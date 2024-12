Notificaron cese de ascensos a oficiales de la Policía Nacional antes de la ceremonia: habría molestias en el interior de la institución

Oficiales trasladaron a sus familias a Bogotá para la ceremonia, pero fueron inesperadamente informados del cese de sus promociones - crédito Policía Nacional

Durante la jornada del viernes 6 de diciembre de 2024, se está celebrando la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional de Colombia.

En la ceremonia, como informó oficialmente la institución a través de un comunicado, “816 oficiales superiores y subalternos ascendieron en el escalafón policial, reafirmando su compromiso de servir a la sociedad y de fortalecer el liderazgo institucional”.

Lo que emitió el cuerpo de las fuerzas del orden es que “el grupo de oficiales ascendidos incluye 24 coroneles, 92 tenientes coroneles, 295 mayores, 183 capitanes y 222 tenientes”. Sin embargo, se conoció que, a pocas horas de la ceremonia de ascensos en la Policía Nacional de Colombia, varios oficiales, incluidos mayores y capitanes, habrían sido notificados de que no continuarían en la institución.

La información fue dada a conocer por Semana, medio que supo que estos oficiales, que habían sido seleccionados para ascender tras un riguroso proceso de verificación, recibieron un correo electrónico indicando que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa no recomendó sus ascensos por no cumplir con las expectativas institucionales.

La foto de uno de los correos bajo el asunto “comunicación no ascenso diciembre 2024″, con el que se indicó a uno de los afectados la novedad, también fue publicada.

El primer mandatario asistió al evento de ascenso de la Policía Nacional - crédito Presidencia de la República

Allí se leyó que: ”De manera atenta me permito informar al oficial que, mediante el Acta Nro. 023 ADEHU-GRUAS-2.25 del 25 de noviembre de 2024, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 57, numeral 3 del Decreto 1512 del 2000, consonante con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 7 de la norma ibidem, no recomienda el ascenso al grado inmediatamente superior, ante el Gobierno nacional, motivado en razones del buen servicio, considerando que no se colman a plenitud las expectativas y conveniencias institucionales orientadas al cumplimiento integral de nuestra magna misión (...)”.

De acuerdo a lo que publicó el medio nacional, el malestar entre los oficiales fue evidente, ya que muchos habían trasladado a sus familias a Bogotá para asistir a la ceremonia.

La notificación de su salida, a tan solo un día del evento, fue considerada por algunos como un acto de “indelicadeza” por parte de la institución. La decisión, incluso, habría despertado críticas hacia la administración del general William Salamanca, la cabeza de la Policía Nacional de Colombia.

La aclaración de la institución

Desde la Policía, según informó el medio, se aclaró que los oficiales no fueron despedidos, sino que no cumplieron con los parámetros establecidos por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, esta situación no es nueva. En ocasiones anteriores, miembros de la fuerza pública han expresado su descontento con los procesos de ascenso durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. En el ámbito militar, algunos oficiales del Ejército también han denunciado irregularidades en sus ascensos.

Los uniformados que no fueron ascendidos sugirieron una posible injerencia del Gobierno en la institución - crédito Colprensa

Un oficial del Ejército, citado por Semana, expresó que el alto mando ha permitido que la institución sea “manipulada”, y que ahora los ascensos son decididos por personas sin formación militar. Además, señaló que el ministro de Defensa estaría politizando la fuerza, lo que habría llevado a discriminaciones en los ascensos, en aras de favorecer a algunos oficiales con investigaciones pendientes, mientras otros, con hojas de vida impecables, son dejados de lado.

La ceremonia se llevó a cabo el 6 de diciembre

La ceremonia contó con la presencia de destacadas figuras como la primera dama, Verónica Alcocer, la vicepresidenta Francia Márquez Mina, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, y el director general de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez.

General William René Salamanca y fiscal Luz Adriana Camargo. Bajo el liderazgo de Salamanca se habrían presentado las suspensiones a los ascensos - crédito Policía Nacional

La diversidad cultural y social de los nuevos oficiales fue resaltada durante el evento. Según los datos proporcionados, el 96,9% de los ascendidos son mestizos, el 2,6% afrodescendientes, el 0,3% mulatos y el 0,2% indígenas. Además, el 26,1% de los oficiales promovidos son mujeres, lo que subraya su contribución significativa y su compromiso en la construcción de una nación más segura y equitativa.

En términos de formación académica, los oficiales ascendidos reflejan altos estándares de profesionalismo dentro de la institución. Entre ellos, se encuentran 3 doctores, 68 magísteres, 412 especialistas y 333 con pregrado universitario. Estas cualificaciones les permitirán desempeñarse eficazmente dentro del Nuevo Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y a los Territorios, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades.