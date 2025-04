La Iglesia católica anunció cambios en la misa, así suenan las nuevas palabras de consagración

La Iglesia Católica en Colombia anunció cambios en las misas, con nuevo lenguaje y elementos culturales - crédito Shutterstock

La Iglesia católica en Colombia informó sobre una serie de modificaciones que se implementarán en las celebraciones eucarísticas del país. Estos ajustes comprenden transformaciones tanto en el lenguaje litúrgico como en los elementos visuales utilizados durante las misas, especialmente en lo relacionado con el misal, libro guía utilizado por los sacerdotes. Aunque se trata de una renovación en ciertos aspectos formales y estéticos, desde la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) se recalcó que el fondo doctrinal de la eucaristía permanece sin alteraciones.

El anuncio fue realizado por el padre Jairo de Jesús Ramírez, director del Departamento de Liturgia de la CEC, en una entrevista concedida a Noticias Caracol. Allí explicó que los cambios obedecen a un esfuerzo por actualizar y adaptar ciertos elementos de la celebración litúrgica al contexto cultural colombiano, sin modificar la esencia teológica del rito. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los cambios más visibles será la actualización del lenguaje en frases clave de la misa, buscando mayor cercanía y comprensión por parte de los feligreses.

Uno de los ejemplos citados por el padre Ramírez se refiere a la fórmula tradicionalmente utilizada durante la consagración del pan. La expresión: “Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros”, pasará a ser pronunciada como: “Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes”.

Según explicó el sacerdote, el cambio en las palabras no implica una modificación del contenido teológico, sino una forma de facilitar la comprensión y participación de la comunidad. De acuerdo con su pronunciamiento, “no va a cambiar absolutamente nada, simplemente, en cuanto al lenguaje, son unas palabras que buscan un acercamiento mucho más con la comunidad, pero en esencia la celebración de la sagrada eucaristía es idéntica”.

Otro de los ajustes anunciados corresponde al saludo de la paz, donde la tradicional fórmula “la paz os dejo, mi paz os doy” será sustituida por una expresión más extensa: “Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy”.

Esta modificación también responde a una intención pastoral de ofrecer un lenguaje más cotidiano y alineado con las formas actuales del habla en Colombia, sin dejar de lado la fidelidad al contenido evangélico.

Además de los cambios lingüísticos, también se introdujeron transformaciones visuales en los elementos litúrgicos. El misal, cuya portada solía presentar símbolos universales del catolicismo, ahora contará con imágenes que evocan elementos culturales y naturales de Colombia. Entre estos se encuentran la flor de heliconia, el café, el maíz y la granadilla, todos productos emblemáticos del país.

En lo referente a las ilustraciones del interior del misal, se incorporaron representaciones de escenas bíblicas con una estética adaptada al contexto nacional. Algunas de estas imágenes muestran a personajes del Nuevo Testamento con vestimenta típica colombiana. Entre las escenas destacadas se encuentran Jesús lavándole los pies a Pedro, los apóstoles Pedro y Pablo sosteniendo la Catedral Primada de Colombia y un pesebre en el que la Sagrada Familia aparece con rasgos y trajes propios de comunidades indígenas del país.

También anunció la inclusión de la madre Laura Montoya, la primera santa colombiana, como parte de las imágenes significativas del nuevo misal.

Estas representaciones no solo buscan una mayor identificación del pueblo colombiano con los relatos bíblicos, sino reflejar la diversidad cultural y espiritual del país dentro del marco de la tradición católica; sin embargo, desde la Conferencia Episcopal se mencionó que estos cambios no alteran la liturgia en su contenido sacramental, que responden a una renovación en la forma de presentación de la misma.

Frente a la inquietud sobre si estos cambios comenzarán a regir durante la celebración de la Semana Santa, el padre Ramírez no ofreció una fecha precisa para su implementación. En su declaración ante el noticiero citado, no confirmó si los ajustes ya estarán vigentes durante las actividades litúrgicas que se realizarán en los días santos. Por lo tanto, aunque las modificaciones ya han sido anunciadas, no se ha establecido si serán aplicadas en las eucaristías de Semana Santa en todo el país.

