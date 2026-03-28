Westcol fue internado en la cárcel La Picota en Bogotá: esto fue lo que pasó

Videos en redes sociales registran el momento en que el creador de contenido es escoltado esposado al interior de la cárcel, situación que desató una ola de comentarios y desconcierto en internet - crédito Westcol / YouTube

El ingreso del creador de contenido Westcol a la cárcel La Picota de Bogotá se convirtió en uno de los episodios más comentados en plataformas digitales el 27 de marzo, cuando videos de su supuesta captura circularon ampliamente en redes sociales.

Una transmisión en vivo mostró al streamer siendo trasladado por agentes del Inpec hacia el interior del centro penitenciario, lo que provocó confusión y todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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Las imágenes, que comenzaron a viralizarse poco después de que Westcol mantuviera un encuentro público con el presidente Gustavo Petro, mostraban al streamer acompañado por su colega Chanty. Ambos caminaban por distintos pabellones y áreas judiciales del penal, intercambiaban comentarios y protagonizaban situaciones que, a primera vista, aparentaban una detención real.

La transmisión en vivo captó el momento en que el streamer fue escoltado por agentes del Inpec hasta el interior del centro penitenciario, lo que provocó confusión y numerosas reacciones en redes sociales - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Durante el recorrido, Chanty le recriminó en tono de broma a su amigo: “Yo le dije a usted que no hiciera eso, le dije o no le dije, qué chimbada hermano”, y luego consultó si podía comunicarse con algún familiar, recreando una situación emocional. Westcol mantuvo una actitud tranquila mientras avanzaban por las instalaciones.

En los videos, ambos streamers no solo recorrieron espacios restringidos, sino que también interactuaron directamente con personas privadas de la libertad. Las escenas mostraron conversaciones con internos sobre el trato recibido, el tiempo de reclusión y las rutinas diarias, en un ambiente de cordialidad y participación activa. El ambiente que se ve en las imágenes es tranquilo. Westcol fue bien recibido por los internos, quienes participaron activamente en las conversaciones y en la grabación.

Durante la transmisión, Westcol ingresó a una de las celdas, diseñadas para cuatro personas, y conversó con dos internos sobre su día a día tras las rejas - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Fragmentos adicionales difundidos en redes sociales evidenciaron momentos en los que los creadores de contenido compartieron alimentos con los internos y visitaron distintas celdas y pabellones, ampliando la percepción de realismo del material. Durante la experiencia, los streamers participaron en actividades cotidianas propias de los internos, como la recepción de alimentos y la convivencia en los patios de la penitenciaría.

Con el paso de las horas, la naturaleza de la experiencia quedó aclarada. La supuesta captura y el ingreso a la cárcel formaron parte de un formato inmersivo ideado para el canal de Westcol en la plataforma Kick. El propio creador explicó al cierre de la transmisión que el contenido se realizó en coordinación con la dirección del Inpec y que la intención era mostrar desde dentro la realidad de la vida en centros de reclusión. Además, anticipó la posibilidad de realizar transmisiones extendidas, incluso de 24 horas, en el futuro.

La difusión inicial de los videos sin contexto generó desinformación entre quienes no siguen habitualmente a Westcol, lo que incrementó el alcance del episodio y motivó diversas interpretaciones sobre la verdadera naturaleza del evento. Al confirmarse que todo correspondía a una producción planificada, el canal del streamer logró posicionar su propuesta como una de las experiencias más comentadas del entorno digital colombiano en las últimas semanas.

En medio de la transmisión, Westcol aseguró a su audiencia que está planeando un stream completo de 24 horas dentro de una cárcel, pues la transmisión del 27 de marzo duró apenas 2 horas. “Aquí estamos viendo de una vez qué es lo que podemos hacer cuando sea el stream de 24 horas, va a ser un stream sin guardia y compartiendo con todos los presos”, aseguró Westcol.

Westcol aseguró que está planeando un streaming de 24 horas en una cárcel sin guardias de por medio - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Westcol conoció las celdas de La Picota y habló con los presos sobre la vida tras las rejas

Durante la transmisión, Westcol pidió ingresar a una de las celdas y las imágenes muestran que estas cuentan con espacio para cuatro personas. En ese contexto, el creador de contenido propuso conversar con dos internos para conocer de primera mano cómo es la vida dentro de la cárcel.

Los hombres consultados por Westcol confesaron que cometieron delitos que los tendrán en esta cárcel por más de 26 años. “No vale la pena nada por perder la libertad, la libertad no tiene precio”, dijo uno de los presos.

Uno de los momentos más comentados fue la degustación de la comida servida en la cárcel, experiencia que compartió con Chanty y que fue celebrada en redes sociales - crédito captura de pantalla Westcol / YouTube

Uno de los momentos más destacados del streaming, que incluso se hizo viral en redes sociales, fue cuando Westcol junto a Chanty probaron la comida de la cárcel, momento que fue celebrado.

“Este pelao hecho él bobo, puede ser presidente de Colombia, tiene impacto mediático en la gente, hablá bien a su auditorio del momento”, “la gente es tan pendeja que no entiende, este man fue a probar lo que el dice que deben de hacer con los delincuentes y hay vio lo que es la realidad de la cárcel”, (Sic) dicen los comentarios en redes sociales.