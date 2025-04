Colombiano relató su travesía desde Medellín hasta Estados Unidos por tierra: “No se venga”

En medio de la travesía se quedó sin dinero y tuvo que trabajar - crédito Que Problemon

En un video compartido a través de sus redes sociales, el migrante conocido en plataformas digitales como Que Problemon, compartió la ruta que hizo junto a su pareja y su hijo de brazos para llegar a los Estados Unidos por “el hueco”.

Su travesía inició en Medellín, donde tomó un bus con rumbo a Necoclí; allí esperaron tres días a que la marea bajara para poder continuar su camino hacia Capurgana, a puertas del Darién.

“Empezó la caminata de seis horas para llegar al primer campamento y quedarnos una noche. No se podía grabar ni tomar fotos y, al otro día, seguimos la caminata, a pesar de que habían cerrado la frontera con Panamá, pero la gente es echada pa’ lante”, explicó.

Temeroso de encontrarse a los soldados en la frontera por el supuesto “raye” que tienen con los colombianos, le prohibió a su hijo hablar español. Su estrategia era pasar por haitianos y habría funcionado; ya que, los dejaron pasar.

Que Problemon pasaba días enteros sin comer - crédito Que Problemon

“No pude grabar nada más en la selva, porque el teléfono se me descargó, pero es impresionante lo que se vive allá. Vimos hasta siete chulos. Teníamos las piernas súper hinchadas después de salir”.

Su camino los llevó por Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, donde llegaron a un refugio para inmigrantes, donde pudieron comer algo y pasar la noche en una cama.

“En esta travesía se aguanta un hambre durísima. No se lo recomiendo a nadie y si a usted no le gusta caminar, entonces no se venga, porque esta travesía es una maratón”.

La frontera de Guatemala con México la atravesaron en balsas improvisadas y, al llegar, “comenzó el verdadero infierno”. No tenían dinero ni comida; así que tuvieron que seguir caminando. Su familia duraba días sin bañarse, hasta encontrar un río y solía pernoctar en los parques o donde les cogiera la noche.

Al salir del Darién tenían las piernas inflamadas Matías - crédito Delacroix / AP

La comida también era escasa. Solían darse humildes banquetes cuando recibía algo de dinero proveniente del exterior. Sin embargo, la mayoría del tiempo comían pan y tomaban jugo.

“Nuestro meta era Tonalá y después que llegamos, hablamos con nuestros familiares porque no podíamos andar más. Así que nos enviaron para unas bicicletas”, con las que esperaban llegar hasta ciudad de México para solicitar una cita a través del aplicativo CBP One.

Sin embargo, tuvieron que venderlas para comer y continuar el camino a pie, en grupos grandes, para no ser retenidos por los oficiales de migración. Que Problemon tuvo que trabajar durante 20 días en una finca sembrando maguey para conseguir dinero y, así, continuar el viaje.

Y “para no alargar mucho el cuento, seguimos el camino a Ciudad de México. Estando allí conseguí un trabajo en construcción mientras nos salía la cita. La esperamos tres meses para poder entrar a los estados Unidos de manera legal y, finalmente, nos llegó el día”.

En El Darién pasaron pro manos de siete chulos - crédito Matías Delacroix / AP

En el tramo menos complicado del viaje, tomaron un avión hacia la frontera con los Estados Unidos, asistieron a la cita en el paso Texas y “después de casi siete horas en inmigración” los dejaron pasar.

Que problemon insiste que lo compartido en su video es una pequeña parte del viaje; ya que, en los momentos más difíciles, no tenía ganas de ponerse a grabar.

Ya en los Estados Unidos, viviendo en Nueva York, no se arrepiente. Sin embargo, en su primer día de mandato, el actual presidente, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva para cerra el aplicativo de CBP One; una alternativa que ya no se encuentra disponible para los migrantes, a pesar de que, según la web de Aduanas y Protección Fronteriza: “Permitía a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste” para ingresar de manera regular al país.