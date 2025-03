Caricaturista “Matador” contó que sufrió un infarto al que por poco no sobrevive: “Me salvaron”

El caricaturista Julio César González Quiceno, al que se le conoce como Matador, dijo que sufrió de un infarto al miocardio - crédito Colprensa

Julio César González, reconocido caricaturista colombiano conocido como “Matador”, vivió un episodio crítico de salud tras sufrir un infarto de miocardio el pasado martes 25 de febrero. En diálogo con Caracol Radio, relató los momentos de angustia que atravesó y destacó la importancia de atender los síntomas a tiempo.

El caricaturista describió que el infarto comenzó con una sensación leve pero inquietante. “El martes por la noche a mí me dio como ni siquiera un dolor. Me dio como una especie de pequeña presión en el pecho y empecé a sudar frío”, recordó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Al notar que el malestar persistía, decidió actuar de inmediato. “Me acordé de un amigo que le había pasado esos síntomas, entonces le dije a mi esposa que me llamara al servicio como de hospitalización en casa y ellos fueron, me tomaron un electro y me dijeron: «No, pues ese muchacho está infartado»”.

El caricaturista reconoció el impacto de recibir el diagnóstico. “Cuando a usted le dicen eso, usted se pone frío y dice: «Ya, no, ya me morí»”, confesó.

El periodista alertó sobre la facilidad con la que se pueden ignorar los síntomas de un infarto, ya que muchas veces se confunden con otras afecciones. “Usted se empieza a sentir como raro, como que no se halla, como que le falta un poquito el aire. Y se siente rarísimo. Hablando con otros pacientes acá, ellos decían que mucha gente confunde estos dolores con gastritis. Y entonces comienzan a tomar Gaviscon y realmente lo que están es infartados”, confesó.

El caricaturista Matador, que ha sido centro de escándalos - crédito Luisa González/Colprensa

El caricaturista fue trasladado de inmediato a la Clínica Comfamiliar en Pereira, donde recibió un tratamiento trombolítico para disolver el coágulo que afectaba su corazón. “Me dieron unos líquidos y unas inyecciones para que el trombo que estaba en el corazón se hiciera más pequeño y no obstaculizara el paso de sangre”.

Agradecido por la rapidez de la atención médica, Matador fue contundente: “Si me hubieran demorado una hora más, no estaría aquí”.

Incluso, con su característico humor, el caricaturista comentó que su fallecimiento le habría impedido presenciar un proceso judicial que ha generado gran atención en el país. “No me hubiera podido ver el juicio de Uribe, que está de infarto también”.

Un mensaje de advertencia

Tras la experiencia, Matador hizo un llamado a la prevención y a la atención de cualquier síntoma sospechoso. “Si alguien siente molestias, por más leves que sean, es mejor acudir a un médico”.

El caricaturista comentó que cualquier síntoma es mejor considerarlo como prioritario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, advirtió que los infartos no siempre presentan los signos clásicos que muchos esperan. “Porque uno siempre le dicen: ‘No, es que a usted le tiene que doler la nuca y el brazo izquierdo’. Pues no siempre es así. Los infartos no se manifiestan de la misma manera siempre”.

Matador y sus escándalos

A principios del 2023, el reconocido caricaturista colombiano Julio César González Quiceno se ubicó en el centro de la polémica tras ser desvinculado del periódico nacional El Tiempo. Según informó el medio, la decisión se tomó en coherencia con su campaña “No es hora de callar”, luego de que salieran a la luz denuncias de violencia intrafamiliar en contra del artista. Estas acusaciones, que involucran presuntos episodios de maltrato hacia su esposa, llevaron al periódico a apartarlo de su cargo.

El caricaturista Matador fue acusado de violencia intrafamiliar en 2022 - crédito Capeto

De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, la decisión se basó en su compromiso con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas. Sin embargo, “Matador” aseguró en declaraciones posteriores que no fue despedido, sino que presentó su renuncia. “A mí no me despidieron, yo renuncié. No voy a trabajar en un periódico que interfiere con mi vida personal”, afirmó el caricaturista en una entrevista.

Pese a la versión ofrecida por el caricaturista, el periodista Felipe Zuleta, en diálogo con Blu Radio, contradijo esta afirmación. Zuleta aseguró que el caricaturista fue despedido y calificó como falsa la declaración de que había renunciado. “Lo echaron. Usted no puede arreglar una mentira con otra mentira. Tuve la oportunidad de hablar con Andrés Mompotes, director de El Tiempo, a quien conozco hace mucho tiempo, y me dijo que fue una decisión muy difícil de tomar”, expresó el periodista.