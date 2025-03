Aida Victoria Merlano reveló cómo le contó a su pareja la noticia de su embarazo

Aida Victoria Merlano compartió emotivo momento con su pareja Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/Instagram

La creadora de contenido y empresaria barranquillera Aida Victoria Merlano reveló públicamente que está esperando su primer hijo, una noticia que generó gran interés y emoción entre sus seguidores.

La influencer compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que muestra el momento exacto en que le dio la noticia a su pareja Juan David Tejada, un empresario del sector agropecuario.

Este anuncio, que se realizó en diciembre de 2024, estuvo acompañado de una serie de imágenes y videos que mostraron la reacción del empresario Tejada y otros momentos importantes de esta nueva etapa en la vida de Aida Victoria.

La influencer organizó una tierna sorpresa para su pareja, utilizando un regalo simbólico que reveló la llegada de su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

En el video, se observa cómo la barranquillera preparó una caja sorpresa para su pareja, que contenía un carro de juguete, unos zapatos de bebé de color azul y un pequeño conjunto infantil.

Al abrir el regalo, el empresario reaccionó con evidente emoción, abrazando a la influencer y besando su vientre. El momento ocurrió en un ambiente familiar y festivo, con un árbol de Navidad decorado de fondo.

El embarazo de Aida Victoria Merlano había sido objeto de rumores en redes sociales durante meses. Algunos seguidores habían notado cambios en el rostro de la creadora de contenido y especulaban sobre su estado. Sin embargo, Aida Victoria no confirmó la noticia hasta hace pocas semanas, cuando publicó un video en el que mostró su vientre por primera vez.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

En esta publicación, la empresaria también compartió fragmentos de momentos personales que, según ella, la han llevado a convertirse en la persona que es hoy.

Antes de la confirmación oficial, figuras públicas como Yina Calderón y Epa Colombia habían mencionado el embarazo de Merlano de estas especulaciones, la influencer decidió esperar el momento adecuado para hacer el anuncio, el cual estuvo acompañado de una emotiva recopilación de imágenes y videos que reflejan su felicidad y la de su pareja.

Además de confirmar su embarazo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada organizaron recientemente una reunión frente al mar para revelar el género del bebé. El evento contó con una decoración alusiva a ambos géneros y la presencia de amigos y familiares cercanos.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se vistieron de blanco para conocer el género del hijo que esperan - crédito @aidavictoriamerlano_fans/Instagram

Durante la celebración, se dio a conocer que la pareja espera un niño, al que llamaron “Emi”; sin embargo, los seguidores de la empresaria especularon que este podría ser la abreviación del nombre verdadero y mencionaron otros posibles nombres, como Emiliano, Emilio o Emanuel.

En una de las publicaciones, la influencer expresó su emoción por esta nueva etapa y destacó que tanto ella como su pareja sospechaban desde el principio que sería un niño. La elección del nombre, según los comentarios de los seguidores, ha sido bien recibida, y muchos han felicitado a la pareja por la llegada de su primer hijo en común.

La noticia del embarazo de Aida Victoria Merlano generó miles de reacciones en plataformas digitales. Los seguidores de la creadora de contenido llenaron sus publicaciones con mensajes de felicitación y buenos deseos. Además, muchos usuarios han destacado el “brillo” en la mirada de Merlano, que, según ellos, delataba su felicidad incluso antes de que confirmara la noticia.

La noticia del embarazo de Aida Victoria Merlano generó miles de reacciones en plataformas digitales - crédito @aidavictoriam/ Instagram

Sin embargo, no todo han sido comentarios positivos. Aida Victoria también ha enfrentado críticas relacionadas con su relación con Juan David Tejada. Algunos usuarios han cuestionado su vínculo con el empresario, lo que llevó a la influencer a responder directamente a sus detractores.

En una publicación, la barranquillera defendió su derecho a buscar una pareja que esté a su nivel y aseguró que no tiene miedo de ser llamada “interesada” por eso. “Uno no construye con alguien que no ha hecho nada para sí mismo”, afirmó la creadora de contenido.

Con la llegada del bebé, la familia Tejada-Merlano se prepara para una nueva etapa llena de retos y alegrías. Mientras tanto, los seguidores de Aida Victoria continúan atentos a cada detalle de su embarazo, celebrando junto a ella este momento tan especial.