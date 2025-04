Este es el acuerdo pionero para combatir la violencia de género y prevenir feminicidios en Bogotá

Primero acuerdo mitigar el feminicidio en la capital del país - crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik

La Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Integración Social de Bogotá firmaron un acuerdo de cooperación que busca coordinar acciones institucionales e intercambiar información para abordar los casos de violencia basada en género que llegan a las comisarías de familia.

Este convenio, anunciado durante un acto oficial en el Centro de Atención de Fiscalía (CAF) en Paloquemao, contempla la creación de mecanismos conjuntos para identificar situaciones que podrían derivar en feminicidios, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que el acuerdo establecerá una ruta interinstitucional que permita la detección y atención inmediata de hechos de violencia intrafamiliar, incluyendo una valoración integral de las personas afectadas.

Esta evaluación contará con el apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinará el nivel de riesgo involucrado. “Aquí se hará una valoración integral de la persona afectada y, con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establecer si existe un riesgo grave o extremo”, indicó la entidad en el documento.

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las comisarías de familia de Bogotá tendrán un papel clave en la implementación de este convenio. Estas instituciones podrán remitir directamente a la Fiscalía los casos que reciban, lo que permitirá agilizar la apertura de investigaciones penales y la solicitud de medidas de protección para las víctimas.

Además, se priorizará el seguimiento de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de medidas de protección, especialmente en casos de agresores reincidentes.

“El trabajo articulado también permitirá identificar las denuncias asociadas a incumplimientos de las medidas de protección por parte de los presuntos agresores recurrentes, y así priorizar dichas investigaciones”, detalló la Fiscalía.

Este monitoreo constante será complementado con la capacitación continua del personal encargado de atender a las víctimas, garantizando así una respuesta más efectiva y sensible a las necesidades de quienes enfrentan situaciones de violencia.

Así como lo explicó la subsecretaria técnica de la Secretaría de Integración Social, Beatriz Juliana Sánchez Calderón, “a través de una transferencia de información, vemos como oportunidad única en el país a conocer las historias que no son formuladas sin denuncias, pero sí esas historias que se encuentran en las comisarías de familia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en algunas oportunidades, cuando avanzan las investigaciones en Fiscalía, lo primero que nos damos cuenta es que no tenemos conocimiento de otras denuncias y entonces si no hay conocimiento de otras denuncias, no vamos a poder establecer el contexto de producción del delito de estas violencias”.

Este es el primer acuerdo en Colombia entre comisarías de familia y la Fiscalía para detectar riesgos feminicidas desde los primeros reportes de violencia intrafamiliar.

Fue firmado por el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López, y la subsecretaria técnica de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Beatriz Juliana Sánchez Calderón, durante un acto realizado en el Centro de Atención de Fiscalía (CAF) en Paloquemao.

Aumentan los casos de violencia contra las mujeres en Bogotá

La violencia contra las mujeres en Bogotá ha alcanzado cifras alarmantes en lo que va de 2025. Según datos de la Policía Metropolitana de Bogotá, revelados por la concejala María Clara Name, los casos de violencia intrafamiliar hacia mujeres han registrado un incremento del 62%.

Este aumento significa que, diariamente, 88 mujeres son víctimas de agresiones en sus hogares, lo que equivale a cuatro casos por hora.

De acuerdo con la información publicada, más de 5.264 mujeres han sido agredidas en la capital colombiana durante los primeros meses del año. Entre estas víctimas, 487 son niñas, lo que representa el 9% del total.

Este dato pone de manifiesto la vulnerabilidad de las menores de edad frente a las violencias basadas en género, un problema que sigue siendo una de las principales preocupaciones en el país.

Además de los casos de violencia intrafamiliar, los registros oficiales también muestran un panorama preocupante en otros tipos de agresiones. Según los datos compartidos, en los primeros tres meses de 2025 se reportaron 1.154 casos de lesiones personales contra mujeres.