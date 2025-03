Sarabia respondió a señalamientos sobre su presunta participación en escándalo de la salud: “No tuvo influencia de mi parte”

Laura Sarabia se defendió de los señalamientos que la vinculan a una red de corrupción en el sector salud - crédito Colprensa

Laura Sarabia, que oficia como ministra de Relaciones Exteriores y que es considerada como la “mano derecha” del Gobierno de Gustavo Petro, se defendió de las acusaciones que la relacionan con un entramado de corrupción en el sector de la salud; en un tema que salió a la luz tras investigaciones y denuncias publicadas por medios de comunicación radiales, que la mencionó como parte de la red con la que se habrían desviado importantes recursos de las instituciones prestadoras de la salud (IPS).

En entrevista para Noticias RCN, emitida el domingo 2 de marzo de 2025, Sarabia negó cualquier implicación en los hechos señalados y aseguró que su actuar siempre ha sido transparente; contrario a lo que se conoció durante el transcurso de la semana, en la que se le señalaba de influir en los nombramientos de puestos claves en el organigrama de algunas de las entidades que prestan los servicios de salud en el territorio nacional.

Un reporte de W Radio, el supuesto entramado implicaría a varias IPS y vínculos con figuras políticas del Partido de la U. Además, mencionaron a Mauricio Marín, exgerente de Fiduprevisora, y al exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, cuyas salidas de sus respectivos cargos habrían generado suspicacias sobre posibles maniobras políticas.

Al respecto, la defensa de Sarabia fue concisa y, si se quiere, contundente. “La salida del superintendente Luis Carlos Leal no tuvo ninguna influencia ni participación de mi parte. Fue una decisión netamente del presidente Gustavo Petro”, expresó la canciller a Noticias RCN.

Según lo revelado por este medio, Sarabia también abordó su relación con Marín, al señalar que únicamente tuvo una conexión que denominó institucional con él durante sus labores en el Gobierno. “El nombramiento de Mauricio Marín en la Fiduprevisora tampoco tuvo ninguna participación ni influencia de mi parte, y mi relación con él fue netamente institucional”, afirmó la funcionaria, que está ocupando el cuarto cargo en el actual Gobierno, tras haber sido jefa de despacho, directora de Prosperidad Social y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Laura Sarabia se defendió de las acusaciones en su contra

Asimismo, Sarabia insistió en que no tuvo interacción con el supuesto Grupo Patria ni con las IPS mencionadas en las investigaciones. “Nunca he tenido participación o movimientos frente a las IPS mencionadas, no las conozco”, afirmó la jefe de la cartera de Relaciones Exteriores.

Otra de las inquietudes expuestas en este diálogo fue la existencia de posibles presiones ejercidas sobre Leal durante su gestión. En su defensa, Sarabia sostuvo que en ninguna instancia intervino en investigaciones o procesos relacionados con el sistema.

“Yo le pedía al superintendente Leal que si en alguna oportunidad yo le pedí información sobre algún proceso, o le pedí frenar alguna investigación, y él mismo fue muy tajante y me dijo no, nunca”. Y reiteró la importancia de que las acusaciones se fundamenten en pruebas concretas y no en rumores, por lo que pidió a los entes de control aclarar este asunto, que estaría perjudicando su reputación.

Por su parte, apoyó su postura al señalar que ha sido blanco de acusaciones sin fundamento e impulsadas por fuentes anónimas con agendas particulares. “He sido víctima de fuentes sin rostro, sin nombre, fuentes anónimas, sin ninguna prueba, pero sí, eso sí, fuentes con agenda. De resto, ni una sola prueba”, afirmó la canciller Sarabia.

A su vez, insistió en que ninguno de sus colaboradores, ni por su autoridad directa ni indirecta, ha emitido recomendaciones o instrucciones relacionadas con procesos administrativos en entidades relacionadas con el sector salud. Y reveló que habría emitido una resolución interna para evitar que terceros pudieran actuar en su nombre. “Nadie, absolutamente nadie, está autorizado a hablar en mi nombre. Cada instrucción la doy personalmente yo”, puntualizó la funcionaria.

Y, por último, comentó la existencia de una reunión en la que participaron el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el entonces superintendente Leal y una de las personas mencionadas, en la que se discutieron aspectos del caso. “Le dije: explíquele al presidente cuál fue el proceso”, refirió Sarabia.