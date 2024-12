‘La Segura’ anunció gran pérdida en el baby shower de su hijo Lucca: “Hasta recompensa le doy si quiere”

La Segura pidió ayuda en redes sociales para encontrar importante objeto que se extravió en el shower de su bebé Lucca - crédito @la_segura/Instagram

Natalia ‘La Segura’ sorprendió a sus seguidores al comunicar que durante la lujosa fiesta en la que ella y su prometido, el chef Ignacio Baladán anunciaron el género y nombre de su bebé una familiar sufrió importante pérdida.

Según reveló la creadora de contenido vallecaucana, luego de la fiesta que tuvo lugar en reconocido hotel antioqueño, se percataron de que su abuela había extraviado su teléfono celular en el que guarda importantes datos de su negocio. “Ayúdenme a encontrar el celular de mi abuelita, personal del hotel, huéspedes, lo que sea. Hasta recompensa le doy si quiere”, escribió la influencer.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la creadora de contenido dio gracias a los asistentes que le cumplieron la cita y la acompañaron en su fiesta de revelación de género en la que además compartió el nombre que tendrá su hijo al que llamará Lucca. Sin embargo, después de manifestar su felicidad por haber compartido ese momento al lado de quienes más ama contó que durante la celebración ocurrió un pequeño problema en el que su abuelita resultó afectada.

De acuerdo a su versión, una vez terminó la reunión se encontró con un celular extraviado y tras preguntar de quién era no se encontró a su dueño. No obstante, unos minutos más tarde, la creadora de contenido cayó en la cuenta de que se trataba del teléfono de su abuela, pues luego de revisar sus pertenencias recordó que su futuro esposo le entregó el teléfono para que lo guardara, pero en medio de su emoción, La Segura no sabe dónde lo dejó.

Confiada en el poder que tienen las redes sociales, la futura madre acudió a la ayuda de sus seguidores para dar con el paradero de quien haya podido encontrar el celular de su abuela, mencionando que no se trata de una pérdida económica, sino de datos importantes para la señora: “Por favor, es de mi abuelita. No es porque no le vaya a comprar uno nuevo, pero es que es horrible, yo sé que ella en este momento está martirizada por su ‘telefonito’, porque tiene los contactos, las cosas de sus inquilinos. Es un androide de forro azul por si cualquier cosa me avisan”.

¿Por qué La Segura ocultó su embarazo?

Tras salir del reality La casa de los famosos Colombia en el que su novio Ignacio Baladán le pidió la mano delante de toda la audiencia del programa, la creadora de contenido y el chef uruguayo cumplieron uno de sus más grandes sueños, convertirse en padres; sin embargo, pese a su felicidad, la pareja se reservó la noticia por varios meses.

“Estábamos esperando lo que normalmente se espera en un embarazo de manera prudente. Ustedes saben que los primeros tres meses son más riesgosos y también la energía de muchas personas. Hay miles de seguidores que me quieren, pero también hay quienes no. Es mejor cuidar a nuestro bebé de todas esas energías”, mencionó La Segura que ya atraviesa su quinto mes de gestación y que también confesó que, aunque si planeaba ser madre, esta noticia la tomó por sorpresa, pues no lo esperaba tan pronto.

Una vez que hizo pública su nueva etapa, la influencer vallecaucana recibió todo el apoyo de sus seguidores que reaccionaron con felicitaciones en sus redes sociales: “Qué linda noticia”, “se sabía que era un niño, se veía en la ecografía”, “se sabía porque ella nunca tuvo síntomas”, “qué lindos, felicitaciones”, “qué emoción”, “se nota que es un niño amado”, “siempre lo dije”, “la felicidad del papá no tiene precio”.

Desde que La Segura hizo pública la noticia de su dulce espera no ha dejado de compartir la felicidad con quienes la siguen en Instagram, allí detalló que su hijo será un varón al que llamarán Lucca Baladán Segura y que nacerá entre abril y mayo del 2025.