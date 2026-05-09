Fiscalía tiene pruebas contra Laura Ojeda por encargar interceptaciones a Day Vásquez: pagó $250.000 por el trabajo

Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en la interceptación ilegal de las comunicaciones de Day Vásquez, que fue su amiga y también expareja del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

La acusación del ente acusador plantea que Ojeda coordinó y pagó la clonación de una tarjeta SIM para acceder de forma ilícita a la información privada de Vásquez, lo que adquiere especial relevancia por su vínculo con el proceso penal que involucra al exdiputado del Atlántico.

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Conforme a la documentación revelada por Semana, Ojeda habría contactado a un intermediario identificado como Miguel, con quien ya había realizado un encargo similar, para que, a través de un tercer individuo, consiguiera una copia de la tarjeta SIM de Day Vásquez.

El propósito era monitorear las conversaciones y actividades de la afectada. El intercambio se produjo en mayo de 2023, antes de la captura de Nicolás Petro, y refleja el ambiente de desconfianza y ruptura existente entre Ojeda y Vásquez, que mantenían conflictos recientes asociados a investigaciones judiciales.

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Las pruebas recabadas pusieron en evidencia la ruta del dinero. El pago de $250.000 se concretó mediante un servicio digital dirigido a un número de Nequi facilitado por el intermediario - crédito @lauraojedae/@dayvasquezcdd/Instagram

Los detalles de la indagación oficial señalan que Laura Ojeda estableció contacto con Miguel para ejecutar el acceso no autorizado a la línea telefónica. En mensajes recuperados por la Fiscalía y divulgados por el medio citado, Ojeda pregunta si el procedimiento para obtener la SIM card se realizó correctamente. El intermediario le responde: “¿Cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado”. Tras acordar las condiciones, Ojeda fijó un pago de $250.000 a través de Nequi, transacción cuyo comprobante integra el expediente.

Paralelamente, la conversación, explica el documento, incluyó detalles sobre la consignación y los movimientos de la línea intervenida. En los mensajes posteriores, el intermediario comunica que la operación tuvo éxito y comparte evidencia de la actividad realizada. El término “gemelear” empleado en la comunicación se refiere a la práctica de clonar una tarjeta SIM para obtener acceso a las comunicaciones ajenas. Estas pruebas fueron obtenidas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una extracción judicial al teléfono móvil de Ojeda y refuerzan la hipótesis sobre la interceptación sistemática a Day Vásquez.

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Pruebas de la transacción y método utilizado

Para el ente acusador hubo varias interceptaciones - crédito Colprensa

Las pruebas recabadas pusieron en evidencia la ruta del dinero. El pago de $250.000 se concretó mediante un servicio digital dirigido a un número de Nequi facilitado por el intermediario. El comprobante de la consignación, al que accedió Semana, constituye una evidencia clave en el caso.

Posteriormente, Laura Ojeda pregunta si se efectuó la entrega de la SIM card, a lo que Miguel responde que sí, adjuntando registros que muestran el cambio de chip ocurrido el 2 de mayo de 2023 y brindando información sobre las actividades recientes en esa línea.

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Las comunicaciones interceptadas sugieren que no era la primera vez que se realizaba una acción de este tipo, ya que los implicados mencionan antecedentes previos. Esto refleja una continuidad en las prácticas de acceso ilegal a datos personales entre los involucrados en la trama investigada.

Proceso judicial y cargos contra Laura Ojeda

La pareja de Nicolás Petro Burgos podría ser imputada por los delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos - crédito @lauraojedae/Instagram

La evidencia reunida por la Fiscalía General de la Nación sustenta la decisión de imputar a Ojeda por los delitos de “violación de datos personales” y “acceso abusivo a sistemas informáticos”, de acuerdo con la tipificación jurídica colombiana. La audiencia de imputación fue programada para el 12 de mayo de 2026 y forma parte de la investigación que examina hechos relacionados con el entorno directo de Nicolás Petro.

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Sin embargo, fuentes cercanas al caso explicaron al medio citado que el órgano investigador no tiene entre sus planes solicitar medida de aseguramiento contra Ojeda, decisión que obedece al análisis de los elementos probatorios y a la importancia de obtener más información relevante para el proceso.

De igual manera, se informó que Day Vásquez, principal afectada por la interceptación, también es investigada por delitos de naturaleza similar, lo que añade complejidad al caso examinado por las autoridades.

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