Juan David Zapata criticó el trato que le da Norma Nivia a Peluche: “No sé qué está pasando”

Una de las parejas más comentadas y, quizá, las más queridas de la televisión es la que conforman Norma Nivia y Mateo, conocido como Peluche en la competencia de La casa de los famosos Colombia; sin embargo, también ha sido blanco de críticas en redes sociales por la manera en que la modelo se ha comportado con el deportista.

Una de las críticas vino de parte de Juan David Zapata, que a través de su cuenta de Instagram dio su opinión sobre la relación entre la modelo y actriz junto a Peluche, afirmando que no entiende lo que está pasando en la relación entre los dos. “Me da risa, tristeza y rabia a la vez, yo no sé a Mateo qué le está pasando”, expuso inicialmente el modelo y exparticipante del reality.

La periodista asegura que los dos creadores de contenido sostienen una relación - crédito @juandazapata07 / Instagram

Otro de los puntos que expuso el modelo paisa fue que su amigo “está desenfocado totalmente” de lo que realmente hay detrás de la competencia, agregando que “ahí no hay nada” en lo que se refiere a una relación.

Además, criticó duramente a Norma Nivia, diciendo que “ella es una mujer que no lo apoya, no lo ayuda, a cada ratico le está diciendo cosas, lo trata supermal y él ha sido muy especial con ella”, contextualizó el también exparticipante del Desafío.

"Peluche" y Norma Nivia son una de las parejas más comentadas de la casa estudio - crédito cortesía del Canal RCN

Recalcó las veces en las que la tolimense ha criticado la apariencia de Peluche, con afirmaciones como por ejemplo, que él no es el prototipo de hombre con el que ella acostumbra a salir: “Yo no entiendo cómo es que Mateo no se da cuenta de ese tipo de cosas, una persona que te quiere no te dice eso, una persona a la que en realidad le gustas no te dice ese tipo de cosas. O sea que, según ella, él le debe agradecer a ella por haberse fijado en él”, concluyó.

La actriz calificó de irrespetuoso el comportamiento de su compañero dentro del reality durante una charla informal - crédito canal RCN

Las reacciones por las declaraciones de Juan David no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron sus mensajes como: “Real, esa relación la ha dejado más mal parada a ella que a él”; “Por culpa de Peluche debo darle la razón a Juanda, Norma siento que absorbe la energía de Mateo porque siempre es como si quisiera opacarlo”; “estoy totalmente de acuerdo con Juanda”; “esa vieja se cree mucho mejor que Mateo”, entre otros.

El mensaje del hermano de Norma Nivia a Mateo

Ramón, que es editor de la revista Axxis y productor de televisión, aprovechó su breve visita para transmitir palabras de aliento y advertencias a su hermana. Sin embargo, también le recordó la importancia de no perder de vista su objetivo principal dentro del reality, especialmente debido a su relación con el actor Mateo Varela, conocido como “Peluche”.

El emotivo ingreso del hermano de Norma Nivia a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía del Canal RCN - @canalrcn/Instagram

“Vengo en nombre de toda la familia, mi mamá le manda muchos abrazos. Ella está pendiente del 24/7 (…) Está todo el tiempo muy pendiente de usted, obviamente le pide que se cuide mucho, que cuide su mano, que a veces vemos muchos movimientos y, pues, nos preocupa un poco (…) Tengan en cuenta que es un juego y ciertas situaciones pueden llevar a aislarlos un poco y no pueden perder el foco, que es la competencia. Ustedes vinieron por un objetivo y deben luchar por eso”, expresó Ramón, mientras que Norma no pudo contener las lágrimas.

Finalmente, recalcó que le emocionaba que la pareja se hubiera encontrado dentro del reality, pues para los dos es relevante encontrar un apoyo durante el tiempo que permancezcan encerrados.

“Peluche, mucho ánimo, que lo hemos visto un poco caído, ánimo, que toca meterle toda la ficha”.