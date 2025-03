La modelo Isabella Ladera relató su experiencia con la marihuana: “Fui yo la que caí”

Isabella Ladera contó cómo, según ella, es el consumo de drogas con Beéle - crédito @isabella.ladera/Instagram

Las recientes declaraciones de la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera han reavivado la controversia en torno al cantante colombiano Beéle y las acusaciones que su exesposa Camila Rodríguez hizo en su contra meses atrás.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Ladera reveló detalles sobre su propia experiencia con el consumo de marihuana y cómo su actual pareja, Beéle, ha lidiado con este hábito, asegurando que él está tratando de reducir su uso, según su testimonio.

El tema no tardó en generar reacciones, ya que coincide con las graves acusaciones que Rodríguez interpuso ante la Fiscalía en agosto de 2024, en las que denunció, entre otras cosas, que el artista habría consumido sustancias psicoactivas frente a sus hijos y que esta conducta habría afectado el bienestar de su familia.

En medio de una conversación con sus seguidores, Ladera fue cuestionada sobre su estado, insinuando que podría estar bajo los efectos de sustancias. Ante esto, la influencer respondió sobre cómo se sentía actualmente y aprovechó el momento para contar cómo ha sido el manejo que le ha dado al consumo de la marihuana, pues ahora lo estaría haciendo, pero de manera menos regular.

Una historia en la que involucró a su expareja, el creador de contenido Isander Pérez y a su actual novio, Beéle.

“No es que ande volando, volando. He estado volando, volando, yo lo he dicho, pero ya no disfruto fumar. Yo lo hacía, pero hace mucho. Vea, les voy a contar la historia. Nunca he sido de meterme absolutamente nada. Cuando me vine a Estados Unidos, Isander era el que fumaba mucho, y yo le decía: ‘O dejas de fumar o te dejo’. O sea, yo le decía: ‘La marihuana o yo’, porque ese era el tabú. Pero poco a poco él me fue involucrando, y créanme que los hábitos de la pareja sí importan. Entonces, o te conviertes en eso o tú lo conviertes, y en este caso fui yo la que caí”, reveló la modelo venezolana.

De acuerdo con sus declaraciones, en el momento en el que empezó a fumar lo hacía porque se sentía productiva o porque la relajaba de “algún tipo de ansiedad”, sin embargo, aclaró que trataba de que no fuera un acto seguido. Hasta que quedó en embarazo y durante ese tiempo evitó a como de lugar consumir.

"Fueron dos años. Ya luego, cuando Mia creció, lo agarré de vez en cuando, por lo mismo, me da la manera correcta, me gustaba la nota que me daba. Luego llegó un momento en el que en vez de hacerme esa nota me intensificaba, me intensificaba todos mis miedos y me daba más ansiedad de la que tenía. Por ejemplo, si yo le tenía miedo a las arañas, yo me imaginaba arañas. Ahí sí andaba volando, volando. Ahí fue cuando entendí que mi alma me dijo: ‘Isabella, ya no más’.