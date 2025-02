Se casa “Be”, el finalista del ‘Desafío XX’ recordó cómo fue la romántica pedida de mano a su novia: “Me comprometí”

Belmer Ospina, exparticipante del 'Desafío XX' presumió la costosa joya que le entregó a su novia Alyson Salazar de compromiso - crédito @belosmaki/Instagram

Belmer Ospina, conocido como “Be” por su participación en varias temporadas del Desafío, reality de competencia de Caracol Televisión en cuya edición 20 años llegó a la final junto a Natalia Rincón, presumió el costoso anillo que le entregó a su novia Alyson Salazar el día de su compromiso.

Además, el atleta caleño recordó cómo fue la romántica pedida de mano en medio de un bosque rodeados de nieve en Aspen, un condado del estado de Colorado, Estados Unidos.

“Me comprometí. Me les caso. Un soldado más capturado”, escribió el exdesafiante.

“Hace poco fue uno de los mejores días de mi vida, pero nada de esto hubiera sido posible sin este pequeño, pero relevante detalle. Como sabe, le pedí matrimonio a Aly, obviamente estaba súper nervioso, pero era muy importante, así que debía darle un anillo que sabía que le iba a encantar. Después de muchas opciones, me decidí por esta belleza, era perfecto”, relató el también entrenador fitness en la publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram sobre la joya que eligió para su futura esposa en la que resalta una esmeralda.

“Bé” organizó de manera secreta la curiosa puesta en escena para sorprender a su novia en medio de sus vacaciones durante el invierno en Estados Unidos.

El deportista fingió que organizaba un video cómico, por lo que pidió a Alyson que se ubicara en el centro mientras él organizaba dos tiros de cámara. Luego, mientras ella estaba de espalda él le lanzó una bola de nieve; cuando ella se volteó él ya estaba arrodillado con el anillo.

“Mi princesa, llegaste a mi vida para darme alegría, amor, tranquilidad. Te amo. ¿Te quieres casar conmigo?”, preguntó de rodillas mientras ella lloraba de la emoción. En otro video, el deportista recordó cómo fue ese momento: “estaba súper nervioso, fue un momento muy importante, así que debía darle un anillo que sabía que le iba a encantar. Si les soy sincero, no podría estar más feliz en este momento”.

“Ustedes hacen linda pareja y todo se ve tan recíproco ❤️”, “Definitivamente no es el tiempo… Es la persona 🔥”, “Les deseo lo mejor. Que sean muy felices. Les mando una vibra total de la buena. ¡Que viva el amor! ❤️”, son algunos de los mensajes de felicitacioens que recibieron por parte de los cibernautas.

Alyson Salazar, prometida de “Be” es una reconocida influencer que comparte contenido relacionado con belleza, estilo de vida saludable y los viajes que realiza. Adicionalmente, en su perfil afirma que es nutricionista y dietista, por lo que comparte recomendaciones para alimentarse de la mejor forma posible y sin sentir culpa.

Belmer Ospina, exparticipante del ‘Desafío XX’ estuvo al borde de la muerte

El atleta caleño mejor conocido como “Be”, ya había participado en las ediciones del 2018 y 2021. En la temporada del año pasado llegó a ayudar a Natalia Rincón. Aunque no llegaron a la final, se destacó por su fuerza en las diferentes pruebas de los boxes. En esta última edición contó a sus compañeros de competencia cómo la vida le dio otra oportunidad. “Vi que una bola blanca venía hacía mí y cuando su destello se apagó, quedé inconsciente”, contó Ospina.

Según el coequipero de Natalia, con quien integra el equipo Tino en el reality de supervivencia alcanzó a dejar todo organizado antes de internarse en la clínica, pues pensó que no regresaría a su casa. “Pedí que mi familia no fuera a verme para que no sufriera”.

“En julio 13 del 2021 casi me muero por covid. En ese momento no creía. Yo me iba a ir para Venezuela y me hicieron prueba del virus para salir del país y dio negativo. Pero yo desde ese día me empecé a sentir como caído, todos los días me sentía más decaído, hasta que de un momento a otro yo le empecé a mirar la respiración a todos y yo los veía respirando normal, pero yo lo hacía con dificultad, entonces ya me preocupé”, inició contando el también humorista.

Tras hacerse consiente de que algo no estaba bien con su cuerpo, Be contactó a su médico de confianza quien lo alertó sobre la gravedad de sus síntomas. “Le escribí a mi médico y le dije ‘me está pasando esto’ y él me dijo ‘compre un oxímetro y si está menos de 90 váyase para un hospital’. Me lo puse y estaba en 88 y yo estaba en Venezuela. Dije ‘como sea tengo que llegar a Colombia’”, afirmó.