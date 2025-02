Marcelo Cezán habló de la infidelidad: “Cuando el cansancio pesa, cuando las dudas acechan”

Marcelo Cezán dijo cómo ha hecho que su matrimonio con Michelle Gutty sea estable - crédito @marcelocezan/IG

Marcelo Cezán ha sido una figura constante en la televisión colombiana y se ha convertido en uno de los actores y presentadores más queridos por el público.

Aunque siempre ha estado presente en los medios y las redes sociales, recientemente ha sido tendencia porque en febrero de 2025 asumió el nuevo reto de ser el conductor de La casa de los famosos Colombia, junto a Carla Giraldo.

Este nuevo trabajo ha consolidado aún más su trayectoria en la televisión y ha permitido que sea tema de conversación en la actualidad.

Sin embargo, más allá de su carrera, el también cantante ha sido tema de interés por su vida privada y sentimental, pues cada vez son más las personas interesadas en conocer detalles al respecto.

Marcelo Cezán asumió el reto de presentar 'La casa de los famosos Colombia' junto a Carla Giraldo en el 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Sobre este tema, de acuerdo con lo que se ha podido ver en sus redes sociales, en algunos medios de comunicación y otras publicaciones, Marcelo ha encontrado en su matrimonio con Michelle Gutty una fuente de estabilidad y aprendizaje, sobre lo cual recientemente compartió una profunda reflexión.

A través de su perfil e Instagram, Cezán se tomó un momento para referirse al amor, la lealtad y los desafíos que implica construir una relación duradera.

En el mensaje que posteó en sus historias, destacó la importancia de la fidelidad y la responsabilidad emocional dentro de un matrimonio, algo que, al parecer, él viene aprendiendo y aplicando.

“Ser un hombre de una sola mujer no es una condena, sino un privilegio. La fidelidad no es para cobardes. Lo más difícil del amor no es empezarlo, es cuidarlo. Todos saben enamorarse, pero pocos saben mantenerse. Porque amar no es solo decir: ‘te quiero’, es demostrarlo cuando el cansancio pesa, cuando las dudas acechan y cuando la vida golpea más fuerte de lo esperado", dice el texto que el actor y presentador compartió.

Marcelo Cezán reflexionó sobre el amor - crédito Michelle Gutty

Las palabras fueron escritas por el orador motivacional, Daniel Habif, pero reposteadas por Marcelo con el fin de declararle su amor a Michelle y también para dejar resonando la reflexión entre sus más de 290 mil seguidores.

“Gracias, Daniel Habif. Te amo, Michelle Gutty”, escribió Marcelo Cezán.

Como era de esperarse, los fans destacaron la madurez y compromiso del presentador en su relación y aseguraron que estos serían los trucos que usa el artista para mantener una relación sólida y duradera.

“Me encanta ver cómo ustedes llevan su relación y tú eres auténtica, Michelle, tienes lo que a muchas jóvenes como usted les falta. Eres respetuosa y llevas una espiritualidad que le falta a la humanidad, bendiciones y sigan así”, “Por qué son tan divinos, por dentro y por fuera. Inspiradores, hacen que uno vuelva a creer en el amor”, “Esos son los ejemplos que se deben seguir”, “Anoten, chicos, para tener un amor igual”, dicen algunos de los mensajes.

Cezán y Michelle Gutty han compartido varios años juntos, más de 12, consolidando un matrimonio basado en el respeto y la comprensión mutua, según han comentado. Además, son padres de Fabricio, su hijo de aproximadamente siete años, a quien han criado bajo una filosofía que prioriza su bienestar y autonomía.

De hecho, un reflejo de este pensamiento y manera de ver la vida es que a diferencia de la educación tradicional, la pareja optó por un modelo de enseñanza virtual para su hijo, lo que le ha permitido desarrollar sus intereses sin las restricciones de un horario escolar convencional.

Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty escogieron nuevo método de enseñanza para su hijo Fabricio - crédito @michellegutty/Instagram

Gracias a este enfoque, Fabricio ha podido dedicarse a actividades como natación y taekwondo, fomentando su desarrollo integral y también tiene más tiempo para compartir con su familia.

La reflexión de Marcelo Cezán sobre la fidelidad y el amor en pareja no es solo un discurso, sino una filosofía que ha aplicado en su propia vida. Su matrimonio con Michelle Gutty es un testimonio de que el compromiso y la comunicación son claves para mantener una relación sólida, tal como lo ha expresado en varias entrevistas.