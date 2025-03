El influenciador Mr. Stiven reveló que estuvo preso en las Bahamas: “Jamás pensé que iba a pasar”

El streamer reveló que estuvo preso por 24 horas en las Bahamas - crédito @stiven.tc/Instagram - Clips TC/YouTube

Stiven Tangarife Caicedo, conocido en las redes sociales como Mr. Stiven, compartió recientemente una sorprendente historia sobre su detención en Bahamas durante un viaje en crucero.

Según informó el propio creador de contenido a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, el incidente ocurrió mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su novia, la influencer y empresaria Mariana Zapata, que le había regalado el viaje para celebrar su relación.

“Es increíble cómo uno puede estar pasando los mejores días de su vida y, de la nada, se convierten en los peores días de su vida (...) Es una situación que jamás pensé que iba a pasar. Para los que no saben, yo estaba en un crucero, un crucero que salía desde Estados Unidos, desde Miami, y que se iba a dirigir a diferentes islas. Islas en las cuales, en una en específico, me sucedió algo que jamás en mi vida pensé que me iba a pasar (...) las cosas que viví en las últimas 24 horas fueron horribles. Pasé por situaciones que nunca, nunca en mi vida pensé que pasaría”, contó el creador de contenido.

El hecho ocurrió en el tercer día del crucero, cuando la pareja llegó a Bahamas. Según contó Mr. Stiven, un seguidor lo reconoció y, en un gesto de amabilidad, le ofreció marihuana. Aunque el influencer admitió que había reducido su consumo, aceptó el regalo y comenzó a fumar. Minutos después, fue interceptado por tres patrullas de policía que lo arrestaron.

“Entrando a la isla, una persona me reconoció. Era un seguidor (...) Pero él, con su buena intención, me ofreció vareta, me ofreció marihuana (...) me llegaron tres patrullas de la policía, como si yo fuera el peor delincuente de la historia, y me arrestaron. Me arrestaron porque la marihuanita acá en Bahamas es ilegal y yo no lo sabía”, contó.

Durante su relato, Mr. Stiven expresó que desconocía las leyes locales sobre la marihuana y asumió toda la responsabilidad para evitar que su novia y sus acompañantes fueran detenidos. A pesar de su disposición a colaborar, el influencer fue esposado y trasladado a una estación de policía antidrogas, donde fue tratado como si estuviera involucrado en actividades de tráfico de sustancias ilícitas.

“Yo me hice responsable de mis acciones y dije que, pues, la marihuana es mía y que yo era el que la estaba consumiendo (...) Yo era el único que estaba fumando. Era injusto que arrestaran a todos por mi culpa. Yo me hice responsable de mis acciones y, pues, me arrestaron a mí”, expresó.

Según su testimonio, fue recluido en un calabozo en condiciones deplorables, rodeado de ratas y sin acceso a comodidades básicas como cama o baño. Además, mencionó que el frío extremo del aire acondicionado agravó su incomodidad. También destacó la dificultad de comunicarse con las autoridades debido a su desconocimiento del idioma inglés. Esto, sumado a los prejuicios que enfrentó por ser colombiano, complicó aún más su situación.

“Me metieron en un calabozo. Cuando entré, había cientos de ratas, no había ni baño, no había ni cama, no había nada. Era un cuadrado y ya. Y yo estuve tirado ahí en el piso, al lado de las ratas (...) olía a meados, olía a mierda, había ratas por todo lado. Hacía un frío... o sea, el aire acondicionado, pero era exagerado. Lo ponían frío, frío, para que los presos se congelaran, y yo fui una de las personas que se congeló ahí. Yo salí mal de ahí”, relató.

En medio de ese momento, el influencer recibió apoyo de personas cercanas que jugaron un papel fundamental para resolver su situación. Según explicó, logró realizar dos llamadas desde la estación de policía: una a su novia y otra a su manager llamado Carlos, que se contactó al productor musical conocido como “El High”. Este último movilizó recursos para ayudar a Mr. Stiven, incluyendo la contratación de un abogado.

El abogado presentó el caso ante el juez, argumentando que la marihuana encontrada en posesión del streamer era para uso personal y no para distribución. Gracias a esta defensa, el juez decidió imponer una multa en lugar de una pena de prisión prolongada. Según contó, la multa ascendió a aproximadamente 3.000 dólares y la pagó el abogado.

Tras su liberación, Mr. Stiven expresó su profundo agradecimiento hacia quienes lo ayudaron, especialmente al abogado y El High, a quienes calificó como “ángeles de la guarda”. También reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones y el impacto que tuvo en su relación con Mariana Zapata: “Yo me sentía muy arrepentido de todo lo que ya ha pasado. Ella me dio eso con mucho amor, pero yo estar allá encerrado y saber que por culpa mía todo eso se cagó. Eso era lo que me ponía más triste, parce. No era el hecho de estar allá metido en ese infierno, era el hecho de saber que algo tan bonito que habían hecho por mí lo había cagado”.

