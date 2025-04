Daniela Ospina hizo “reclamo” a su hermano David por publicación acompañado de su mamá: “Ustedes son terribles”

Daniela Ospina dejó ver su curioso conflicto con su hermano, por cuenta de su mamá - crédito @daniela_ospina5 y @d_ospina1/Instagram

La familia Ospina se ganó el cariño y el seguimiento de las redes sociales durante los últimos años. Por un lado, David Ospina fue durante años el arquero titular de la selección Colombia, y ahora afronta lo que sería la fase final de su carrera en Atlético Nacional.

Por el otro, Daniela Ospina ganó reconocimiento del público gracias a que fue la pareja de James Rodríguez cuando este alcanzó la fama internacional luego de su exitosa participación en el Mundial de Brasil 2014, en el que se consagró como máximo goleador. Aunque la pareja anunció su separación en 2017 luego de siete años, mantienen una relación cordial priorizando el bienestar de su hija Salomé.

Daniela en la actualidad se dedica a su emprendimiento, una línea de ropa deportiva para mujer de la que suele modelar sus prendas en sus redes sociales. Esta actividad la alterna con su faceta como madre de Salome y de Lorenzo, este último fruto de su actual relación con Daniel Coronel.

Desde 2021 Daniela Ospina mantiene una relación con Gabriel Coronel, padre de su hijo Lorenzo - crédito @daniela_ospina5 y @gabrielcoronel/Instagram

Pese a que procura ser cuidadosa sobre lo que presenta sobre su vida privada en redes sociales, la antioqueña no tiene problemas en mostrarse abierta cuando hace falta, y dejó una evidencia de ello cuando presentó el “conflicto” familiar que afronta con David Ospina.

Todo inició cuando su madre, Lucía Ramírez, publicó una imagen en la que aparece abrazando efusivamente a David. En ese momento los seguidores comenzaron a enviarle la foto señalando a modo de broma que la mujer tenía claramente un hijo favorito por encima de los dos.

Mostrando su sentido del humor, Daniela reposteó la imagen en sus historias de Instagram y respondió:

“Mi mamá tiene dos brazos y los dos los usó para abrazar a mi hermano. Ustedes son terribles, no voy a dar nombres, pero varios —o muchos— me han mandado esta imagen de Lucía y David Ospina. Y después mi mamá ni me abraza y me regaña. Mamá, que conste que no la vi yo… todo el mundo la vio y me la mandó”, manifestó.

Una foto entre David Ospina y su mamá provocó que los seguidores de Daniela le dijeran en broma que este era el hijo favorito de ella - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Lejos de tratarse de una pelea real, el tono siempre fue a modo de broma, demostrando el nivel de complicidad entre toda la familia, pese a la distancia que los separa. Cabe recordar que mientras David Ospina vive en Medellín, Daniela lo hace en Miami, acompañada de su pareja Gabriel Coronel.

Daniela Ospina respondió a quienes la acusaron de interrumpir a su hija Salomé

Daniela Ospina aclaró situación con su hija Salomé que se prestó para un malentendido entre sus seguidores - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la empresaria recibió un reclamo por parte de uno de sus seguidores, luego de que esta, al parecer, cortará una grabación en la que aparecía su hija Salomé, generando la sensación de que no la dejo hablar o quiso pasar por alto lo que estaba diciendo.

El seguidor le indagó por lo sucedido, a lo que Daniela aclaró que se trata de un malentendido, pues en ningún momento quiso interrumpir a su hija.

“En ningún momento la corté, ya se acabó el tiempo de grabación y simplemente no quiso hablar más porque se le olvidó su idea, se le olvidó lo que iba a decir”, escribió.

Otra pregunta se relacionó con la casa en la que vivirá con su familia y en la que vienen trabajando desde hace meses, pues le pidieron que hiciera un tour por la casa con su teléfono celular. Al respecto respondió: “Faltan muchas cositas pero a finales de este mes creo que ya tengo mucho para mostrarles y contarles”, dando a entender que no tardará en mostrar con lujo de detalle los interiores de su nuevo hogar.