Directora de Bomberos desautorizó a Armando Benedetti: aseguró que Gustavo Petro es el único que puede pedir su renuncia

El ministro del Interior Armando Benedetti afirmó que ya está listo el decreto que aparta del cargo a Lourdes Peña del Valle - crédito @DNBomberos/X

La directora nacional de Bomberos de Colombia, capitana Lourdes Peña del Valle, afirmó que no ha sido notificada de forma oficial sobre la solicitud de renuncia de su cargo como lo anunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, el jueves 3 de abril de 2025.

Según el jefe de la cartera del Interior, Peña del Valle nunca presentó el informe de gestión que le solicitó, motivo por el cual la declaró insubsistente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A través de un comunicado, la directora nacional de Bomberos de Colombia, capitana Lourdes Peña del Valle, aseguró que para apartarse del cargo debe realizarse de forma oficial, motivo por el cual precisó que “el único que tiene la potestad para decidir sobre esta decisión es el Presidente de la República, quien es el nominador del cargo”.

Lourdes Peña del Valle, directora nacional de Bomberos de Colombia - crédito @DNBomberosCol/X

Según Peña del Valle, la renuncia se la pidió un asesor del Ministerio del Interior y no el propio Armando Benedetti. “Aclaro rotundamente que no he recibido ninguna comunicación formal, ni escrita, verbal, ni por correo electrónico por parte del Ministerio del Interior para realizar mesas de trabajo”, indicó la capitana.

En cuanto a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Lourdes Peña del Valle aseguró que se expidieron 21 días antes de que la cartera solicitara suspender la contratación.

“Se procedió a expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, aclarando que fueron expedidos 21 días antes de la solicitud del Ministro para suspender la contratación. Este proceso se desarrolló conforme a los principios de contratación, tales como los estudios de mercado, análisis técnicos especializados, estudios del sector y estudios previos. Esto quiere decir que no hubo prisa ni manejo irregular y, por el contrario, se aplicó el principio de transparencia en todo el proceso″, indicó la directora en el comunicado.

Y agregó: “Esto significa que las acciones de la Dirección Nacional de Bomberos se realizaron conforme a lo estipulado, sin ningún tipo de irregularidad, cumpliendo los principios de contratación y siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional para ejecutar el presupuesto de la vigencia 2025, previamente aprobado por la Junta Nacional de Bomberos, en reunión realizada el 30 de enero de 2025″.

Peña del Valle afirmó que la ejecución de los recursos del contrato en mención corresponde a 4 mil millones de pesos, y que de ellos, se han destinado para operaciones y proyectos de Bomberos de Colombia, que, según ella, cuenta con una planta de 29 de funcionarios de carrera administrativa.

“La contratación que se ha venido ejecutando se ha realizado bajo estrictos principios de legalidad, siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional y las normativas de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, presidida por el Viceministro del Interior Delegado, Dr. Gustavo García. Todo el proceso ha sido transparente y aprobado en cada una de sus etapas”, indicó la directora de Bomberos de Colombia.

Lourdes Peña del Valle afirmó que la ejecución de los recursos del contrato en mención corresponde a 4 mil millones de pesos, y que de ellos, se han destinado para operaciones y proyectos de Bomberos de Colombia - crédito @DNBomberosCol/X

De acuerdo con Lourdes Peña del Valle, el bloque del Secop, ordenado por el Ministerio del Interior, ha generado retrasos en la entidad.

“Retrasos gravísimos en los procesos de adquisición de equipos, herramientas y vehículos esenciales para la operación bomberil. Esta decisión está poniendo en grave riesgo a las comunidades, especialmente ahora, cuando el país enfrenta temporadas de lluvias e incendios forestales en diversas regiones, tal como ha advertido el Ideam. Cada día de retraso significa un día más sin los recursos necesarios para proteger vidas y bienes”, puntualizó la capitana.

El motivo que llevó a Armando Benedetti a pedir la renuncia de Lourdes Peña del Valle a la dirección nacional de Bomberos de Colombia, es porque se habría ejecutado contratos por un valor de $15.000 millones y bloqueado otros $32.000 millones mediante un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), presentando presuntas irregularidades.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito @MinInterior/X

“A ella se le cita dos o tres veces al Ministerio para hablar sobre estrategias y no asiste. Después se le pide la renuncia y no la manda. Cuando sabe que se le va a declarar insubsistente empieza a hacer una contratación de forma sospechosa”, aseveró Benedetti.

De acuerdo con Semana, el presidente Gustavo Petro tiene clara la situación, asegurando que está de acuerdo con la salida de Lourdes Peña del Valle de la dirección de Bomberos de Colombia.