Isabella Ladera rompió el silencio tras revelación de Cara, exesposa de Beéle: “No todo el mundo tiene la dicha de hacer lo que quiera”

Tras el escándalo de infidelidad con Beéle, Isabella Ladera rompió el silencio en redes, pero evitó hablar directamente de las acusaciones - crédito @isabella.ladera/Instagram

En medio de la controversia generada por las declaraciones de Cara en el pódcast de Untalfredo, Isabella Ladera decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, aunque su respuesta fue vista por algunos como una estrategia para evadir la responsabilidad en el conflicto. La exesposa del cantante reguetonero Beéle desató una ola de reacciones luego de relatar cómo descubrió las infidelidades del artista, al dejar entrever la participación de la modelo venezolana en la situación.

El episodio que relató Cara en el pódcast generó un gran revuelo, pues no solo expuso la relación sentimental entre el artista y otra mujer mientras ella atravesaba las últimas semanas de su segundo embarazo, sino que trajo a la luz una red de vínculos que involucraban a personas cercanas al artista. Entre ellas, Isabella Ladera, que fue señalada indirectamente en el relato sin que su nombre fuera mencionado de manera explícita, como una de las mujeres con las que le fue infiel y con la que actualmente mantiene una relación sentimental con el cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“En la semana 37, a mitad de semana, le vi ese mensaje que decía algo como ‘¿no nos vamos a ver, o qué extraño?’ (...) Yo grabé todo con mi celular, y que tú le pagas todo y que ta ta ta, o sea, todo lo que ella le había dicho en la conversación”, refiriéndose a los chats que encontró con la modelo; sin embargo, señaló que ella no mencionaba su nombre porque era famosa.

El testimonio de Cara en el pódcast de 'Untalfredo' desató una ola de reacciones en redes, involucrando a Beéle e Isabella Ladera en la polémica - crédito @melanie.aida/TikTok

Con el nombre de Ladera volviéndose tendencia en la plataforma X, la creadora de contenido decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram, aunque su mensaje no abordó directamente las acusaciones ni negó o confirmó su participación en los hechos. En su declaración, enfatizó la importancia de enfocarse en el propio proceso de vida y no en los problemas ajenos.

“Es un buen momento para recordarte que no todo el mundo tiene la dicha de poder hacer lo que quiera con sus días, que algunos les toca simplemente estar en una cama o en un hospital porque no tienen de otra, entonces como dice Ricardo Arjona: ‘no le quite años a su vida, póngale vida a esos años’”, expresó Ladera mientras grababa desde el interior de su vehículo.

Además, publicó una foto en sus historias donde no muestra su rostro, sino únicamente parte de su torso, y en la imagen escribió: “Esta cruz no es mía”.

Isabella Ladera evita hablar directamente de las acusaciones en su contra y publica un mensaje en redes que ha sido interpretado como una evasión - crédito @isabella.ladera/Instagram

Si bien algunos seguidores interpretaron sus palabras como una manera de cerrar el capítulo y evitar la confrontación, otros consideraron que su respuesta fue una forma de desviar la atención del conflicto principal. Comentarios en redes sociales acusaron a la creadora de contenido de no asumir su responsabilidad y de utilizar un mensaje inspirador para desentenderse del escándalo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los usuarios de X fue que el mensaje de la modelo hacía referencia a un tema médico, lo que muchos relacionaron con el testimonio de Cara. En su declaración, ella explicó que, mientras su exesposo le era infiel y estaba con “prepagos”, atravesaba serios problemas de salud.

Cara reveló que estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras dar a luz a su hijo debido a complicaciones de preeclampsia —que es la elevación de la presión arterial asociada a una pérdida de proteínas por la orina— y que, en varias ocasiones, sintió que podría morir. Por esta razón, varios usuarios interpretaron que Ladera se estaba burlando de sus dificultades maternas, a pesar de que ella también es madre.

Cara reveló en el pódcast 'Untalfredo' descubrió la infidelidad de Beéle a través de mensajes con Isabella Ladera, que ahora mantiene una relación con el cantante - crédito @untalfredo/Instagram

Varias mujeres expresaron que el pódcast, conocido por presentar entrevistas a mujeres del medio que comparten sus experiencias, generalmente con parejas narcisistas y machistas o que en algún momento las violentaron, dejó un mensaje claro. Cara reveló que Beéle no era un buen esposo y, además, terminó con alguien aún peor.

Así reaccionaron en redes al pódcast del testimonio de Cara

Usuarios en redes acusan a Isabella Ladera de desviar la atención con mensajes motivacionales en lugar de asumir su papel en el escándalo - crédito Redes sociales

Usuarios en redes acusan a Isabella Ladera de desviar la atención con mensajes motivacionales en lugar de asumir su papel en el escándalo - crédito Redes sociales