Autoridades capturaron en Bogotá a dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina

El alcalde destacó la actuación de las autoridades y la continuidad de la investigación - crédito Carlos F. Galán/X

En Bogotá fueron capturados dos presuntos implicados en el caso de “paseo millonario” del que fue víctima Diana Ospina, un hecho ocurrido el pasado 22 de febrero de 2026 y que generó preocupación por la seguridad en la capital.

De acuerdo con información de las autoridades, en este momento están avanzando las audiencias de legalización de captura contra los detenidos, en medio del proceso que busca esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad en el delito. Además, se presume que uno de los capturados sería el jefe de la banda criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, apuntan a la posible existencia de una estructura criminal dedicada a esta modalidad delictiva, que consiste en intimidar a las víctimas para obligarlas a entregar dinero o realizar transacciones bancarias.

El alcalde Carlos Fernando Galán y las autoridades destacaron la celeridad en la identificación y captura de los responsables. Reiteraron que la investigación continuará hasta individualizar a todos los implicados en estos hechos y garantizar que los delincuentes queden privados de la libertad: “Este proceso de investigación se realizó en paralelo con el que llevó a la captura de los responsables del secuestro y asesinato del profesor Neil Cubides”.

El secuestro de Diana Ospina tuvo lugar tras salir del reconocido establecimiento nocturno Theatron, ubicado en la zona de Chapinero, cuando abordó un taxi con destino a su vivienda en el barrio Santa María del Lago.

Los dos presuntos implicados en el “paseo millonario” de Diana Ospina fueron detenidos en Bogotá, según información de las autoridades - crédito Fiscalía

Según las investigaciones, antes de perder contacto con su familia, Ospina alcanzó a enviar las placas del vehículo a una amiga, información que resultó crucial para que las autoridades pudieran trazar la ruta del taxi y dar inicio a la búsqueda.

La víctima permaneció retenida aproximadamente cuarenta horas, mientras los delincuentes efectuaban múltiples transacciones bancarias, logrando sustraer alrededor de 40 millones de pesos de sus cuentas.

La investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá apunta a una estructura criminal dedicada a esta modalidad delictiva, conocida como “paseo millonario”. Esta práctica consiste en interceptar a la víctima durante trayectos en taxi o transporte público, intimidarla y obligarla a realizar retiros de dinero o transacciones bajo amenaza.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que los presuntos secuestradores interceptaron a Diana Ospina antes de que ingresara a su vivienda en Bogotá - crédito cámara de seguridad

De acuerdo con los reportes de Noticias Caracol y El Tiempo, los delincuentes incluso intentaron cobrar un rescate adicional de hasta 10 millones de pesos, cifra que se redujo tras negociaciones con la familia de la víctima.

Las cámaras de seguridad y los testimonios analizados permitieron reconstruir el momento de la interceptación: dos hombres descendieron de otro taxi y abordaron a Ospina antes de que pudiera ingresar a su domicilio. Esta operación coordinada con precisión muestra la peligrosidad de la banda y su conocimiento de los movimientos de las víctimas.

La familia de la víctima, a través de su sobrina Stefanía Acosta Ospina, confirmó que se realizaron trece retiros bancarios por casi 40 millones de pesos, y que durante el proceso incluso perdieron 2,5 millones de pesos en una transacción fraudulenta que los delincuentes presentaron como un pago para liberar a Diana.

Diana Ospina fue trasladada por las autoridades tras ser hallada con vida en la vía a Choachí, luego de permanecer aproximadamente cuarenta horas secuestrada - crédito @papoaminCD/X

El secuestro de Ospina también evidenció un posible patrón delictivo. La Fiscalía General de la Nación identificó que vehículos vinculados a este caso coinciden con los utilizados en el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido en enero.

En ambos casos, las víctimas abordaron un taxi, fueron interceptadas en ruta y retenidas para exigir dinero. El propietario de los taxis implicados, Fredy Alexander Ayala Santamaría, aseguró que administra una flotilla de treinta vehículos que arrienda a conductores y desconocía su uso en estos delitos.

Tras su liberación el 23 de febrero de 2026, Diana Ospina fue hallada en la vía a Choachí en estado de shock, pero consciente. La Policía la asistió antes de reunirse con su familia.

Autoridades habrían capturado al presunto líder de la banda responsable del “paseo millonario” contra Diana Ospina en Bogotá - crédito @Melquisedec70/X/Imagen ilustrativa Infobae

Posteriormente, participó en el evento ‘Un paso adelante contra el secuestro y la extorsión’, organizado por la Policía Nacional a través del Grupo Gaula, donde compartió su experiencia y resaltó la importancia del apoyo psicológico durante su recuperación.

“Volver a casa y ver a mi familia y a mis mascotas me dio fuerzas. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, y es fundamental denunciar para que no le pase a nadie más”, expresó Ospina.

El caso también ha tenido un efecto en la prevención y estadísticas de seguridad en Bogotá. Según reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá de marzo de 2026, la tipificación del “paseo millonario” como secuestro extorsivo permitió un mayor control de estos delitos.

Hasta la fecha, se registró una disminución del 29 % en casos de extorsión, con 41 capturas y pagos evitados por más de 3.159 millones de pesos. También se redujo el hurto de vehículos en 27 %, y los homicidios y robos a personas disminuyeron en 14 % respecto al año anterior.