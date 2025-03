María Fernanda Cabal defendió al expresidente Uribe tras el testimonio de alias Caliche: “La verdad va saliendo a la luz”

La senadora María Fernanda Cabal salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe, tras la más reciente decisión de la jueza del caso - crédito Colprensa

El 13 de marzo de 2025 en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se retomó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Durante la audiencia, Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, rindió testimonio y lo primero que hizo fue desestimar varios apuntes de Juan Guillermo Monsalve, denominado como testigo clave en el proceso.

A su vez, hizo referencia a una supuesta propuesta a Monsalve de otorgarle toda la protección legal y abogados de alta alcurnia para su retractación sobre los comentarios que hizo del expresidente Uribe y su hermano Santiago.

“En mis dichos de mentiras, estaba hablando a nombre propio, de que le pusieran a los abogados que tenían de pronto en el caso. Y nombré y le pido disculpas al señor Granados por mencionarlo toda la ayuda jurídica que se le pudiera dar a Juan Guillermo Monsalve. Pero en ningún momento el señor Álvaro Hernán Prada me dijo que le iban a poner un abogado en particular. No me lo dijo”, aseveró.

En sus declaraciones, alias Caliche aseguró que las conversaciones que mantuvo con Juan Guillermo Monsalve no fueron por órdenes del expresidente Uribe. Asimismo, dijo que no tuvo ningún tipo de comunicación directa con el líder del partido Centro Democrático.

“Referente a lo del viejo, pues, esa fue una de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que el viejo era el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni en ese momento tenía línea directa con él. Esa fue una de las mentiras”, aseguró López Callejas.

La senadora y precandidata a la presidencia de Colombia defendió la inocencia de Uribe - crédito @CeDemocrático/X

Luego de las declaraciones, varios políticos de derecha se pronunciaron para respaldar a “Caliche” y de paso defender la inocencia de Uribe Vélez. La senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, utilizó sus redes sociales para afirmar que el caso contra el exmandatario ha estado plagado de irregularidades.

Así mismo, señaló que con las declaraciones de los testigos la realidad se está haciendo evidente, por lo que sigue creyendo que su líder político no estuvo involucrado en los crímenes de los que se le acusa.

La congresista aseguró que a lo largo del juicio se está demostrando la inocencia del exprimer mandatario, a pesar de las constantes irregularidades durante el caso - crédito @MariaFdaCabal/X

“Una vez más, la verdad empieza a salir a la luz. Alias ‘Caliche’ ha admitido que sus conversaciones con Monsalve no fueron por orden del presidente Álvaro Uribe Vélez y que incluso mintió. ¿Cuántos más han fabricado testimonios en este proceso lleno de irregularidades?”, escribió en su cuenta de X.

Incluso, la congresista de la Comisión Primera del Senado sostuvo que “va quedando en evidencia cómo basados en mentiras y manipulaciones se fabricó esta infamia”.

Bajo la misma línea, el congresista de oposición Hernán Cadavid apoyó al expresidente, señalando que a medida que avanza el caso se denota la falta de argumentos y pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación para culpar a Uribe.

En paralelo, lanzó varias pullas a la fiscal Marlene Orjuela, a la que ve desesperada, puesto que todos los testimonios derivan en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez.

Hernán Cadavid apoyó al expresidente, señalando que a medida que avanza el caso se denota la falta de argumentos y pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación para culpar a Uribe - crédito @hernancadavidma/X

“Sigue el derrumbe de la Fiscalía General de la Nación en el caso Uribe. La señora no sabe como remediar; todos los testigos sepultan las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez”.

Por otra parte, afirmó que pese a la postura viciada de Orjuela los colombianos que siguen el juicio se están dando cuenta de la realidad sobre el caso; incluso, señaló que la justicia colombiana debería estar capturando a ladrones y bandidos en vez de dar tanta atención a este proceso.

“Por fortuna el país puede estar mirando semejante canallada, Uribe en juicio y los bandidos sueltos y tranquilos”, enfatizó.