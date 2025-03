Yaya Muñoz lamentó que José Rodríguez, su pareja en ‘La casa de los famosos’, saliera de la competencia: “Dejaste huella”

Yaya Muñoz reaccionó decepcionada ante la eliminación de José Rodríguez de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @dahianlorena/Instagram y cortesía Canal RCN

La octava gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia 2025 estuvo cargada de tensión, especialmente para José Rodríguez que luego del Brunch quedó en el ojo del huracán con ‘las chicas fuego’, hecho que provocó un intenso posicionamiento por parte de Yina Calderón.

Al final de la noche, los tres ‘lavaplatos’ que estaban en placa de nominación, Mateo Varela, el “Negro” Salas y ‘el chico reality’, quedaron solos en el cuarto de sentenciados, ya que, Lady Tabares y el “Flaco” Solórzano fueron los primeros en regresar.

Tras una emotiva despedida en la que tanto el actor caleño como “Peluche” rompieron en llanto, José Rodríguez quedó fuera de la competencia con tan solo el 9,30 por ciento de las votaciones, situación que dejó una gran decepción en Yaya Muñoz, exparticipante con la que el también modelo vallecaucano inició un romance dentro del programa y con la que espera reencontrarse pronto.

Yaya Muñoz reaccionó con tristeza luego de ver la eliminación de José Rodríguez de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @dahianlorena/Instagram

De hecho, justo el día antes de abandonar ‘la casa’, José recordó con sus compañeros a la mujer que logró cautivar con su carisma en el reality. “Yaya, mi amor, si me estás viendo, te quiero mucho. Tengo rabia porque vino a gritar y no escuché nada, solo entendí José soy Yaya, nada más. No creo que estés viendo esto, pero te mando besos”, dijo el entrenador físicos mientras conversaba con sus compañeros La Liendra y “Peluche”.

Luego de que Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaran al octavo eliminado, una de las reacciones más esperadas por parte de los seguidores del programa era la de Yaya Muñoz; no obstante, la exconcursante tardó en pronunciarse en sus redes sociales.

En un corto video, Yaya se grabó mientras veía la transmisión en vivo y con la voz entrecortada y un profundo suspiro agradeció a quienes la apoyaron a ella y a José.

Yaya Muñoz pidió votos para José Rodríguez, pero su apoyo no le alcanzó y salió de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @dahianlorena/Instagram

“Dejaste una huella muy grande en tu país y en mi corazón las personas que te conocemos sabemos el... Gracias a todas las personitas que nos apoyaron”, escribió Muñoz en su cuenta de Instagram desde donde horas antes había pedido votos para su excompañero.

¿Yaya Muñoz y José Rodríguez seguirán su romance fuera de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′?

Desde que la exreina tolimense salió del reality de convivencia, la pareja prometió continuar con lo que nació en medio del juego, tanto así que José intentó “vengar” la eliminación de la modelo.

Yaya Muñoz y José Rodríguez crean expectativas acerca del futuro de su relación afuera de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

No obstante, Yaya en entrevistas ha asegurado que si espera conversar con José afuera, pero que deben esperar a ver qué proyectos personales tiene cada uno, ya que, ‘el chico reality’ que ha participado en varios de estos formatos en Ecuador, México y Estados Unidos no vive en Colombia.

Sin embargo, por parte de José si se refiere a Yaya como “mi mujer” y ha defendido la relación que no alcanzó a convertirse en noviazgo, ya que, la presentadora abandonó el juego antes de hacer la declaración oficial, momento para el que había contratado los servicios de los ‘lavaplatos’ que compusieron un tema musical para transmitir los sentimientos de Muñoz.

En el octavo posicionamiento, minutos antes de ser eliminado, José fue confrontado por algunos de sus compañeros tras buscar reconciliación con Melissa Gate, habitante de ‘la casa’ a la que le había declarado la guerra luego de haber enviado a placa a Yaya, movimiento que terminó con la participación de la también atleta nacida en Ibagué, Tolima.

José Rodríguez reiteró su amor por Yaya Muñoz antes de salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Yo a mi mujer la quiero, la valoro y la respeto, pero eso no significa que yo no pueda reconocer un mal comportamiento y mantener las buenas relaciones acá adentro”, respondió José a Yina Calderón que lo trato de desleal tras el acercamiento que tuvo él con la ‘influencer’ paisa.