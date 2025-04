Adriana Díaz, mujer que tuvo crisis nerviosa en Transmilenio, montó espectáculo en un taxi: el conductor la bajó del carro

La mujer protagonizó un enfrentamiento con un taxista en Bogotá - crédito @ColombiaOscura_/X

En Bogotá se viene presentado una situación con la ciudadana Adriana Díaz, una mujer que asegura ser víctima de persecución y ataques por parte de aquellos que se cruzan en su camino, además, de que orquestan un complot en su contra.

La mujer ha generado alarma entre la comunidad, así como las autoridades, pues en repetidas ocasiones ha sido protagonista de incidentes en espacios públicos como el transporte, los supermercados y, en esta oportunidad, la nueva víctima de su grosería y ataques sin sentido fue un taxista en Bogotá.

Díaz ha utilizado sus redes sociales para denunciar supuestas persecuciones y amenazas, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, razón por la que fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar

Preocupación en Bogotá por el caso de Adriana Díaz, una mujer con presuntos problemas de salud mental que genera conflictos en espacios públicos y redes sociales - crédito @OAntipetrista/X

El más reciente episodio que protagonizó Adriana fue al interior de un taxi en el que se movilizaba. El video, que fue replicado por diferentes cuentas en redes sociales, muestra a Adriana grabando al hombre que le pide que se baje del “amarillito”.

“Bájese, necesito que me desocupe ya, tanto complique, le voy a colaborar con bajar la maleta y tampoco”, le dice inicialmente el conductor a la mujer, que le responde que “es que usted no tiene por qué gritarme así, yo soy una mujer”, mientras el hombre le indica que no la está gritando y hace énfasis en su petición: “Hágame el favor y me desocupa el carro”.

En medio del enfrentamiento de Díaz con el taxista, la mujer intenta que el servicio continúe, pero el conductor se paró firme en su decisión y prefirió bajarla del carro; sin embargo, la mujer le dijo que sí se bajaría, pero aseguró que primero él debía esperar hasta que ella bajara sus pertenencias acusándolo de poder arrancar con todo dentro del vehículo.

La madre de Díaz le envía dinero para sus gastos en Bogotá - crédito @adriana.diaz3084 / TikTok

“Yo no soy ladrón… Qué tal esas maletas viejas y que no las cargue porque se las daño, no tampoco. No está en su casa, ni está en su ciudad, no mamita vaya allá con sus familiares. Vaya coma mierdita”, se le escuchar decir al ofuscado conductor, mientras la mujer se baja del vehículo y emprende rumbo desconocido sin decir nada al respecto como ha ocurrido en otros videos.

Un poco de la historia de Adriana

En redes sociales, llama la atención la insistencia de Adriana en que la gente en la calle le hace todo tipo de monerías o gestos para burlarse de ella; sin embargo, lo que llama la atención de sus publicaciones es el supuesto plan que su madre tendría para asesinarla, llevándola hasta el límite en una ciudad como Bogotá.

“Siento miedo de salir, de que me atrapen y me encierren nuevamente. Acá, siento que todos me odian. Traté de compartir estos videos para pedir ayuda, pero la gran mayoría me escribe que es mejor vivir en el cielo. No entiendo por qué el mundo está en mi contra. Son mis últimas fuerzas”.

Una usuaria de Facebook, Darly Talia, compartió detalles sobre la vida de Adriana, mencionando que antes vivió en Estados Unidos y pertenecía a una familia acomodada - crédito @retrino/X

El actor Leonardo Angelone, que ha seguido de cerca el caso, explicó en un video que la suya “es una historia real y está sucediendo en este momento en Bogotá”. Incluso, asegura que la mujer cree “que todo es una conspiración en su contra, que los policías, los taxistas, hasta las modelos en las vallas publicitarias están puestas a propósito para burlarse de ella”.

Según comenta en sus redes sociales, su madre vive en Miami y a lo largo de los años, la ha internado en instituciones mentales de Colombia y los Estados Unidos. Pero la última vez que intentaron “retenerla” fue en la madrugada del domingo, 30 de abril, cuando funcionarios de la Secretaría de Salud llegaron a su hotel para “ofrecerle ayuda”, que en sus palabras, nunca llegó.