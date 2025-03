Lina Tejeiro habló de los sacrificios que ha tenido en su carrera antes de obtener el protagónico de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

Lina Tejeiro protagoniza en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ a Rosmery Peláez, su primer papel principal en televisión nacional - crédito @linatejeiro/Instagram

El camino hacia el éxito no siempre es inmediato, y Lina Tejeiro es un claro ejemplo de esto. Tras veinte años de carrera en la televisión colombiana, la actriz finalmente consiguió su primer papel protagónico en una producción nacional.

Tejeiro es la figura principal del remake de la exitosa serie Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión, donde interpreta a Rosmery Peláez. Este momento marca un punto importante en la carrera de una actriz que comenzó su trayectoria a los 9 años y que ha enfrentado numerosos retos personales y profesionales para llegar a este momento.

La empresaria inició su incursión en la actuación a una edad temprana, participando en la serie Expedientes cuando tenía apenas 9 años. Sin embargo, fue su papel como Samantha Pava en la novela Padres e hijos el que la catapultó a la fama. Este personaje, que interpretó desde los 11 años, marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola en ese momento como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La actriz reconoció que soltar la ansiedad por un protagónico le permitió obtener su papel en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ - crédito @linatejeiro/Instagram

A lo largo de los años, Tejeiro ha formado parte de diversas producciones televisivas, como Muñoz vale por 2, La hipocondríaca, Los graduados y La ley del corazón, entre otras. En esta última, su interpretación de Catalina Mejía le otorgó el premio a Mejor Actriz de Reparto en los Premios TVyNovelas en 2017. Además, ha incursionado en el cine y en realities, demostrando su versatilidad como presentadora.

En una entrevista con el formato Claro Oscuro de El Espectador detalló que el papel de Rosmery Peláez en Nuevo rico, nuevo pobre representa un logro importante para ella ya que confesó que durante mucho tiempo soñó con protagonizar una producción. Sin embargo, este sueño no llegó sin desafíos. La actriz explicó que, en un momento de su vida, decidió “soltar” la ansiedad por conseguir un protagónico, lo que le abrió las puertas para que esta oportunidad se materializara.

“Ser parte de esta producción fue maravilloso, algo que llevaba esperando hace mucho tiempo y que pensé que no iba a llegar. Fue curioso, porque cuando decidí soltar ese sueño y esa ansiedad de protagonizar algo, llegó el momento. Creía que no estaba lista para hacerlo porque venía muy cansada de otros proyectos, pero esta oportunidad llegó para demostrarme que a veces es mejor soltar para que las cosas lleguen”, expresó Tejeiro.

Las largas jornadas de grabación complican a la actriz encontrar un balance entre su trabajo y la vida personal - crédito @linatejeiro/Instagram

La empresaria también reflexionó sobre las comparaciones que enfrentó a lo largo de su carrera, admitiendo que en el pasado solía cuestionarse por qué otras actrices lograban papeles principales antes que ella. Sin embargo, con el tiempo, comprendió que cada camino es único y que este papel llegó en el momento adecuado.

“Comencé a compararme mucho con las demás actrices, y me preguntaba por qué a ellas sí, si llevaban menos tiempo, y yo no. Me cuestioné mucho y al final entendí que los caminos de todos son distintos, y que si tal vez este personaje hubiese llegado antes, yo no hubiese estado preparada para asumir esta responsabilidad. Hoy entiendo por qué no me llego este papel hace cinco años, sino en este momento, así tenía que ser”, añadió.

Más allá de los logros en su carrera, Lina Tejeiro también ha enfrentado retos importantes en su vida personal. La villavicense confesó que uno de los aspectos más difíciles de su profesión es encontrar un equilibrio entre su trabajo y su vida familiar. Con jornadas de hasta 12 horas en el set, a menudo se le dificulta dedicar tiempo a su familia, sus perros y las responsabilidades de su hogar.

La actriz afirmó que no necesita una relación para sentirse realizada y destaca la importancia de su propia compañía y la estabilidad emocional en su vida - crédito @linatejeiro/Instagram

“Lo más retador y lo más difícil es el tiempo. Dividir mi vida en ser Lina, estar con mi familia, mis perros, atender las prioridades de mi hogar, ser empresaria y actriz al mismo tiempo es como tener tres vidas. Trato de dividir el tiempo en todo y ser la mejor, pero se vuelve muy retador. De hecho, por más equitativa que yo quiera ser, a veces se me olvida hacer mercado. Duro 12 horas metida en un estudio, no alcanzo a hablar con mi papá, no llamo a mi mamá… lo más retador es no olvidar a esa Lina de la casa que tiene que ir a mercar, tiene que estar pendiente de sus perros, tiene que verse con su familia los domingos, no olvidar su marca y dar lo mejor de ella en el set con 15 escenas diarias…muy difícil”, admitió Tejeiro en la entrevista citada.

Sin embargo, destacó el apoyo incondicional de su familia, especialmente de su padre, que le ha brindado comprensión y respaldo en cada etapa de su vida. A pesar de las dificultades, la actriz se esfuerza por mantener un balance y no descuidar su faceta personal: “Me pesa mucho no ser una hija presente como quisiera, o me pesa mucho no ser una tía presente como quisiera, pero cuento con la fortuna de que mi papá me ama como soy y me dice: ‘cuando tengas mi edad, vas a entender por qué te entiendo y por qué no te juzgo’. Soy muy afortunada, mi familia me entiende, me apoya y me ama como soy”.

Otro tema que Lina Tejeiro abordó en su conversación con El Espectador fue su perspectiva sobre la soledad y las relaciones sentimentales. La actriz, cuyas relaciones han sido objeto de atención mediática, afirmó que estar en pareja no es una prioridad para ella en este momento. “La soledad es una parte primordial y esencial para entender que solo también puedes”, indicó, destacando que ha aprendido a valorar su propia compañía y a no conformarse con menos de lo que merece.

Lina Tejeiro reflexionó sobre sus aprendizajes al lidiar con las comparaciones en su trayectoria actoral - crédito @linatejeiro/Instagram

La empresaria enfatizó que, aunque disfruta de la compañía de sus amistades, no siente la necesidad de estar en una relación para sentirse realizada: “En equipo es maravilloso, pero la sociedad nos ha metido en la cabeza que tienes que tener una pareja para estar perfecto, para estar realizado, para para ser exitoso. No me ha pasado porque, aunque no he sido la más de malas en el amor, mis relaciones no han sido duraderas. En medio de esas rupturas y de esa soledad he entendido quién soy. Si llega alguien es para seguir manteniendo mi paz y mi tranquilidad, si no, ¿para qué enredarme con alguien que no me sume? Mis amistades me han enseñado lo valiosa que es mi compañía, gracias a ellos, sin querer sonar soberbia ni agrandada, tengo la fortuna de entender que soy una mujer muy completa y que no tengo que conformarme con menos de lo que sueño. Entonces, ¿por qué estar con alguien solo por estar?”.