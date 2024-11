Vicky Dávila respondió a Petro tras acusarla de querer que Colombia regrese a los falsos positivos: “Lo voy a derrotar en las urnas”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el progresismo debería continuar en el poder - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales de 2026, en las que el progresismo que él representa y las fuerzas opositoras, principalmente, se enfrentarán.

Durante su intervención en la entrega de 7.244 hectáreas a familias desplazadas por la violencia en el departamento del Cesar, el primer mandatario criticó directamente a una de las candidatas más sonadas para los comicios: la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila.

El primer mandatario, en el evento que tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 2024, aseguró que los ciudadanos de Colombia tienen dos opciones: permitir que el progresismo continúe subiendo “la escalera” o votar para que la oposición alcance la Presidencia de la República.

Esta última opción está representada, en parte, por la exdirectora de la revista Semana, a la que acusó de, supuestamente, tener el objetivo de regresar al país a escenarios de violencia, como al de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos.

“La señora de la revista dice que hay que devolverse, que la mayoría del pueblo quiere volver a la época de los 6.402 jóvenes asesinados para hacerlos pasar como guerrilleros, que quiere devolverse a la época de las masacres que ustedes aquí cuentan. Piensan que el pueblo ha olvidado la noche negra”, aseveró el jefe de Estado.

Desde su perspectiva, quienes se oponen a la continuidad de su proyecto político en 2026 quieren que la población vuelva a vivir noches de terror, en las que era necesario mantenerse encerrado en las casas para evitar ser víctima de actores armados “con fusiles”.

La reacción de Vicky Dávila: le recordó su nombre al presidente

En consecuencia, la candidata a la Presidencia respondió, asegurando que logrará obtener la victoria en la contienda electoral de manera democrática y limpia, sin la injerencia de terceros y de recursos ilícitos. “La “señora de la revista” ya no está en la revista. Me llamó Vicky Dávila, y lo voy a derrotar democráticamente en las urnas en el 2026. No necesito de politiqueros como lo hizo usted. No necesito de dineros oscuros en bolsas. No necesito de pactos con criminales”, escribió.

En otra publicación, afirmó que tiene varios detractores por ser una aspirante que no cuenta con un pasado criminal, como si lo tuvo el presidente, que hizo parte de la organización guerrillera M-19, que fue la responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985: “Lo que les molesta a unos pocos es que yo no he sido una criminal, no fui terrorista, no maté y no secuestré”.

La pulla del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe

El primer mandatario aprovechó su discurso en el Cesar para criticar, de manera indirecta, al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que implementó durante sus dos mandatos (2002-2010) la política de seguridad democrática, cuestionada por violaciones de derechos humanos, pero también celebrada por los ciudadanos que evidenciaron cambios positivos en materia de seguridad.

“Quieren que volvamos allá, donde un dictador dictaminó que seguridad era matar a la gente y no hacerla vivir. Quieren volver allá, porque les encanta que el ser humano, que el colombiano mate al otro colombiano, que nos matemos entre nosotros para hacer trizas lo que ellos llaman la paz”, señaló el jefe de Estado.

En conclusión, afirmó que espera que el progresismo sigue presente en el cargo que él ahora ostenta, reafirmando que no está interesado en una reelección, como se especula. “Yo ahí acompañaré, no para otro gobierno de Petro, para otro gobierno del pueblo”, precisó.