Shawn Mendes brilló en el Estéreo Picnic luciendo un sombrero vueltiao en su presentación: así transcurrió el primer día del festival

El cantante se convirtió en uno de los favoritos de la primera noche del festival - crédito @thomasfalcone @shawnmendes/ Instagram @goldenstar029/ X

La edición 2025 del Festival Estéreo Picnic dio inicio oficialmente la tarde del 27 de marzo y se extendió hasta la madrugada del 28 de marzo.

Durante esta jornada, varios de los artistas confirmados se presentaron en los diferentes escenarios, e hicieron vibrar y cantar al público bogotano.

El evento, que tuvo lugar en el parque Simón Bolívar, superó las expectativas a pesar de un inicio marcado por la lluvia. Sin embargo, el clima mejoró con el paso de las horas, lo que permitió que el público disfrutara plenamente de las presentaciones en los cuatro escenarios dispuestos para el festival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La primera jornada se destacó por la diversidad de géneros y artistas que se presentaron, entre los que sobresalieron Alanis Morissette y Shawn Mendes como los actos principales.

Aunque la jornada estuvo marcada por el talento y presentaciones de artistas como Tate McRae, Benson Boone, Teddy Swims entre otros, los internautas destacaron la presentación del canadiense Shawn Mendes quien se encargó de cerrar la primera jornada del escenario principal Johnnie Walker.

El artista empezó su presentación a las 11:15 p. m. y durante una presentación de un poco más de una hora, Shawn cautivó a los capitalinos con 17 de sus grandes exitos.

Fue en la mitad de su performance que el intérprete decidió bajar del escenario para interactuar con los asistentes, momento en que una de las seguidoras la entrega el tradicional sombrero vueltiao que usó por el resto de su presentación y que complementó con una bandera de Colombia en el escenario que después puso en sus hombros.

El cantante rindió homenaje a Colombia en medio de su show - crédito @ShawnFansRaya / X

“Bogotá, ¿cómo estás? Es mi primera vez aquí en Colombia, puedo tratar de hablar en español, pero no tengo muchas palabras, te amo mucho”, dijo Mendes en español para agradecer el apoyo de los fanáticos presentes.

“Se volvió colombiano Shawn, cierren las fronteras, que no salga del país”, “qué belleza de show Shawn Mendes”, “Hay un antes y un después luego de ver en vivo a Shawn Mendes”, “Shawn Mendes es atractivo, pero con el sombrero vueltiao se ve aún más lindo”, fueron las reacciones los internautas que compartieron fotos y videos de la presentación de Mendes.

El canadiense abrió su presentación con el éxito There’s nothing holding’ me back, lo que desató la euforia de los asistentes en el Simón Bolívar, para después interpretar Wonder, Treat you better, Monster, Lost in Japan, Señorita, Ruin, Never be alone, Stitches, Why why why, entre otros éxitos que fueron coreados en el festival.

Shawn Mendes destacó en el Estéreo Picnic 2025 - crédito montaje @goldenstar029 @juliancrnn / X

El cantante decidió cerrar su presentación en el festival bajando de nuevo del escenario y chocar las manos de sus seguidores mientras corría entre ellos, momento en que se detonan varios cañones de confeti, marcando el cierre de su paso por el Estéreo Picnic al ritmo de In my blood.

Los mejores momentos del festival en su primer día

El escenario Johnnie Walker abrió sus puertas a las 3:30 p.m. con la presentación de Mayra Sánchez, quien ofreció un espectáculo que marcó el inicio de una tarde llena de música.

Posteriormente, la banda Armenia subió al escenario a las 5:00 p.m., liderada por su vocalista Juan Antonio Toro, quien destacó la importancia de ofrecer un show de calidad en un evento de esta magnitud.

La cantante también se convirtió en una de las favoritas del primer día del FEP 2025 - crédito @tatemcrae_mx / X

El estadounidense Benson Boone tomó el relevo a las 6:45 p.m., emocionando al público con temas como Beautiful Things. Más tarde, Tate McRae mantuvo la energía en alto con su presentación de 8:45 p.m. a 9:45 p.m.

El cierre de este escenario estuvo a cargo de Shawn Mendes, quien subió al escenario a las 11:15 p.m. y ofreció un espectáculo que se extendió hasta las 12:45 a.m., deleitando a los asistentes con una selección de sus mayores éxitos.

En el escenario Adidas, la jornada comenzó a las 2:45 p.m. con la presentación de Miel, seguida por Jaiz a las 4:15 p.m. Uno de los momentos destacados de este escenario fue el show de Teddy Swims, quien se presentó a las 5:45 p.m. y cautivó al público con su estilo único.

El cantante de 22 años cantó sus mayores éxitos en el FEP 2025 - crédito @leomauree / TikTok

El segundo día del Festival Estéreo Picnic 2025, programado para el 28 de marzo, promete mantener el nivel de emoción y calidad musical, pues el cartel incluye a artistas de la talla de Justin Timberlake, Danny Ocean, Incubus y Tool, quienes se presentarán en los distintos escenarios del evento.