Yaya Muñoz se refirió a su enfrentamiento con el humorista Jhovanoty en ‘La casa de los famosos’: “Tengo muchas batallas con las cuales lidiar”

Yaya Muñoz reflexionó sobre su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’ y expresó su deseo de hablar en privado con Jhovanoty - crédito cortesía de prensa del Canal RCN - @peretantico/Instagram

La presentadora Dahian Lorena Muñoz, conocida como Yaya Muñoz, habló sobre la tensa relación laboral que compartió con el comediante Jhovanoty, que fue su jefe en el programa El Klub, en la emisora La Kalle, durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, esto ocasionó una respuesta inmediata del humorista, aunque tras su eliminación, la ibaguereña se arrepintió de lo dicho en el reality en una entrevista con Infobae Colombia.

La periodista, de 31 años, durante una conversación con sus compañeros en el programa de convivencia del Canal RCN, indicó que el humorista hablaba de ella a sus espaldas y que era una persona egocéntrica.

La presentadora expresó arrepentimiento por los comentarios que hizo durante el programa ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito Infobae Colombia

“Es crecidísimo, se vende como un humorista, y jajaja, la linda persona, pero en el lugar en que trabaja y en el área en que trabaja, todo el mundo lo dice: es maleducado, es grosero, mala persona (...) El tipo se ve excelente persona ante televisión, ante las cámaras (...) cero ser humano, y o sea, está él y está el ego más arriba”, fueron algunas palabras de la ibaguereña.

Ante estas declaraciones, Jhovanoty le respondió a través de un video en las redes sociales y desmintió su versión, en la que ella afirmó que había renunciado al programa.

“Yo creo que tú tienes toda la libertad de opinar o de decir lo que tú quieras sin ningún problema, sin embargo, cuando estás en televisión nacional tienes que ser muy responsable de lo que dices cuando hablas de alguien, más si estás diciendo mentiras. Que tú digas que yo soy crecidísimo, agrandado, grosero, tú sabes que eso no corresponde a la realidad, tú sabes muy bien que estás hablando desde el dolor, desde la rabia, porque tu salida de la emisora La Kalle correspondió a una decisión que yo tuve que tomar”, fueron las palabras del locutor.

Durante una entrevista con Infobae Colombia, la presentadora reflexionó sobre las consecuencias de sus declaraciones públicas - crédito Infobae Colombia

Además, la periodista en el programa Buen día Colombia también se refirió en contra del comediante: “Jhovanoty, en algún momento tenía que decírselo, usted fue hipócrita conmigo y decirles a varios medios que no entendía por qué yo había renunciado, pues (…) si usted fue el que hizo todo para sacarme. Allá todos me querían, usted hizo todo para que no estuviera ahí, lo busqué varias veces para tener un excelente ambiente laboral y usted me daba la espalda muchísimas veces (...) Quieres usar lo que está pasando en este momento para mover redes y no me voy a prestar para eso”.

Tras la eliminación de Yaya Muñoz de La casa de los famosos Colombia y sus polémicas declaraciones en contra de su exjefe, Infobae Colombia le preguntó a la presentadora al respecto. Ante esto, la ibaguereña reveló a este medio que desea hablar con el comediante en privado y reflexionó sobre los errores que cometió durante su participación en el programa de convivencia

“Ahora tengo tantas cosas a las cuales confrontarme que creo que esto quisiera, en su momento, hablarlo con él. Estamos encerrados y expuestos a muchas cosas, y ahora tengo muchas batallas con las cuales lidiar, y esto quisiera hacerlo de una manera (privada) en su momento con él”, afirmó la periodista con un evidente arrepentimiento.

Luego de su eliminación del ‘reality’, la presentadora indicó que desea aclarar en privado la situación con Jhovanoty - crédito cortesía del Canal RCN

Además, agradeció a sus fanáticos y les pidió disculpas por los errores cometidos en el reality: “Primero, darles las gracias por todo el apoyo que me dieron, porque sé que también me apoyaron en mis malas y buenas decisiones. Y también a las personas que de pronto tuvieron rabia conmigo o algo, pues que me disculpen, que es normal errar, y bueno, espero que puedan conocer más de mí y sepan que apenas vieron una partecita de mí. Creo que aún falta muchísimo más, que me sigan en mis redes sociales y podamos compartir”.

La periodista ibaguereña ha construido una trayectoria en la televisión nacional. Representó a Tolima en el Concurso Nacional de Belleza en 2015. Más tarde, participó en el reality Guerreros y trabajó como presentadora en La Kalle.