Rescate en medio de combate: Ejército nacional libera a líder social secuestrada por el ELN en el Cauca

En una operación conjunta entre tropas del Ejército y la Policía Nacional, una mujer perteneciente al resguardo indígena de Pancitará, en el municipio de La Vega (Cauca), fue rescatada tras haber estado en poder del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según informó el Ejército, el operativo tuvo lugar en una zona rural del departamento, específicamente en la vereda La Pintada, corregimiento de San Miguel.

La operación se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y maniobras tácticas que permitieron localizar el lugar donde la víctima permanecía retenida.

Durante el desarrollo de la misión, las tropas fueron atacadas con armas de fuego por integrantes del grupo armado, lo que desató un enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas.

Así como explicó el brigadier general, Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la Tercera División del Ejército nacional: “En el sector de la Vega, una mujer fue secuestrada por integrantes del ELN, que hace parte de un resguardo indígena de Pancitará, una vereda perteneciente al sector, gracias a una información cotejada por nuestra policía nacional, se llega hasta allí en medio de una operación y logramos dar con el paradero de esta mujer”.

Tras el enfrentamiento, las fuerzas militares lograron garantizar la seguridad de la mujer, quien fue rescatada en buen estado de salud. Según consignó el Ejército Nacional, la víctima fue trasladada a un punto seguro, donde se coordinó su entrega a líderes de su comunidad indígena.

Posteriormente, se gestionó su retorno al resguardo de Pancitará y se estableció contacto con las autoridades locales para brindar el apoyo necesario y adelantar las acciones pertinentes en la zona.

De acuerdo con información oficial, el combate resultó en la neutralización de un miembro del ELN y la incautación de armas de fuego, municiones y otros materiales de guerra.

"Logramos la liberación y en desarrollo de operaciones militares, dar la baja de un subversivo perteneciente del ELN, y tenemos la información de la afectación de dos de sus cabecillas. En total fueron cuatro de esta estructura del ELN que resultaron heridas en este combate”, agregó el oficial

El Ejército destacó que esta operación no solo permitió la liberación de la mujer, sino que también representó un golpe significativo contra las estructuras del ELN en la región.

Por su parte, se conoció el testimonio de la líder indígena: “Soy Julieth Ruales, del resguardo de Pancitará, en el día de ayer ocurrió un caso en el que me secuestra un grupo identificado como el ELN en horas de la tarde noche, me trajeron hasta por acá, no sé dónde estoy. Gracias al Ejército nacional me han liberado”.