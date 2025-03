JPEGMafia canceló su presentación en el Festival Estéreo Picnic: esto fue lo que pasó

La presentación del domingo fue cancelada, dejando con un sinsabor a los asistentes - crédito JPEGMafia / Instagram

El Festival Estéreo Picnic se ha convertido en uno de los eventos musicales más importantes de Colombia, confirmó que el rapero estadounidense JPEGMafia no se presentará este domingo en el escenario Falabella, como estaba programado. Según informó el festival a través de sus redes sociales, la cancelación se debe a “circunstancias fuera del control” de los organizadores, lo que ha generado sorpresa entre los asistentes que esperaban el debut del artista en este evento.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido a través de las redes sociales del Festival Estéreo Picnic, la ausencia de JPEGMafia se anunció a pocas horas de su presentación, lo que dejó un vacío en la programación del domingo y preocupación entre aquellos que habían comprado la boleta para verlo, pues el rapero es conocido por su estilo experimental y su capacidad para fusionar géneros, por lo que había sido uno de los nombres destacados en el cartel de este año.

El festival, que se ha consolidado como un referente en la escena musical latinoamericana, no ofreció detalles adicionales sobre las razones específicas detrás de la ausencia del artista. Sin embargo, enfatizó que la situación está fuera de su alcance, lo que sugiere que factores externos podrían haber influido en la decisión.

JPEGMafia, cuyo nombre real es Barrington DeVaughn Hendricks, es reconocido por su enfoque innovador dentro del hip-hop y por álbumes aclamados como All My Heroes Are Cornballs y LP!. Su participación en el Festival Estéreo Picnic había generado expectativas entre los fanáticos del género, que esperaban disfrutar de su propuesta única en vivo en el territorio nacional.

Comunicado oficial de los organizadores del FEP - crédito JPEGMafia / Instagram

El escenario Falabella, donde estaba programada la actuación del rapero, es uno de los espacios principales del festival, y su presentación era uno de los momentos más esperados del domingo 30 de marzo, por lo que la cancelación plantea interrogantes sobre cómo será ajustada la programación para cubrir este espacio vacío, aunque hasta el momento no se han anunciado cambios o reemplazos en el horario.

Cabe mencionar que el Festival Estéreo Picnic, que reúne a artistas de diversos géneros y nacionalidades, se ha caracterizado por ofrecer experiencias musicales de alto nivel. Así que la ausencia de JPEGMafia representa una pérdida significativa para los asistentes que esperaban disfrutar de su debut en este evento. Según publicó el festival, los organizadores lamentan la situación y agradecen la comprensión del público ante este imprevisto.

La noticia generó diversas reacciones en redes sociales, en las que los seguidores del artista expresaron su decepción por no poder verlo en el escenario: “JPEGMafia era lo único que me motivo a ir al estéreo picnic y también canceló jajaja” y “Canceló Fontaines dc y ahora cancela JPEGMafia jajaja, literalmente ahora solo voy por Caribou; si el man también llega a cancelar RIP”.

El famoso rapero no emitió un comunicado oficial - crédito JPEGMafia / Instagram

A pesar de lo sucedido, el festival continúa con una programación robusta que incluye a otros artistas destacados, lo que promete mantener el entusiasmo entre los asistentes. Entre los más destacados se encuentra Ela Taubert, Mon Laferte, Olivia Rodrigo, Empire of the Sun, Rüfüs Du Sol, Nessa Barrett, Pirlo, Felinah y Dollhouse, entre otros que tienen una gran cantidad de seguidores en la capital del país.

Su ausencia en el FEP preocupó a sus seguidores - crédito JPEGMafia / Instagram

El Festival Estéreo Picnic no ha indicado si existe la posibilidad de reprogramar la presentación de JPEGMafia en futuras ediciones o si el artista ofrecerá algún tipo de compensación para sus fanáticos en Colombia, pues él tampoco publicó nada en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales. Por ahora, el evento sigue adelante con su cartel previsto, mientras que los organizadores trabajan para garantizar una experiencia memorable para el público.