Colombia

Este será el mes con más festivos en Colombia para 2025: conozca cuándo y qué se celebra

Los colombianos disfrutarán tres festivos en un solo mes, que les permitirá organizar paseos y reuniones gracias a dos puentes consecutivos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

En 2025, Colombia tendrá 17
En 2025, Colombia tendrá 17 festivos, un día menos que en 2024 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Festivos en Colombia 2025, el calendario de Colombia trae excelentes noticias para los trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general. Y es que para el próximo año habrá 17 festivos en Colombia, pero que hay un mes en especial que tendrá más de la cuenta.

Junio será el periodo con más días festivos en el año, acumulando un total de tres jornadas de descanso oficial. Etas fechas incluyen dos conmemoraciones religiosas y un feriado adicional, lo que permitirá disfrutar de dos puentes festivos consecutivos, una oportunidad ideal para que las personas planifiquen actividades recreativas, viajes o reuniones familiares.

Los días festivos en junio de 2025 serán el lunes 2, el lunes 23 y el lunes 30. Estas fechas corresponden a las celebraciones de Corpus Christi, el Día del Sagrado Corazón de Jesús y el Día de San Pedro y San Pablo, respectivamente.

Cómo llegaron los días feriados a Colombia

El origen de los puentes festivos en Colombia se remonta a 1983, cuando el entonces congresista conservador Raimundo Emiliani Román impulsó un proyecto de ley que buscaba trasladar ciertos días festivos al lunes más cercano.

Pese a que Colombia es
Pese a que Colombia es uno de los países con más festivos en el mundo, no ocupa el primer lugar en la región - crédito Freepik

La iniciativa, que ya cumple 41 años de vigencia, fue diseñada para extender los periodos de descanso y fomentar el turismo interno, además de brindar a los trabajadores la oportunidad de disfrutar de jornadas más largas de esparcimiento.

De acuerdo con el más reciente ranking de la Ocde, Colombia, aunque con 17 festividades, uno menos que en 2024; no entraría al top diez de las naciones con más festivos del año. El país cafetero quedó en el undécimo lugar, detrás de Filipinas, nación que tendrá 18 días festivos sin contar los domingos.

El primer lugar se lo llevó Irán con 27 feriados, seguido de Sri Lanka con 24 y Bangladesh con 23. Líbano con 22 días es la cuarta nación con más fechas de fiesta. En la lista de las diez naciones con más feriando aparece Argentina séptimo puesto con 21 días feriados.

Así está la distribución de los feriados en Colombia

El calendario de 2025 también muestra una distribución particular de los días festivos a lo largo del año. Mientras que meses como mayo cuentan con dos días de descanso oficial, septiembre no tiene ninguno y octubre solo incluye uno. Este contraste resalta la importancia de meses como junio, que concentran un mayor número de feriados y ofrecen más oportunidades de descanso.

Los feriados colombianos favorecen la
Los feriados colombianos favorecen la economía en sectores clave como turismo y hoteles - crédito Canva

En cuanto a las celebraciones específicas, el Día de Corpus Christi es una festividad religiosa que honra la presencia de Cristo en la Eucaristía, mientras que el Día del Sagrado Corazón de Jesús está dedicado a la devoción al corazón de Cristo como símbolo de amor y misericordia. Por su parte, el Día de San Pedro y San Pablo conmemora a dos de los apóstoles más importantes del cristianismo, considerados pilares fundamentales de la Iglesia.

La implementación de los puentes festivos no solo ha tenido un impacto positivo en la vida de los trabajadores, sino que también ha beneficiado a sectores como el turismo y la economía local. Dichas jornadas extendidas de descanso permiten a las personas planificar viajes dentro del país, lo que a su vez impulsa la actividad en hoteles, restaurantes y otros servicios relacionados.

Junio concentrará tres días libres,
Junio concentrará tres días libres, destacando como el mes con más feriados en el año - crédito Canva

Así quedó el calendario de festivos en Colombia para 2025:

  • Enero: Miércoles 1 (Año Nuevo) y lunes 6 (Día de los Reyes Magos).
  • Marzo: Lunes 24 (Día de San José).
  • Abril: Jueves 17 (Jueves Santo) y viernes 18 (Viernes Santo).
  • Mayo: Jueves 1 (Día del Trabajo).
  • Junio: Lunes 2 (Corpus Christi), lunes 23 (Sagrado Corazón de Jesús), lunes 30 (San Pedro y San Pablo).
  • Julio: Domingo 20 (Día de la Independencia).
  • Agosto: Jueves 7 (Batalla de Boyacá) y lunes 18 (Asunción de la Virgen).
  • Octubre: Lunes 13 (Día de la Raza).
  • Noviembre: Lunes 3 (Día de Todos los Santos) y lunes 17 (Independencia de Cartagena).
  • Diciembre: Lunes 8 (Inmaculada Concepción) y jueves 25 (Navidad).

Temas Relacionados

Festivos 2025Festivos en Colombia 2025El mes con mas festivos del 2025 Calendario de festivos 2025Colombia-Noticias

