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Estos son los jugadores que repiten del último amistoso entre Colombia y Francia: James Rodríguez y Kylian Mbappé encabezan el listado

La Tricolor se volverá a medir ante el vigente subcampeón del Mundo en Qatar 2022 en la última fecha FIFA de marzo de 2026

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La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X
La última vez que se vieron colombianos y franceses fue en el Stade France de París, el 23 de marzo de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X

Colombia y Francia se medirán el último amistoso de la fecha FIFA el 29 de marzo de 2026.

Mientras que la Tricolor de Néstor Lorenzo viene de caer por 2-1 ante Croacia, el 26 de marzo de 2026, los dirigidos por el entrenador Didier Deschamps le ganaron a Brasil en su última salida, siendo un duelo de realidades distintas por lo mostrados en ambas selecciones en la previa del partido.

Pero en la previa del partido, recordaremos los jugadores que estuvieron en el último amistoso que jugaron Galos y Cafeteros el 23 de marzo de 2018 en el Stade de France de París, previo al Mundial de Rusia 2018.

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Carlos Sánchez marcando a Kylian Mbappé, en ese momento en Mónaco de Francia-crédito @FCFSeleccionCol/X
Carlos Sánchez marcando a Kylian Mbappé, en ese momento en Mónaco de Francia-crédito @FCFSeleccionCol/X

En la Tricolor, los jugadores que estuvieron presentes en el último partido amistoso de Rusia 2018, bajo el mando del entrenador argentino José Néstor Pekerman se destacan la presencia de James Rodríguez (en ese entonces jugador del Bayern Múnich).

Otro de los presentes en ese duelo y que estarán en Maryland, es el defensor Santiago Arias (que en ese momento estaba en el PSV Eindhoven de Países Bajos).

El tercero que jugó ese día en la victoria por 3-2 fue el volante defensivo Jefferson Lerma (futbolista que actuaba en el Levante de España), pero se encontraba en el banco de los suplentes, al igual que Johan Mojíca, actual defensor titular en la Tricolor y que jugaba en el Girona FC de España.

Dos de los pilares más destacados en el equipo de Néstor Lorenzo, y que también estuvieron en esa victoria, fueron el portero Camilo Vargas (atajando en el Deportivo Cali), y el volante Juan Fernando Quintero (volante del River Plate).

A continuación, esta es la lista de jugadores:

  • Davinson Sánchez
  • Santiago Arias
  • Camilo Vargas
  • Jefferson Lerma
  • Johan Mojica
  • Juan Fernando Quintero
  • James Rodríguez
La última vez que la selección Colombia ante Francia fue en partidos de preparación para el Mundial de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X
La última vez que la selección Colombia ante Francia fue en partidos de preparación para el Mundial de 2018-crédito @FCFSeleccionCol/X

Por otra parte, en la selección de Francia, cuenta con Didier Deschamps (y que dirigió es partido), dentro de los titulares que jugaron ante Colombia en 2018 se destaca la presencia de Kylian Mbappé (jugador del AS Mónaco en esa temporada).

Otro de los sobrevivientes de aquel duelo es el defensor Lucas Digne (jugador de propiedad del Barcelona FC y que fue cedido en ese momento en el Everton FC de Inglaterra). A continuación, esta es la lista de jugadores

  • Kylian Mbappé
  • Lucas Digne

Así fue el partido de Francia y Colombia en esa ocasión: historial del enfrentamiento

La Tricolor se prepara en Estados Unidos para su primer amistoso del 2026. - crédito Reuters
La Tricolor se prepara en Estados Unidos para su primer amistoso del 2026. - crédito Reuters

El más reciente enfrentamiento entre Colombia y Francia en fútbol se disputó el 23 de marzo de 2018 en el stade de France, donde la Tricolor logró su primera victoria ante los europeos al imponerse 3-2 tras remontar un 2-0 en contra.

La selección sudamericana logró revertir una desventaja de dos goles y conquistar por primera vez una victoria en territorio francés tras imponerse 3-2. El resultado, obtenido tras una remontada protagonizada por los tantos de Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao y Juan Fernando Quintero, abrió una nueva página en la historia de los partidos entre ambas selecciones y dejó a los dirigidos por José Pékerman.

Desde el inicio, el seleccionado local evidenció las debilidades de Colombia en la salida por el centro del campo, una zona dominada con autoridad por N’Golo Kanté y Blaise Matuidi, quienes neutralizaron las opciones de conexión para James Rodríguez. Al minuto 10, Olivier Giroud aprovechó una desconcentración del arquero colombiano David Ospina luego de un centro rasante de Lucas Digne y puso en ventaja a los franceses. La estadística personal de Giroud ascendió así a 30 goles en 70 partidos con la camiseta de su país.

El dominio de Francia se reflejaría también al minuto 25, cuando un contragolpe iniciado por Sidibé, Griezmann y Mbappé culminó con una asistencia de este último para Thomas Lemar, quien anotó el 2-0. Este segundo tanto dejó a la Tricolor en una situación adversa, con un mediocampo desconectado y limitado por la presión del bloque francés.

La reacción de Colombia surgió pocos minutos después. Al minuto 28, un envío desde la banda de Luis Fernando Muriel sorprendió a la defensa gala y terminó por cerrarse dentro del arco protegido por Hugo Lloris, lo que permitió el descuento a favor del conjunto sudamericano.

En la segunda mitad, Colombia modificó su planteamiento táctico y presionó más arriba, logrando referenciar a Matuidí y Kanté y obstaculizando la salida desde el fondo de Francia. Muriel tuvo la posibilidad de empatar al minuto 49 tras un pase largo de Carlos Sánchez, aunque su remate se fue desviado.

La presión alta de Colombia dio frutos al minuto 62, cuando Matheus Uribe recuperó el balón de los pies de Kanté y generó una jugada colectiva en la que Sánchez habilitó a James Rodríguez, quien sirvió un pase al área para la definición de Radamel Falcao. De este modo, la igualdad 2-2 abrió la puerta para nuevas oportunidades de los sudamericanos.

La jugada decisiva se produjo al minuto 85, cuando Izquierdo fue derribado por Samuel Umtiti en el área y el árbitro sancionó penalti. Juan Fernando Quintero ejecutó con precisión y selló el 3-2 definitivo,

Estas fueron las alineaciones titulares

Colombia

  • Portero: David Ospina
  • Defensores: Davinson Sánchez, Yerry Mina, Frank Fabra, Santiago Arias
  • Volantes: James Rodríguez, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Mateus Uribe
  • Delanteros: Radamel Falcao García, Luis Fernando Muriel
  • Banco de suplentes: Juan Fernando Quintero, Jefferson Lerma, Duván Zapata, José Izquierdo, Wilmar Barrios, Giovanni Moreno, Óscar Murillo, Cristian Zapata, Víctor Cantillo, Miguel Ángel Borja, Yimmi Chará, Johan Mojíca, Carlos Bacca, Bernardo Espinosa, Camilo Vargas

Francia

  • Portero: Hugo Lloris
  • Defensores:  Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne, Djibril Sidibé
  • Volantes: Antoine Griezmann, Blaise Matuidi, N’Gol Kanté
  • Delanteros: Olivier Giroud, Thomar Lemar, Kylian Mbappé
  • Banco de suplentes: Benjamin Pavard, Alphonse Areola, Anthony Martial, Adrien Rabiot, Steve Mandansa, Corentin Toliso, Presnel Kimpembe, Laurent Koscielny

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