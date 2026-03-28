Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 6: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña.
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Kilómetro 53: En estos momentos, los ciclistas se encuentran en el ascenso al Coll de la Bataillola (de 2,1 kilómetros de recorrido e inclinación del 6,7%). El pelotón de corredores se mantuvo tal cual como se informó en el kilómetro 40.
Kilómetro 40: En estos momentos, 15 ciclistas están liderando de forma parcial de la carrera, y allí se encuentran el colombiano Nairo Quintana del Movistar Team, y el ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education-EasyPost.
¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña, el cual pueden seguir desde Infobae Colombia.
La carrera contará con cuatro puertos de montaña: el primero estará ubicado en el kilómetro 60 en el Coll de la Batallola (de tercera categoría con 11,6 kilómetros de recorrido e inclinación al 3,2%).
El segundo puerto de montaña al cual se enfrentarán los corredores y el más exigente de la jornada será en Coll de Pradell (puerto fuera de categoría con 14,6 kilómetros y rampas del 6,8%).
Luego habrá un descenso breve hasta el esprint en Pedraforca, y en el kilómetro 130 llegarán a Collada de San Isidre (de primera categoría, contando con 5 kilómetros y al 7,5%), luego pasando por un esprint breve en Berga, y llegando al ascenso en Santuari de Queralt, punto de meta para los corredores con el último puerto (que tendrá 5,6 kilómetros y rampas al 7,5% de inclinación.
La etapa se podrá ver el 28 de marzo de 2026 a partir de las 8:55 a. m. (hora de Colombia) en Caracol Sports, RCN y Claro Sports.
En la etapa 5 de la Vuelta, Jonas Vingegaard, representante del equipo Visma Lease a Bike, se adjudicó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña el 28 de marzo de 2026, tras dominar los 153 kilómetros de alta montaña entre Seu d’Urgell y el puerto de La Molina/Coll de Pal. Con este resultado, el danés asumió el liderato de la clasificación general.
En el último tramo de la competición, cuando restaban 5 kilómetros para la meta, Vingegaard lanzó un ataque decisivo en plena ascensión, consolidando así su posición al frente de la carrera, detalló Infobae. El equipo Visma Lease a Bike fue protagonista en la subida más exigente de la jornada.
A falta de 7 kilómetros, Giulio Ciccone del Lidl-Trek se posicionó en cabeza al iniciar el ascenso al Coll de Pal, mientras que el español Mikel Landa del Soudal Quick-Step protagonizó un ataque importante en el kilómetro 144. Por su parte, el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) enfrentó dificultades en los últimos kilómetros.
La etapa estuvo marcada por la alta exigencia física, provocando que varios corredores, incluido el español Marc Soler (UAE Emirates XRG), quedaran rezagados durante el inicio del último ascenso