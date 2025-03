Paloma Valencia envió mensaje a Petro: “No siga por el camino de generar violencia contra quienes no pensamos como usted”

Valencia instó a Petro a reconsiderar su discurso político y a pensar en el futuro de los colombianos, no solo en sus intereses políticos - crédito Colprensa

Las redes sociales han vuelto a ser escenario de una controversia política en Colombia, esta vez protagonizada por el presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El intercambio surgió luego de que Petro compartiera un video en su cuenta de X en el que se evidencia una manifestación en contra de Valencia durante un evento público, incluso, el presidente acompañó el video con un mensaje que generó gran polémica.

El video que desató la controversia

El video que compartió Gustavo Petro muestra un evento en la Plaza de Bolívar donde Paloma Valencia participó como invitada para hablar sobre economía y empresas en Colombia.

Pero, mientras la senadora exponía su discurso, un hombre gritaba acusaciones graves, por lo que en el metraje se escucha cómo el hombre se refiere a Valencia como “despreciable y paramilitar” y la señala como “nieta del asesino Guillermo León Valencia”, su abuelo y expresidente de Colombia entre 1962 y 1966.

Además, el individuo acusó a la familia Valencia de creerse dueña del Cauca y de “los habitantes del Valle del Cauca”.

El acto finalizó con una multitud gritando “¡fuera!” en repetidas ocasiones, rechazando la presencia y el discurso de la senadora en el evento.

El video muestra a un hombre interrumpiendo el discurso de Valencia, acusándola de ser "despreciable y paramilitar" y señalándola como "nieta del asesino Guillermo León Valencia" - crédito @petrogustavo/X

Pero, el primer mandatario no solo compartió el video, también dejóun polémico comentario en el que aseguró que la senadora del Centro Democrático se dejó engañar por las encuestas pensando que contaba con apoyo: “¿Qué le pasó a Paloma? ¿Se dejó engañar de las encuestadoras pagas por la prensa tradicional?”.

El comentario de Petro desató una ola de reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de críticas, pues para muchos, el mensaje fue visto como una burla hacia Valencia, mientras que otros lo interpretaron como una incitación a la confrontación política.

El presidente acompañó el video con un polémico comentario, sugiriendo que Valencia se dejó engañar por encuestas pagadas por la prensa tradicional - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Paloma Valencia

Horas después de la publicación de Petro, Paloma Valencia respondió a través de su cuenta de X, criticando la actitud del presidente y llamando a la construcción de un país sin odio ni violencia.

En su mensaje, la senadora expresó: “Este país merece líderes que construyan. Destruir y sembrar odio le ha dado réditos electorales a usted, Presidente, pero nada más. Su gobierno es desastroso. Siempre me encontrará defendiendo los derechos de los colombianos, aunque me ataque. Jamás votaré por destruir empleos”.

Valencia también hizo un llamado directo al presidente para que reconsidere su discurso político:

“Presidente @petrogustavo no siga por el camino de generar violencia contra quienes no pensamos como usted, piense un poco en el futuro de los colombianos y no solo en sus intereses políticos”.

Con estas palabras, Valencia dejó en claro su postura de rechazo hacia la retórica que, según ella, Petro ha estado utilizando para atacar a sus opositores políticos.

La senadora respondió a través de su cuenta de X, criticando la actitud del presidente y llamando a construir un país sin odio ni violencia - crédito @PalomaValenciaL/X

La publicación de la senadora generó mensajes de apoyo en el que usuarios de X criticaron el mensaje del primer mandatario: “Apoyo total, senadora. Es inaceptable este comportamiento del presidente (en minúscula)”; “Merecemos más pero la mayoría vota por lo peorcito casi siempre”; “Senadora Paloma tenemos de Presidente un mitomano enfermo que solo siembra odio y división a los colombianos”.

Contexto político y las tensiones entre ambos líderes

Este cruce de declaraciones se da en medio del ambiente político cada vez más tenso en Colombia, en el que la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2026 ya comienza a tomar forma.

Paloma Valencia es una de las principales figuras del Centro Democrático que se perfila como precandidata presidencial, lo que ha intensificado el debate con sectores del oficialismo.

Por su parte, Gustavo Petro ha utilizado sus redes sociales para manifestar constantemente sus críticas hacia miembros de la oposición, especialmente aquellos del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.