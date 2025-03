Pánico en Fusagasugá: mujer apuñaló a varias personas en plena vía pública

Las autoridades capturaron a la agresora - crédito @CundinamarcaGob / X

Un ataque con arma blanca en Fusagasugá, Cundinamarca, tiene en alerta a la población, pues el jueves 27 de marzo de 2025 una mujer ingresó a un jardín infantil y apuñaló a una de sus víctimas para posteriormente huir. Las autoridades lograron capturar a la agresora, identificada como Fátima Isabel Sánchez Pulido, de 41 años, que ya había sido señalada por ataques similares en otras zonas.

De acuerdo con el reporte difundido por Citytv, las cámaras de seguridad captaron el momento en que Sánchez ingresó al lugar, sacó un arma cortopunzante y atacó a su víctima. Tras cometer el acto, abandonó el lugar con aparente tranquilidad. La víctima quedó gravemente herida y fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica y pese a que se confirmó que están fuera de peligro, las lesiones han dejado secuelas físicas y emocionales.

El caso más reciente en Fusagasugá no es un hecho aislado, pues Sánchez fue acusada de atacar al menos a 10 personas en diferentes sectores, incluidas las localidades de Engativá y Garcés Navas, en Bogotá. El modus operandi es el mismo: la agresora se acerca a sus víctimas por la espalda y las apuñala. Entre las personas afectadas se encuentra una enfermera que fue atacada mientras trabajaba, así como una mujer que sufrió graves lesiones pulmonares y otra que permaneció hospitalizada durante tres meses debido a la gravedad de las heridas.

Las víctimas denunciaron que las agresiones de Sánchez responden a un patrón sistemático que pone en riesgo la seguridad de las comunidades. Por ello, solicitaron a la Fiscalía que reclasifique los cargos de lesiones personales a tentativa de homicidio, argumentando que las acciones de la agresora tenían una clara intención de causar daño.

En cuanto a la detención de Sánchez, la Policía de Fusagasugá reveló que fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Gobierno del municipio, pues tras recibir la denuncia del ataque en el jardín infantil, las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva con el apoyo de testigos que presenciaron los hechos. Horas después, Sánchez fue localizada mientras caminaba por las calles del municipio y fue puesta bajo custodia.

El medio informó que, tras su captura, Sánchez fue entregada a la Fiscalía, que ahora deberá determinar los cargos que enfrentará. Hasta el momento, no se ha confirmado si la agresora tenía antecedentes penales ni si existía algún tipo de relación entre ella y las víctimas. Por su parte, la Secretaría de la Mujer ha brindado apoyo psicológico y jurídico a las personas afectadas, además de colaborar en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Ante la gravedad del suceso, las víctimas y sus familias alzaron la voz para exigir que se haga justicia y que se tomen medidas contundentes contra la agresora, como el hecho de que no se le otorgue libertad condicional y que se investigue a fondo el patrón de sus ataques, pues las afectadas consideran que la tipificación de los delitos como lesiones personales no refleja la gravedad de los hechos y temen que, si no se actúa con firmeza, la agresora pueda reincidir.

El caso generó preocupación en las comunidades afectadas, donde los residentes expresaron su temor ante la posibilidad de que se repitan episodios similares, por lo que la Policía aseguró que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos y para que las víctimas reciban el apoyo necesario en su proceso de recuperación.

Y es que las víctimas insisten en que existen suficientes pruebas para demostrar que las agresiones tenían una intención letal, pues consideran que se deben cambiar los cargos a tentativa de homicidio para garantizar que se haga justicia.

Sin embargo, la Fiscalía deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar si existen méritos para modificar los cargos. Mientras tanto, las víctimas continúan recibiendo apoyo psicosocial y jurídico por parte de las autoridades, que han reiterado su compromiso de trabajar de manera articulada para esclarecer los hechos y evitar que se repitan situaciones similares.