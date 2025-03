Gobernador de Santander alerta por inicio de oleada de violencia en Barrancabermeja y el Magdalena Medio

El mandatario anunció el respaldo de la Gobernación del Cesar para efectuar el operativo en el Magdalena Medio - crédito Gobernación de Santander

El general en uso del buen retiro Juvenal Díaz Mateus completó dos semanas solicitando al Ministerio de Defensa una intervención preventiva ante un posible intento de avanzada de los grupos armados ilegales en la subregión del Magdalena Medio que ya tienen injerencia en los departamentos vecinos de Antioquia y Bolívar y que pueda desencadenar una oleada de violencia.

El mandatario regional señaló que la amenaza proviene por parte del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, una de las disidencias de las Farc y el ELN, que recientemente ha provocado emergencias humanitarias por las confrontaciones que sostiene por el dominio de las rentas ilegales en Chocó y Norte de Santander.

Ante la inquietante situación, Díaz Mateus ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para salirle al paso a esos grupos armados organizados, donde se tiene un antecedente reciente tras un hostigamiento que se perpetró el 13 de febrero contra la base militar que se ubica en el corregimiento de El Llanito, por el que hubo una pronta reacción por parte del Ejército.

“Siempre lo he advertido, allá están las disidencias de la Farc queriéndose meter, el Clan del Golfo controlando el norte de Puerto Wilches, metido en la parte del límite con Antioquia y el ELN en el sur de Bolívar, todos con intención de avanzar hacía Santander. Eso puede generar en cualquier momento una confrontación, no creo que de la magnitud de la de Norte de Santander, pero sí una situación grave que la hemos venido analizando con el Ministro de Defensa. Por eso he pedido una operación militar sostenida con un mando unificado”, señaló en una entrevista en la emisora Caracol Radio.

En ese diálogo también señaló que en Barrancabermeja hay un grupo criminal denominado como Los Búcaros que está amenazando a unos 200 excombatientes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que residen en la ciudad petrolera.

Adicionalmente, el general (r) denunció que recientemente comenzaron a circular panfletos, cuya veracidad se desconoce, pero donde un grupo armado organizado anuncia su llegada a ese territorio, que en los momentos más álgidos del conflicto padeció por el asedio de los violentos.

“Esto apareció hoy en Barranca, dirán que es apócrifo, que no es de los bandidos. Lo cierto es que la población está atemorizada, se siente sola y abandonada [sic]”, señaló en su cuenta oficial de la red social X.

También, el pasado martes 25 de febrero, detonaron unos explosivos de bajo poder en el parque de Las Palomas, en inmediaciones de la sede de la alcaldía municipal, donde las autoridades hallaron material propagandístico atribuidos al ELN.

El gobernador, además, señaló el sábado 1° de marzo que también resultaba preocupante que desde el Ministerio de Defensa desestimaran la violencia en esa zona de Santander, teniendo en cuenta que se han incrementado los asesinatos.

“No podemos venir a decir acá que todo está perfecto cuando hay 39 muertos contra los 16 del año pasado. Hay que hacer algo", señaló tras una reunión que sostuvo ese día con sus homólogos de Antioquia Andrés Julián Rendón, y el de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Díaz Mateus destacó que se debe buscar la conformación de una Región Administrativa de Planificación (RAP) que esté conformada por esos tres departamentos, que permitiría, no solo en términos de seguridad, sino también en desarrollo, mejorar la situación en el Magdalena medio.

“Es una muy buena iniciativa y es importante poder concretarla rápidamente para que podamos darles respuesta efectiva a la población del Magdalena Medio”, señaló sobre la propuesta el gobernador de Antioquia.

