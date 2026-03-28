El Agropecuario reveló que estuvo a punto de abordar el vuelo en el que murió Yeison Jiménez: “Fui el último que estuvo con él”

A punto de cumplirse tres meses de la muerte de Yeison Jiménez, El Agropecuario revela que pudo ser víctima del accidente - crédito @andresfranco_oficial/ Instagram

A pocos días de que se cumplan tres meses del accidente que conmocionó al mundo de la música popular en Colombia, el recuerdo de la muerte de Yeison Jiménez sigue vigente entre colegas y seguidores.

El cantante perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, junto a sus colaboradores Waisman Mora, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín. La tragedia marcó profundamente a la industria, dejando un vacío difícil de llenar en el género y generando múltiples homenajes y expresiones de duelo.

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En este contexto, Andrés Franco, conocido como El Agropecuario, compartió recientemente que evitó por muy poco ser una de las víctimas de ese fatídico vuelo. El artista contó que fue el último en ver con vida a Yeison Jiménez y que incluso recibió una invitación para viajar en la misma avioneta donde ocurrió el accidente.

Andrés Franco, conocido como El Agropecuario, reveló que estuvo a punto de abordar el mismo vuelo en el que perdió la vida Yeison Jiménez - crédito @andresfranco_oficial/ Instagram

Franco relató: “A mí me impactó mucho porque yo fui el último artista que estuvo con Yeison allá en Duitama, Boyacá. Lo más curioso es que yo iba a viajar con él en el avión”. En su testimonio, explicó que un compañero le propuso grabar contenido juntos durante el trayecto aéreo, pero debido a que tenía una presentación programada para la tarde siguiente, prefirió no acompañar a Jiménez y se quedó descansando en su carro.

“Yo me vi con un compañero y me dijeron que me fuera con él para hacer contenido mostrando que estábamos en la avioneta. Eso se quedó así, al otro día yo cantaba a las 5 de la tarde, me quedé dormido en el carro y cuando me desperté vi las llamadas de amigos, de Lina (la hermana de Yeison) y del ‘Charrito Negro’”, detalló Franco, subrayando que el compromiso laboral fue determinante para no viajar.

Al despertar y ver la cantidad de llamadas perdidas, pensó en un principio que se trataba de una confusión. “El ruido era que yo estaba con Yeison, me comentaron que había pasado algo y yo pensé que se trataba de una broma porque vi muchas llamadas”, relató. Fue entonces cuando le confirmaron la noticia: “Ahí me dijeron que se había matado Yeison y yo estaba a cinco minutos de subirme a la tarima, pero mi mánager me dijo que hiciera de tripas corazón porque la gente no tenía la culpa. La noticia se dio en tarima y fue muy impactante”.

El Agropecuario explicó que prefirió no viajar con Yeison porque debía cumplir con una presentación al día siguiente, decisión que marcó la diferencia en su destino - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

Pipe Bueno revela la promesa personal que hizo tras la muerte de Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez no solo impactó a sus colegas más cercanos desde el punto de vista profesional, sino que también provocó profundas reflexiones personales entre quienes compartieron una amistad genuina con él. Pipe Bueno, reconocido cantante del género popular colombiano, fue uno de los más afectados por el fallecimiento de Jiménez. A casi tres meses de la tragedia, Pipe Bueno habló abiertamente sobre el vínculo que los unía y la influencia que la pérdida de su amigo tuvo en su manera de ver la vida.

Pipe Bueno recordó cómo se forjó la amistad entre ambos. Cuando Yeison Jiménez aún daba sus primeros pasos en la música, buscó a Pipe en un restaurante para ofrecerle algunas de sus composiciones, con la esperanza de que el artista, ya consagrado, interpretara alguna de sus canciones.

Pipe Bueno reflexionó sobre la pérdida de Yeison Jiménez y cómo esta lo llevó a replantear su vida y prioridades - crédito @pipebueno - @yeison_jimenez/Instagram

Desde ese primer encuentro surgió un respeto mutuo que perduró con los años. Pipe ha destacado en varias ocasiones que trató a Yeison “igual desde el día cero”, lo que cimentó una relación sólida tanto dentro como fuera del escenario.

El accidente aéreo que le costó la vida a Yeison Jiménez dejó una huella imborrable en Pipe Bueno. El cantante fue uno de los primeros en expresar su dolor públicamente, describiendo a Jiménez como un amigo real. Pero más allá de las palabras, la ausencia de Yeison lo llevó a tomar decisiones para su propia vida. En una reciente entrevista, Pipe Bueno confesó que la muerte de su amigo lo hizo reevaluar cómo celebra y prioriza sus propios momentos importantes, especialmente su cumpleaños.

Pipe relató que, por primera vez en mucho tiempo, vivió su cumpleaños de manera diferente, alejándose del consumo excesivo de alcohol. “No es sostenible pensar en que, de aquí hasta que yo me muera, voy a seguir bebiendo como si no existiera mañana”, afirmó. Si bien en su celebración hubo bebidas, Pipe optó por no consumir alcohol, marcando así un cambio en sus hábitos.

La muerte de Yeison Jiménez impulsó a Pipe Bueno a modificar la manera en que celebra fechas importantes y a establecer nuevos límites personales - crédito @pipebueno/Instagram

El artista explicó que no se trata de eliminar por completo el consumo, sino de establecer límites y buscar un mayor equilibrio. Este ajuste le ha permitido mantener claridad mental, enfocarse en su carrera y cuidar su salud personal. Sus declaraciones han sido bien recibidas por los seguidores, quienes reconocen en Pipe Bueno a uno de los artistas que más ha procurado honrar el legado de Yeison Jiménez, no solo en palabras, sino en acciones concretas.