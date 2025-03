Dos colombianos llegaron a Venezuela en vuelo de repatriación proveniente de Estados Unidos

Los ciudadanos colombianos enviados de vuelta a su país no enfrentaron cargos criminales - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

En un contexto de tensiones migratorias y denuncias internacionales, el gobierno de Venezuela informó que dos ciudadanos colombianos arribaron al país en vuelos destinados a la repatriación de migrantes venezolanos.

Según declaraciones del titular del Ministerio de Interior, Diosdado Cabello, los colombianos fueron posteriormente enviados de regreso a su país de origen sin que se les imputaran delitos ni se les sometiera a maltrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

Este anuncio se produce en medio de una creciente polémica por las deportaciones de migrantes venezolanos desde Estados Unidos y otros países de la región.

De acuerdo con lo informado por Cabello en una rueda de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los dos ciudadanos colombianos llegaron en uno de los vuelos organizados para repatriar a venezolanos.

Diosdado Cabello reveló la llegada de colombianos en los vuelos de repatriación venezolana - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Sin embargo, el funcionario no especificó en cuál de los cuatro vuelos realizados se encontraban los extranjeros. “Esto lo voy a decir por primera vez: en los vuelos esos que llegaron, llegaron dos personas de Colombia, para que ustedes vean. Que no tienen nada que ver con Venezuela”, afirmó Cabello, que también subrayó que no existía registro de delitos cometidos por estas personas en territorio venezolano.

El funcionario destacó que los colombianos fueron devueltos a su país “sin maltrato de ningún tipo, sin señalarlos de ningún delito que no hayan cometido”. Este hecho pone de relieve la complejidad de los movimientos migratorios en la región y las dificultades que enfrentan los países para gestionar estas situaciones.

El anuncio de Cabello coincidió con una serie de denuncias realizadas por el gobierno venezolano en relación con las deportaciones de migrantes venezolanos desde Estados Unidos.

El domingo 16 de marzo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que cerca de 250 personas, presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, fueron enviadas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta organización criminal, de carácter transnacional, tiene su origen en una cárcel venezolana y ha sido señalada por actividades delictivas en varios países de América Latina.

En respuesta, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, calificó estas deportaciones como un “vulgar secuestro”. Durante una intervención pública, Rodríguez denunció que la operación se llevó a cabo sin respetar los derechos humanos ni garantizar el debido proceso para los deportados. Además, anunció que Venezuela llevará este caso ante organismos internacionales, argumentando que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos contra migrantes venezolanos.

Colombia puso en marcha programa para deportados tras el aumento de expulsiones desde Estados Unidos

Colombia enfrenta una cifra récord de deportaciones desde Estados Unidos en 2024 - crédito Luisa González/Reuters

Un programa de asistencia integral fue implementado en Antioquia para apoyar a los colombianos deportados desde Estados Unidos, en respuesta al incremento de expulsiones registrado en los últimos meses. Según datos proporcionados por la Cancillería, más de 2.000 colombianos fueron deportados en el último mes, una cifra que refleja el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por la Cancillería, este aumento en las deportaciones está vinculado a las medidas más estrictas adoptadas por el gobierno estadounidense. Desde su regreso al poder, Trump reforzó los controles fronterizos y suspendió programas de asilo, lo que derivó en un incremento significativo en el número de migrantes retornados a Colombia.

En 2024, las cifras alcanzaron un total de 14.000 deportaciones, lo que representa un aumento del 44,6 % en comparación con 2023.

Para enfrentar esta situación, la Cancillería y Comfenalco unieron esfuerzos para lanzar un programa que busca facilitar la reintegración social y laboral de los deportados. Este proyecto, que se desarrolla principalmente en el departamento de Antioquia, tiene como objetivo proporcionar herramientas que permitan a los retornados adaptarse nuevamente a la vida en Colombia, acceder a empleos formales y reintegrarse en sus comunidades.

Más de 14.000 deportaciones de colombianos se realizaron en el último año, según la Cancillería - crédito Cancillería de Colombia

El director de Comfenalco, Esteban Gallego, explicó a RCN Radio que el programa tiene como prioridad atender a los migrantes deportados, ofreciendo un enfoque integral que incluye capacitación laboral, apoyo social y acceso a oportunidades de empleo. Según Gallego, en 2023 lograron asistir a cerca de 4.000 migrantes, con especial atención a aquellos que regresaron al país tras ser deportados.

El programa no solo se limita a Antioquia, sino que también contempla su expansión a otras regiones de Colombia, dependiendo de las necesidades y los recursos disponibles. Gallego destacó el compromiso de la organización al afirmar a La FM: “Tenemos la experiencia y el compromiso para ayudar a los migrantes a reintegrarse y tener una segunda oportunidad en su país”.

Los colombianos deportados que deseen participar en esta iniciativa pueden acercarse a las oficinas de Comfenalco y a los centros de atención habilitados en Antioquia y otras regiones del país. Allí recibirán información detallada sobre los servicios disponibles, que incluyen capacitación laboral, apoyo social y acceso a empleos formales.