los impactos del conflicto armado y la intervención de grupos armados en la región, con miras a determinar responsabilidades legales - crédito JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo audiencias en Caldas para escuchar testimonios sobre homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos atribuidos a exintegrantes del frente 47 de las Farc durante el conflicto armado.

Los casos de Pedro Julio Quiceno Morales, Rigoberto Castaño Tovar, Gustavo Aristizábal Rendón y Carlos Augusto Molina Granada ilustran el impacto de la violencia en la región.

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La JEP recibe estos testimonios como parte de un proceso destinado a esclarecer la verdad y determinar responsabilidades sobre los crímenes cometidos en Caldas.

El objetivo es ofrecer justicia y reparación a las víctimas, en respuesta a décadas de violencia ejercida por diversos actores armados en el departamento.

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Las experiencias de afectados como Pedro Julio Quiceno Morales y Rigoberto Castaño Tovar contribuyen al proceso de reconstrucción histórica y al esclarecimiento de la verdad - crédito JEP

Nueve exintegrantes de las Farc enfrentan acusaciones relacionadas con estos delitos. La audiencia se realiza entre jueves y viernes, con la participación de magistrados, víctimas y testigos que presentan sus relatos de lo ocurrido.

Víctimas y crímenes atribuidos al Frente 47 de las Farc

El homicidio de Rigoberto Castaño Tovar, quien entonces era alcalde de Marulanda, sucedió el 14 de octubre de 2006 cuando fue interceptado por un grupo armado en la ruta a Manizales y obligado a descender del vehículo antes de ser asesinado con fusil.

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Este hecho es uno de los más representativos dentro de la audiencia.

Carlos Augusto Molina Granada fue víctima de desplazamiento forzado. Pedro Julio Quiceno Morales permanece desaparecido tras los episodios de violencia. Gustavo Aristizábal Rendón fue asesinado, lo que obligó a su familia a abandonar su hogar para buscar seguridad.

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La sala de justicia especializada supervisó la diligencia y mantiene procesos activos sobre cientos de casos de secuestro, desplazamiento y homicidio originados en el conflicto - crédito JEP

Las historias presentadas reflejan la dimensión del conflicto y evidencian cómo el Frente 47 actuó en Caldas. Estas víctimas forman parte de un grupo más amplio afectado por hechos similares en la región.

Testimonios, contradicciones y la visión de la JEP

Durante la sesión, Hernán Gutiérrez Villada, alias Gadafi, participó como testigo en modalidad virtual. Señaló que los enfrentamientos entre las Farc, el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia llevaron al desplazamiento forzado de comunidades, causando graves consecuencias para la población civil.

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Alias Gadafi sostuvo que la competencia armada por el control territorial provocó la huida de numerosos habitantes. Destacó que la violencia de los grupos armados ocasionó daños considerables tanto sociales como personales.

Por su parte, Rubén Darío Ortiz, conocido como alias Moncholo, atribuyó los desplazamientos a “daños colaterales”. Esta visión fue rechazada por la magistrada Diana María Vega Laguna, quien afirmó que las acciones habían sido colectivas y que los exguerrilleros estaban obligados a cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario.

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El tribunal remarcó la responsabilidad de los implicados, recordando la prohibición de causar daño intencionado a la población civil. Este contraste en las versiones evidenció tensiones entre los testimonios y la perspectiva jurídica sobre lo sucedido.

Alcance de las investigaciones y composición del tribunal

La sala a cargo de la diligencia estuvo encabezada por el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, junto a las magistradas Vega Laguna y Laura Andrea Ordóñez Montoya. Este equipo vigila el desarrollo del proceso y garantiza la búsqueda de la verdad con imparcialidad.

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La recolección sistemática de información permite fortalecer los mecanismos de esclarecimiento y reparación para quienes han padecido violencia durante la confrontación armada - crédito Colprensa

La JEP mantiene activas investigaciones sobre 1.083 secuestros, 405 desplazamientos y 324 homicidios relacionados con el conflicto armado en Caldas. Estos datos muestran la magnitud de los delitos bajo revisión en el departamento, que forman parte de una problemática mucho más amplia en el país.

Cada testimonio obtenido contribuye a reconstruir la memoria de los hechos y abre nuevas vías para la reparación integral de las víctimas. El procedimiento reafirma la importancia de reconocer y asumir las responsabilidades históricas y legales frente a los crímenes cometidos.

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El desarrollo de estas audiencias representa un paso decisivo hacia la justicia y el fortalecimiento de la convivencia en la región, en memoria de quienes padecieron la violencia.