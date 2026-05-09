Colombia

Fiscalía tiene pruebas contra Laura Ojeda por encargar interceptaciones a Day Vásquez: pagó $250.000 por el trabajo

La pareja de Nicolás Petro Burgos podría ser imputada por los delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos

Guardar
Google icon
Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram
Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, por su presunta participación en la interceptación ilegal de las comunicaciones de Day Vásquez, que fue su amiga y también expareja del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

La acusación del ente acusador plantea que Ojeda coordinó y pagó la clonación de una tarjeta SIM para acceder de forma ilícita a la información privada de Vásquez, lo que adquiere especial relevancia por su vínculo con el proceso penal que involucra al exdiputado del Atlántico.

PUBLICIDAD

Conforme a la documentación revelada por Semana, Ojeda habría contactado a un intermediario identificado como Miguel, con quien ya había realizado un encargo similar, para que, a través de un tercer individuo, consiguiera una copia de la tarjeta SIM de Day Vásquez.

El propósito era monitorear las conversaciones y actividades de la afectada. El intercambio se produjo en mayo de 2023, antes de la captura de Nicolás Petro, y refleja el ambiente de desconfianza y ruptura existente entre Ojeda y Vásquez, que mantenían conflictos recientes asociados a investigaciones judiciales.

PUBLICIDAD

Day Vásquez y Laura Ojeda, ex pareja y actual esposa respectivamente de Nicolás Petro. Foto: Instagram
Las pruebas recabadas pusieron en evidencia la ruta del dinero. El pago de $250.000 se concretó mediante un servicio digital dirigido a un número de Nequi facilitado por el intermediario - crédito @lauraojedae/@dayvasquezcdd/Instagram

Los detalles de la indagación oficial señalan que Laura Ojeda estableció contacto con Miguel para ejecutar el acceso no autorizado a la línea telefónica. En mensajes recuperados por la Fiscalía y divulgados por el medio citado, Ojeda pregunta si el procedimiento para obtener la SIM card se realizó correctamente. El intermediario le responde: “¿Cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado”. Tras acordar las condiciones, Ojeda fijó un pago de $250.000 a través de Nequi, transacción cuyo comprobante integra el expediente.

Paralelamente, la conversación, explica el documento, incluyó detalles sobre la consignación y los movimientos de la línea intervenida. En los mensajes posteriores, el intermediario comunica que la operación tuvo éxito y comparte evidencia de la actividad realizada. El término “gemelear” empleado en la comunicación se refiere a la práctica de clonar una tarjeta SIM para obtener acceso a las comunicaciones ajenas. Estas pruebas fueron obtenidas por la Fiscalía General de la Nación como parte de una extracción judicial al teléfono móvil de Ojeda y refuerzan la hipótesis sobre la interceptación sistemática a Day Vásquez.

Pruebas de la transacción y método utilizado

Durante el proceso judicial, la Fiscalía no pudo probar la existencia de una empresa criminal dedicada a realizar interceptaciones telefónicas y otras acciones ilegales, lo que complicó el caso. - crédito redes sociales/X
Para el ente acusador hubo varias interceptaciones - crédito Colprensa

Las pruebas recabadas pusieron en evidencia la ruta del dinero. El pago de $250.000 se concretó mediante un servicio digital dirigido a un número de Nequi facilitado por el intermediario. El comprobante de la consignación, al que accedió Semana, constituye una evidencia clave en el caso.

Posteriormente, Laura Ojeda pregunta si se efectuó la entrega de la SIM card, a lo que Miguel responde que sí, adjuntando registros que muestran el cambio de chip ocurrido el 2 de mayo de 2023 y brindando información sobre las actividades recientes en esa línea.

Las comunicaciones interceptadas sugieren que no era la primera vez que se realizaba una acción de este tipo, ya que los implicados mencionan antecedentes previos. Esto refleja una continuidad en las prácticas de acceso ilegal a datos personales entre los involucrados en la trama investigada.

Proceso judicial y cargos contra Laura Ojeda

- crédito @lauraojedae/Instagram
La pareja de Nicolás Petro Burgos podría ser imputada por los delitos de violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos - crédito @lauraojedae/Instagram

La evidencia reunida por la Fiscalía General de la Nación sustenta la decisión de imputar a Ojeda por los delitos de “violación de datos personales” y “acceso abusivo a sistemas informáticos”, de acuerdo con la tipificación jurídica colombiana. La audiencia de imputación fue programada para el 12 de mayo de 2026 y forma parte de la investigación que examina hechos relacionados con el entorno directo de Nicolás Petro.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso explicaron al medio citado que el órgano investigador no tiene entre sus planes solicitar medida de aseguramiento contra Ojeda, decisión que obedece al análisis de los elementos probatorios y a la importancia de obtener más información relevante para el proceso.

De igual manera, se informó que Day Vásquez, principal afectada por la interceptación, también es investigada por delitos de naturaleza similar, lo que añade complejidad al caso examinado por las autoridades.

Temas Relacionados

Laura OjedaInterceptación telefonoFiscalíaDay VásquezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El clásico de rojos se jugará en la capital del Valle del Cauca, reeditando un duelo intenso y parejo en los últimos partidos

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Estos son los días en que la Registraduría capacitará a los más de 750.000 jurados de la primera vuelta

Las sesiones duran dos horas por grupo y se extenderán hasta el 28 de mayo. El censo electoral para la primera vuelta es de 41.421.973 personas habilitadas en Colombia y en el exterior

Estos son los días en que la Registraduría capacitará a los más de 750.000 jurados de la primera vuelta

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

El verde visita Bogotá con el objetivo de sumar la victoria en el partido de ida ante la revelación del campeonato colombiano

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Más de 5,8 toneladas de droga incautadas en el Pacífico colombiano: 6 personas extranjeras y un menor de edad

Información de Inteligencia Naval sobre movimientos sospechosos de dos embarcaciones tipo go fast y una corvina en aguas del Pacífico central. El despliegue inmediato de unidades del Grupo de Guardacostas facilitó la inspección y el hallazgo de bultos que contenían las sustancias ilícitas

Más de 5,8 toneladas de droga incautadas en el Pacífico colombiano: 6 personas extranjeras y un menor de edad

Cinco denuncias por presunto maltrato y presión política sacuden a la Unidad para las Víctimas y a su directora encargada

Organismos de control habrían recibido testimonios sobre jornadas extremas, hostigamientos y supuestas exigencias de respaldo a actividades oficiales

Cinco denuncias por presunto maltrato y presión política sacuden a la Unidad para las Víctimas y a su directora encargada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño