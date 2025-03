Vicky Dávila reveló qué es lo más aburridor de ser candidata a la presidencia y por qué

Vicky Dávila compartió detalles de su camino a la candidatura presidencial - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

Vicky Dávila estuvo en entrevista con Infobae Colombia, donde habló sobre su vida privada, sus cuidados personales, el trabajo de los periodistas con los políticos y también contó lo que para ella, hasta el momento, ha sido lo menos favorable de estar en el camino a convertirse en candidata a la presidencia de Colombia.

La periodista confesó que trata de ser una mujer auténtica en todo momento, porque le gusta que los colombianos la vean como siempre, desde que comenzó en la televisión hasta la actualidad.

Por eso, dice no ser fanática de realizarse cambios de look extremos ni tener un tipo de vestimenta diferente a la que ya le conocen.

Asimismo, confesó que es una mujer relajada en su cuidados físicos, pues no sigue una dieta, no tiene un asesor de imagen, no es una persona que se aplique cremas o algún tipo de producto para cuidarse la piel o rejuvenecer.

“Yo soy de rutina de belleza, cero. Solo esa que le enseña a uno la mamá. De limpiarse la cara antes de acostarse. Quítese el maquillaje, si tiene maquillaje, y eso. Pero, no. Yo soy muy alejada de esas cosas que a veces nos preocupan tanto a las mujeres. (...) Es que no tengo una idea de la vejez mala. Yo realmente a la vejez le temo es en las enfermedades, a no perder la capacidad de movilidad. Me parece que uno tiene que cuidarse de no subirse de peso cuando se va volviendo más grande y eso, pero por ejemplo, una arruga no me mortifica. No sé, a mí no me mortifican las arrugas, ni las canas, ni nada de eso, ni tampoco oculto mi edad ni nada. Tengo 51 años y me parece una berraquera”, expresó la precandidata presidencial.