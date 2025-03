Aida Victoria Merlano opinó sobre la participación de Amparo Grisales en el Carnaval de Barranquilla 2025: “Tenía muchísima curiosidad de verla en persona”

La jurado de ‘Yo me llamo’ en la Batalla de Flores - crédito @migentequillera/Instagram

El Carnaval de Barranquilla, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, contó con la participación de personalidades de la televisión nacional y figuras influyentes en redes sociales, que compartieron con sus seguidores los momentos más destacados de esta fiesta.

Uno de los momentos más destacados del Carnaval fue el desfile de La Batalla de Flores, donde participaron importantes figuras de la televisión. Entre ellas, la actriz Amparo Grisales se robó los aplausos del público con su elegante atuendo dorado y su carisma.

Grisales, que desfiló junto a otros talentos de Caracol Televisión, fue una de las personalidades más esperadas en este evento, ya que llevaba 12 años sin asistir.

Su regreso al Carnaval fue recibido con entusiasmo tanto por el público presente como en redes sociales, donde su elegancia y carisma fueron ampliamente elogiados - crédito Yo me llamo decimatemporada/Facebook

“En 2012, creo, en carroza de carnaval fue la única vez que he estado en el Carnaval, y hoy fui portada de la revista Cromos y me fue divino. Carnavaleé como loca y, mira, 12 años después aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios, gracias a la alegría, gracias a la felicidad. Besos”, contó la jurado de Yo me llamo a Caracol Televisión.

Su presencia fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los asistentes destacaron su elegancia y belleza: “Ella es hermosa yo la admiro”; “Amparo, te amo😍, eres maravillosa 😍”; “Hermosa Amparo 😍❤️🔥”; “Veo yo me llamo pero es por ti!!! ❤️ fanática”; “Amparo la Diva, regia!!🔥”; “Amparo 100 de 10 👏👏”; “Amparo hermosa como siempre”; “Esa pinta de Amparo! Ni las de 20 ni de 30 !!! No hay comparación absoluta!!! 🫶🏻”; “Hermosa que se ve Amparo”.

Entre los asistentes más comentados también estuvo la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, que utilizó sus plataformas digitales para compartir la esencia del Carnaval a su audiencia en las redes sociales. Acompañada de su pareja Juan David Tejada, Merlano disfrutó de los eventos del Carnaval.

Durante el desfile de la Batalla de Flores, figuras como Melina Ramírez, Linda Palma, Laura Acuña, Amparo Grisales, Rey Ruiz y Carlos Calero participaron en la carroza del canal - crédito @migentequillera/Instagram

Asimismo, la barranquillera mostró su admiración por Amparo Grisales, a quien describió como “muy bella” tras verla desfilar en una de las carrozas del evento. “Admito que tenía muchísima curiosidad de ver a Amparo Grisales en persona y la verdad sí es muy bella”, expresó.

Merlano también expresó su entusiasmo por vivir la fiesta de su ciudad natal rodeada de amigos y familiares, resaltando la importancia de compartir estos momentos con seres queridos. “Lo más chévere de estas celebraciones es con quién las compartes”, comentó la influencer.

El desfile de la Batalla de Flores, uno de los eventos centrales del Carnaval de Barranquilla, reunió a importantes personalidades de la televisión y la música. Caracol Televisión participó con una carroza que incluyó a figuras como Melina Ramírez, Linda Palma, Laura Acuña, Rey Ruiz y Carlos Calero, entre otros. Sin embargo, la actriz Grisales, en particular, fue una de las más ovacionadas por el público barranquillero.

Figuras del Canal RCN, incluyendo presentadores de Noticias RCN y Buen día, Colombia, así como actores de la novela Darío Gómez: el rey del despecho, participaron en la Batalla de Flores a bordo de una carroza - crédito @Canalrcn/TikTok

El programa matutino Día a día también se trasladó a Barranquilla para transmitir en vivo desde el inicio de las festividades. Presentadores como Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero dieron la bienvenida a los televidentes desde la ciudad, mientras disfrutaban de la brisa y el ambiente festivo. Durante la transmisión, se ofreció una clase para aprender a hablar costeño, a cargo de Juanda Caribe y Kimberly Reyes, que añadieron un toque de humor.

El Canal RCN no se quedó atrás y también estuvo en una carroza con sus talentos, como la host digital de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra; las presentadoras de Noticias RCN Dominica Duque y Caterine Ibargüen; y la conductora del programa Buen día, Colombia, Ana Karina Soto. Además, algunos actores del elenco de la novela Darío Gómez: el rey del despecho asistieron, entre ellos Yuri Vargas, Majo Vargas, Diego Cadavid y Juan Pablo Barragán.

El Carnaval de Barranquilla 2025 no solo se vivió en las calles de la capital del departamento del Atlántico, también en las redes sociales, donde los asistentes y las figuras públicas compartieron imágenes y videos de los momentos más destacados de la fiesta.