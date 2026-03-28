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Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 6: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La ronda catalana tendrá su fin el 29 de marzo de 2026, y en la jornada entre Berga y Queralt (contando con 158 kilómetros), y la alta montaña como protagonista

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La ronda catalana tendrá una jornada exigente en la montaña-crédito @VoltaCatalunya/X
La ronda catalana tendrá una jornada exigente en la montaña-crédito @VoltaCatalunya/X

¡Buenos días, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña.

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13:21 hsHoy

Kilómetro 53: En estos momentos, los ciclistas se encuentran en el ascenso al Coll de la Bataillola (de 2,1 kilómetros de recorrido e inclinación del 6,7%). El pelotón de corredores se mantuvo tal cual como se informó en el kilómetro 40.

13:04 hsHoy

Kilómetro 40: En estos momentos, 15 ciclistas están liderando de forma parcial de la carrera, y allí se encuentran el colombiano Nairo Quintana del Movistar Team, y el ecuatoriano Richard Carapaz del EF Education-EasyPost.

12:25 hsHoy

Etapa 5 de la Vuelta a Cataluña: Jonas Vingegaard fue el gran ganador en la montaña y así le fue a los ciclistas colombianos

La jornada contó con un total de 153 kilómetros partiendo desde Seu d’Urgell y llegando al puerto de La Molina/Coll de Pal, destacando la dura exigencia de la alta montaña para los corredores, y el danés se convirtió en nuevo líder de la carrera

La jornada contará con un puerto de montaña fuera de categoría que será el atractivo de la etapa-crédito @VoltaCatalunya/X
La jornada contará con un puerto de montaña fuera de categoría que será el atractivo de la etapa-crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña, el cual pueden seguir desde Infobae Colombia.

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12:10 hsHoy

Así va la clasificación general de la Vuelta a Cataluña: posiciones de los colombianos

Así fue la victoria del ciclista danés del Visma Lease a Bike-crédito @VoltaCatalunya/X
  • 1. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): 19 horas, 44 minutos y 45 segundos
  • 2. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA): a 57 segundos
  • 3. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 9 segundos
  • 4. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull - Bora Hansgrohe): a 1 minuto y 13 segundos
  • 5. Valentin Paret Peintre (Francia - Soudal Quick Step): a 1 minuto y 15 segundos
  • 6. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull-Bora Hansgrohe): a 1 minuto y 38 segundos
  • 7. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): a 1 minuto y 51 segundos
  • 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): m.t.
  • 9. Cian Uijtdebroeks (Bélgica - Movistar Team): m.t.
  • 10. Lorenzo Fortunato (Italia - XDS Astana Team): m.t.
  • 12. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 57 segundos
  • 23. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 3 minutos y 55 segundos
  • 44. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Kern Pharma): a 10 minutos y 52 segundos
  • 47. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 12 minutos y 55 segundos
  • 60. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 24 minutos y 21 segundos
12:06 hsHoy

Así es la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña

La jornada contará con un puerto fuera de categoría en el col de Pradell, llegando al kilómetro 100-crédito Vuelta a Cataluña
La jornada contará con un puerto fuera de categoría en el col de Pradell, llegando al kilómetro 100-crédito Vuelta a Cataluña

La carrera contará con cuatro puertos de montaña: el primero estará ubicado en el kilómetro 60 en el Coll de la Batallola (de tercera categoría con 11,6 kilómetros de recorrido e inclinación al 3,2%).

El segundo puerto de montaña al cual se enfrentarán los corredores y el más exigente de la jornada será en Coll de Pradell (puerto fuera de categoría con 14,6 kilómetros y rampas del 6,8%).

Luego habrá un descenso breve hasta el esprint en Pedraforca, y en el kilómetro 130 llegarán a Collada de San Isidre (de primera categoría, contando con 5 kilómetros y al 7,5%), luego pasando por un esprint breve en Berga, y llegando al ascenso en Santuari de Queralt, punto de meta para los corredores con el último puerto (que tendrá 5,6 kilómetros y rampas al 7,5% de inclinación.

12:01 hsHoy

La alta montaña llega a la Vuelta a Cataluña

La ronda catalana tendrá una jornada exigente en la montaña-crédito @VoltaCatalunya/X
La ronda catalana tendrá una jornada exigente en la montaña-crédito @VoltaCatalunya/X

La etapa se podrá ver el 28 de marzo de 2026 a partir de las 8:55 a. m. (hora de Colombia) en Caracol Sports, RCN y Claro Sports.

En la etapa 5 de la Vuelta, Jonas Vingegaard, representante del equipo Visma Lease a Bike, se adjudicó la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña el 28 de marzo de 2026, tras dominar los 153 kilómetros de alta montaña entre Seu d’Urgell y el puerto de La Molina/Coll de Pal. Con este resultado, el danés asumió el liderato de la clasificación general.

En el último tramo de la competición, cuando restaban 5 kilómetros para la meta, Vingegaard lanzó un ataque decisivo en plena ascensión, consolidando así su posición al frente de la carrera, detalló Infobae. El equipo Visma Lease a Bike fue protagonista en la subida más exigente de la jornada.

A falta de 7 kilómetros, Giulio Ciccone del Lidl-Trek se posicionó en cabeza al iniciar el ascenso al Coll de Pal, mientras que el español Mikel Landa del Soudal Quick-Step protagonizó un ataque importante en el kilómetro 144. Por su parte, el colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) enfrentó dificultades en los últimos kilómetros.

La etapa estuvo marcada por la alta exigencia física, provocando que varios corredores, incluido el español Marc Soler (UAE Emirates XRG), quedaran rezagados durante el inicio del último ascenso

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