Festivos en Colombia 2025 en octubre: cuándo será el próximo puente y cómo queda el calendario

Colombia tiene 17 días festivos oficiales en 2025, con la Ley 51 de 1983 o más conocida como Ley Emiliani, que traslada la mayoría de las celebraciones a lunes, lo que favorece los puentes y genera oportunidades para programar descansos y vacaciones. El próximo puente nacional será el lunes 13 de octubre, cuando el país conmemora el Día de la Diversidad Cultural.

El país cafetero cuenta con uno de los calendarios de feriados más extensos de la región, donde los festivos se reparten entre fechas religiosas, históricas y culturales. De acuerdo con el marco legal que rige los días no laborables en Colombia, la mayoría de los feriados busca crear puentes y fines de semana largos, facilitando la organización de viajes y actividades familiares.

El 2025 incluye 11 lunes festivos gracias a la Ley Emiliani, mientras que otros caen en días determinados de la semana como jueves, viernes o miércoles. Esta regulación busca fomentar el turismo interno y aliviar la carga laboral.

Listado de festivos y fechas clave en 2025

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de enero: Día de los Reyes Magos

Lunes 24 de marzo: Día de San José

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Lunes 2 de junio: Ascensión del Señor

Lunes 23 de junio: Corpus Christi

Lunes 30 de junio: San Pedro y San Pablo

Domingo 20 de julio: Independencia de Colombia

Jueves 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Lunes 18 de agosto: Asunción de la Virgen

Lunes 13 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (Día de la Raza)

Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 17 de noviembre: Independencia de Cartagena

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre: Navidad

La Ley 51 de 1983 regula que los festivos religiosos y cívicos que caen entre semana sean trasladados al lunes más cercano para crear puentes. Esto fue adoptado con el fin de impulsar el turismo nacional y facilitar el descanso de los trabajadores.

Octubre, con un solo puente

Durante el décimo mes del año, solo existe un festivo programado según el calendario oficial: el Día de la Raza, que celebrará el país el lunes 13 de octubre. La conmemoración corresponde al 12 de octubre, pero la normativa vigente estipula su traslado al lunes más próximo para crear un puente festivo. El Ministerio de Cultura estableció esta fecha para recordar la diversidad étnica y cultural de Colombia.

¿Qué festivos quedan para el último trimestre del año?

Al finalizar septiembre, restan cinco días festivos antes del cierre de 2025:

Lunes 13 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 17 de noviembre: Independencia de Cartagena

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Clasificación de los festivos en Colombia

Los festivos colombianos pueden agruparse en tres grandes categorías:

Festivos fijos, cuya fecha jamás cambia (1 de enero, 20 de julio, 25 de diciembre).

Festivos religiosos, ligados al calendario católico, como Semana Santa o Corpus Christi.

Festivos trasladables, que se aplazan al lunes siguientes si no coinciden con ese día.

En palabras del Ministerio de Trabajo, esta estructura favorece la educación, turismo y el funcionamiento de las instituciones al garantizar jornadas de descanso sin actividades académicas o laborales en entidades públicas y privadas.

¿Por qué Colombia tiene tantos días festivos?

El balance de celebraciones obedece tanto a la tradición religiosa como a hitos históricos, ya que el país destaca en América Latina por la cantidad de feriados. La política de los puentes festivos busca beneficiar al sector turismo y al comercio, impactando directamente en la economía de regiones que dependen de estas temporadas.

El 70% de los viajes nacionales en Colombia se concentran durante los puentes festivos, impulsando la economía regional y el sector hotelero - crédito Edición Infobae Colombia

Puentes festivos, descanso y proyecciones para el turismo

El calendario de 2025, con sus 11 lunes festivos y los feriados no trasladables, permite a millones de ciudadanos proyectar escapadas y viajes durante el año. La perspectiva de fines de semana prolongados contribuye al desplazamiento interno, la ocupación hotelera y la creación de incentivos para que las empresas programen actividades recreativas o capacitaciones fuera de la jornada regular.

Según datos oficiales, cerca del 70% de los viajes nacionales se concentran durante los puentes festivos, reafirmando el impacto de esta política en la agenda social y económica del país.