Así se pagarán los recargos nocturnos, domingos y festivos a quienes ganan este salario, si se archiva la reforma laboral

El salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, que es de $1.423.500 desde el 1 de enero de 2025, será uno de los pocos cambios que impactarán a los trabajadores tras el posible archivo del proyecto de reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, que buscaba modificar aspectos clave de las condiciones laborales en el país, corre peligro de hundirse en el Congreso de la República luego de que ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado firmaron una ponencia para darle fin al trámite en la corporación.

Ante este desenlace, el presidente Gustavo Petro anunció la posibilidad de convocar una consulta popular para intentar revivir el proyecto de ley que, aunque no genera empleo, garantiza los derechos laborales de los trabajadores del país.

Uno de los puntos más discutidos de la reforma era la modificación de la jornada nocturna y los recargos salariales por trabajo en domingos y festivos. Sin embargo, con el hundimiento del proyecto, estas disposiciones no sufrirán cambios y continuarán rigiéndose por la normativa vigente. Esto significa que la jornada nocturna seguirá comenzando a las 9:00 p. m., mientras que el recargo por trabajo en domingos y festivos permanecerá en el 75% y no en el 100%.

Propuestas de la reforma laboral: horarios y recargas

El proyecto archivado proponía adelantar el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 p. m, lo que habría implicado un aumento en los pagos adicionales para los trabajadores que laboran en este horario.

Además, se planteaba un recargo del 100% para las horas trabajadas en domingos y festivos, aunque este ajuste se implementaría de manera gradual. Las medidas, por supuesto, buscaban mejorar las condiciones laborales y garantizar una mayor compensación económica para los empleados.

Sin embargo, al no ser aprobada la reforma, estas modificaciones no se materializarán. De esta manera, las condiciones actuales seguirán vigentes, lo que implica que los trabajadores no verán cambios en sus horarios ni en los porcentajes de recargo por trabajo en días especiales.

Regulación de horas extras y ajustes salariales

En cuanto a las horas extras, estas continuarán reguladas por el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, que establece un límite máximo de dos horas diarias y 12 semanales. Con el ajuste del salario mínimo para 2025, los valores de las horas extras también se actualizarán. Frente a esto, los montos a devengar seguirán siendo los siguientes:

Hora extra diurna: $10.831

Hora extra nocturna: $12.738

Hora extra diurna en dominical o festivo: $12.738

Hora extra nocturna en dominical o festivo: $15.472

Estos valores reflejan un esfuerzo por garantizar una compensación justa para los trabajadores que trabajan fuera del horario habitual o en días con condiciones especiales. No obstante, el impacto de los ajustes será limitado en comparación con los cambios estructurales que proponían la reforma archivada.

El futuro de la reforma laboral: consulta popular en el horizonte

El presidente Gustavo Petro no ha descartado la posibilidad de retomar la discusión sobre el proyecto de reforma laboral. Tras su posible archivo, el mandatario anunció que podría convocar a una consulta popular para buscar su aprobación.

El mecanismo permitiría que los ciudadanos decidan de manera directa sobre las propuestas contenidas en el proyecto, lo que podría reactivar el debate en torno a las condiciones laborales en Colombia.

Por ahora, los trabajadores colombianos continuarán bajo el marco normativo vigente, sin los cambios que proponía la reforma. La discusión sobre la jornada nocturna, los recargos salariales y otros aspectos laborales seguirá siendo un tema central en la agenda política del país, especialmente si se concreta la consulta popular anunciada por el presidente Petro.